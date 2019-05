Vondra: Češi z EU nikdy nevystoupí | E15.cz

Spojenectví USA a Evropy je podle Vondry ohrožené, kvůli výdajům na obranu i obchodnímu deficitu. Příští komise by měla hledat cestu, jak tohle zlepšit, třeba i prostřednictvím dohod "něco za něco". Říká, že odmítnutí amerického radaru Českem byla hrubá chyba, byli jsme prý hloupí. Teď by to už zadarmo nebylo.

Vondra tvrdí, že EU je fantastický prostor. Češi nikdy nevystoupí, byl by to nesmysl. Budou ji ale stále kritizovat. Problémy tu ale jsou, a ne malé. Integrace postupuje příliš rychle a diskurz údajně ovládá levičácká agenda. Vondra varuje před tím, kam by tento trend mohl vést. Krizí jsme totiž prodělali několik a další se možná blíží. Elity jsou taky odtržené od smýšlení normálních lidí. To chce prý sám měnit.