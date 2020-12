Spolumajitel DRFG Rusňák: Ještě chvíli budeme rychle růst | E15.cz

E15: Začínali jste jako finančně poradenská firma, pak jste měli několik odvětvových divizí, co teď je DRFG?

Nezačínali jsme úplně jako finančně poradenská firma, spíše jako firma, která chtěla investovat do rostoucích příležitostí. Díky změně legislativy v roce 2013 začaly být možné neveřejné nabídky dluhopisů a my jsme byli jednou z prvních firem v Česku, ne-li vůbec první, která s tím ve větším měřítku začala. Tak jsme získali kapitál. Být u něčeho první má vždy výhody i nevýhody. Zapříčinilo to historicky spoustu kritiky, protože ten produkt byl neznámý, neosahaný. Když se podíváme na trh teď, jsou takových firem stovky, tisíce, což s sebou mimochodem nese dost problémů, o kterých již média píší a obávám se, že psát budou.

E15: Jak tedy vnímáte posun firmy?

Posunuli jsme se výrazně ve fokusu oborů, které nás zajímají. DRFG má nyní tři pilíře: finanční sektor, nemovitosti a telekomunikace. Pokud bych porovnával podle ziskovosti, jsou tím podstatným nemovitosti a telco. Samozřejmě ani v jednom z těchto oborů bychom nebyli tam, kde jsme, kdyby to nemělo oporu ve finanční distribuci a zprostředkování. Takto nám ten mix vyhovuje. Doba přináší neustále nové příležitosti, byť nejsme typický oportunistický investor, spíše strategický. Nyní se intenzivně díváme kolem sebe a v příštím roce budeme realizovat projekty v oblasti rezidenčního developmentu či obnovitelných zdrojů. Konkrétně výroby energie ze slunce, ale striktně nás zajímá ta nedotovaná část byznysu postavená na tržních principech.

E15: To bude v Česku?

Ano, ta doba přichází. Chystáme více menších projektů. Třeba střechy našich retailových parků skýtají obrovskou příležitost, co se týká sekundárních zisků, ale chceme se tomu věnovat nejen na vlastním portfoliu.

E15: V posledních dvou letech skupina prošla změnou akcionářské struktury, od letoška máte nového ředitele. Jak se změnila vaše role ve skupině?

Měl jsem tendence trošku se vzdálit, ale mám pocit, že to dobře nefungovalo. Necítil jsem se úplně komfortně ani já, ani řada spolupracovníků. Řekl bych, že nyní jsem na plný plyn zpátky, ale situace je pro mě pohodlnější v tom, že se nemusím zabývat každodenní operativou všeho jako na začátku. Loni jsme prošli úplnou reorganizací řízení v DRFG, je tu plně profesionální management, který tyto věci zvládá řešit sám, a mně zůstal prostor věnovat se tomu nejdůležitějšímu, lidem ve firmě, sem tam jim dát nápad či myšlenku, a věnovat se strategickým věcem.

E15: Znamená to, že se také více rozkračujete mimo DRFG do vlastních projektů?

Asi narážíte na projekt Czech Home Capital (CHC). Loni se v DRFG řešilo vážně hodně věcí a nebyl prostor se pustit do takto velkého a ambiciózního projektu, jako CHC je. Zároveň mi tato příležitost přišla velmi atraktivní. Zainvestoval jsem do ní osobně a držím tam čtyřicetiprocentní podíl. Nicméně s kolegy spoluakcionáři a vedením DRFG jsme se dohodli, že projekt navazuje perfektně na nové aktivity, které v DRFG jsou. Proto v nejbližší době přejde podíl, který v CHC mám, na DRFG.

E15: O jaké synergie jde?

Primárním fokusem pro nás ve skupině byly vždy komerční retailové plochy, ale rozkročili jsme se také k logistice a k rezidenčnímu segmentu. Mnoho projektů realizujeme již od fáze developmentu. Synergie se nabízí v tom, že některé byty, které postavíme, neprodáme a necháme si je na dlouhodobý pronájem, což dělá Czech Home Capital.

E15: Z výkazů DRFG je zřejmé, že váš podíl ve skupině klesl na padesát procent.

