Izraelský expremiér Ehud Barak: Radši bychom žili v západní Evropě nebo Skandinávii | E15.cz

Do Prahy zavítal někdejší izraelský premiér a dlouholetý voják Ehud Barak. Kromě funkce premiéra zastával i post ministra obrany. V převlečení za ženu se zúčastnil odvety za akci palestinských teroristů na mnichovské olympiádě z roku 1972. O 28 let později stál jen krůček od dohody s palestinským Jásirem Arafatem. Právě neúspěch jednání v americkém Camp Davidu zřejmě přispěl k politickému pádu izraelské levice nakloněné míru. Do Prahy v roli byznysmena zastupujícího firmy z IT a konopného průmyslu.