Ano. Po finálním uspořádání a přesunu stoprocentního podílu Suntel Group pod DRFG je můj podíl padesát procent. Druhým největším akcionářem se stal Roman Řezníček s 35 procenty a trojici akcionářů uzavírá Pavel Fráňa s deseti procenty. Zbylých pět je určeno pro vrcholové manažery.

E15: Je to pro vás pohodlný podíl, přesných padesát procent? Neomezuje to sílu vašich rozhodnutí?

Nemám ten pocit. Myslím, že vždy by se měla o rozhodnutích vést diskuze, tak to vždy bylo. S Romanem Řezníčkem se známe velmi důvěrně dvacet let, ještě nenastala situace, kdy bychom neměli na věci podobný pohled. Totéž platí i pro Pavla Fráňu. Neomezené rozhodování může být pohodlné, ale ne vždy správné, a oponentura je důležitá.

E15: Tím, že skupina vyrostla na dluhopisech, reportovala v roce 2019 vysokou úroveň zadlužení. Podařilo se vám je letos snížit?

Nijak zásadně. Poměr kolísá někde kolem dvaceti třiceti procent ekvity a zbytek je dluh. Já s tím jsem komfortní. Není to nic, co by se vymykalo tomu, jakým způsobem to dělá konkurence. Pokud bychom podnikali v investicích do start-upů či v prodeji sezonního zboží, tam bych tuto hranici považoval za kritickou. Ve chvíli, kdy náš byznys stojí na nemovitostech a telekomunikacích, což jsou mimořádně stabilní obory, upřednostňujeme rychlý růst před tím, abychom nahrazovali dluh ekvitou. Ne že bychom to neměli v plánu, ale ještě chvíli chceme svou tržní pozici v hlavních oborech zvyšovat a k tomu nám dluh momentálně pomáhá.

E15: Letos jste upisovali další dluhopisy za dvě miliardy?

To byl jen rámec, to není vždy tolik, kolik na trhu umístíte. Ročně upíšeme podle potřeb mezi jednou až dvěma miliardami korun do kapitálu, který používáme na nové projekty. Zbytek umisťujeme do investičních podílových fondů.

E15: Pokud byste zhodnotil letošní rok z hlediska výsledků, jak těžký byl?

Byl to těžký rok a lehký nebude ani ten příští. Paradoxně nám ale letošek vyšel lépe než rok minulý. Loni jsme se vážně hodně zabývali sami sebou a trochu úklidem po šesti letech sprintu, který jsme měli za sebou. Kapacita je jen jedna a neběželi jsme tak rychle. Letos to bude z hlediska výsledků lepší.

E15: Covid jste nijak nepocítili?

Co se týče oborů, ve kterých působíme, bylo zasažené především finanční zprostředkování, hlavně na jaře. Na druhé straně je naše portfolio komerčních nemovitostí postaveno na retail parcích a zboží každodenní potřeby a to nebylo tolik zasaženo, naopak poptávka lidí byla spíše vyšší. I v nejtěžším lockdownu jsme měli zhruba padesát procent portfolia otevřeného, protože jde o potravináře, drogisty, pet shopy a podobně.

V telekomunikacích jsme pocítili problémy, jen co se týče logistiky lidí, protože podnikáme na Slovensku, v Německu, ve Švýcarsku a v Nizozemsku a přesouvat techniky za podmínek covidu je složité. Nebyl ale úbytek poptávky od operátorů, naopak. Zde čekáme silný růst. Potřebu zvětšení kapacity sítě ukázala i současná situace, kdy dramaticky roste spotřeba dat. 5G je obrovská příležitost, na kterou čekáme.

E15: Jaké letos budete mít výnosy u investičních fondů?

U nemovitostního fondu CREIF, který jsme založili a který spravuje zhruba pět miliard, jsme se pohybovali vždy nad čtyřmi procenty. Letošní rok bude o něco horší. Počítám, že budeme někde kolem úrovně tři až tři a půl procenta. To je myslím velmi solidní a příští rok čekám, že se vrátíme ke čtyřem procentům, tedy na dlouhodobý plán.

E15: Jaký čekáte vývoj cen nemovitosti? Třeba u kanceláří už klesají.

Nechtěl bych komentovat kanceláře, protože je v portfoliu nemáme. Nás zajímá rezidenční bydlení, logistika a retail a zde nevidím jediný důvod pro snižování cen. Naopak v rezidenčním bydlení čekáme růst – nemluvím ale o Praze, kde byly dříve ceny hnané krátkodobými pronájmy. Rezidenční bydlení nás zajímá v regionech, zde je další prostor pro růst. V retailu růst nejen očekáváme, ale už vidíme. Sami jsme dostali několik nabídek na odkup části našeho portfolia tam, kde máme potravináře. K velkému výprodeji se ale určitě nechystáme. Spíše to bude v rámci standardní práce s portfoliem.

E15: Kupovali jste obchodní centra i v Polsku, na to se chcete dále soustředit?

Dostali jsme se rychle mezi pět největších vlastníků retail parků v Česku. Tuzemský trh je specifický, jsou tu lokální vlastníci a smysluplně nakoupit je stále složitější. Pochopili jsme, že pokud chceme udržet tempo růstu i výnosů pro klienty, musíme jít za hranice. Jako nejlepší lokalita nám vyšlo Polsko. Před rokem jsme tam koupili šest retailových projektů za zhruba padesát milionů eur a to je začátek.

E15: Co tam tedy plánujete?

Budeme tam otevírat pobočku. Je to velký trh a není nasycený. Řekl bych, že je to jako Česko před deseti lety. Máme tam dva silné partnery, z toho jeden je lokální. Druhým je světový lídr v oblasti developmentu v logistice, společnost Panattoni. Pracujeme s nimi na projektech v ČR, v Polsku a na Slovensku, přičemž objemově se bavíme o bezmála 150 milionech eur.

E15: Zmínil jste potenciál v 5G. Co tam konkrétně chcete dělat?

V oblasti telekomunikací děláme primárně servis pro operátory a velké infrastrukturní hráče – tedy vysílače, věže. Od projektu přes stavbu a montáž až po servis. Co se týče 5G, celé osazení sítí se bude muset vyměnit, navíc současné vysílače nebudou stačit, budou se stavět nové. To celé je pro firmy našeho typu obrovské množství práce, která není závislá na ekonomických, ale technologických cyklech. Vlna 5G bude teď několik let procházet Evropou, osmdesát procent tržeb máme ze západní Evropy, na Česko připadá zbylých dvacet procent.

V Česku a v Německu pracujeme na několika akvizicích, čímž bychom rádi zvýšili současný tržní podíl. Aktuálně utržíme každý rok za tyto služby okolo dvou miliard korun. I díky miliardám eur, které operátoři v souvislosti s 5G budou nyní do sítí investovat, zde vidíme prostor pro významné zvýšení.

E15: Jaký je váš cíl, co se týká velikosti skupiny?

Rozlišoval bych mezi sny a střednědobými cíli. Ty prozradit mohu. V naší realitní divizi bychom rádi co nejdříve velikost portfolia přiblížili jedné miliardě eur. Aktuálně jsme i s rozdělanými projekty někde na polovině. O telekomunikacích jsem mluvil.

E15: Budete zvětšovat i portfolio investičních fondů?

Určitě ano. V nejbližší době budeme otevírat nový fond pod značkou Czech Fund. Tentokrát půjde o fond kvalifikovaných investorů, který se bude soustředit především na development komerčních nemovitostí. V úvaze jsou další fondy jako například telekomunikační, lákal by nás i „zelený“ fond.

E15: Už se chuť lidí investovat vrátila do normálu?

Jaro bylo velmi komplikované. Jakkoli se – viděno dnešníma očima – u nás nic nedělo, strach byl velký. Pak bylo pár skoro normálních měsíců do října, kdy bohužel stres z covidu zase začal růst. I když je nyní situace závažná a ještě nedávno byly scénáře velmi negativní, lidé zdaleka nepodléhají panice tak jako na jaře. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Celou ekonomiku covid výrazně zasáhl, některé obory fatálně, zatímco některé jen sekundárně, anebo velmi mírně. Tam se řadíme i my.

Některé firmy ze situace i profitují, protože změna spotřebitelského chování přináší neustále nové příležitosti. Naše investice do logistiky a telekomunikací se jeví v tomto kontextu jako velmi logické. Asi se postupně budeme muset naučit s nákazou žít, doufám také v brzkou vakcínu a v to, že se lidé nechají očkovat. To mi dává naději, že příští rok by mohl být v tomto ohledu normálnější než letošní.