Jan Švejnar: Jsme v nejhorší ekonomické krizi od světové války | E15.cz

Vláda se na koronavirový podzim nepřipravila dost, kroky které podnikne v dalších týdnech a měsících přitom budou pro naše ekonomické zotavení klíčové, míní v pořadu Prostor X ekonom a bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar. Zrušení superhrubé mzdy teď podle něj není špatně, ale šlo by to udělat daleko lépe, dodává.

Jsme v daleko větší krizi, než si většina lidí připouští, je to nejhorší situace od světové války, říká Švejnar. Není podle něj vůbec jisté, že se ekonomiky jednotlivých států rychle vrátí na předkrizovou úroveň. Zdůrazňuje, že podle něj bude klíčové, jaké kroky teď vláda udělá. Zásadní budou investice a snížit nejistotu v ekonomice. Některé kroky český kabinet udělal správně, podle Jana Švejnara toho má ale hodně před sebou. V rozhovoru popisuje, jak by se měl stát zachovat.

Ekonom nesouhlasí, že by byla chyba udržovat částečně uměle nad vodou některé firmy, které by mohly jinak zkrachovat. Naopak argumentuje pro prodloužení pomoci firmám ze strany vlády. Česko podle něj bylo v možná vůbec nejlepší situaci, protože zadlužení země bylo extrémně nízké. Musí ale přijít reformy, včetně té důchodové. Místo zrušení superhrubé mzdy by taky bylo lepší snížit odvody.

Jan Švejnar působí jako profesor na Kolumbijské univerzitě a věnuje se situaci ve Spojených státech. Epidemie může zhatit šance na znovuzvolení Donalda Trumpa, paradoxně mu ale teď pomáhají rasové protesty a nepokoje. V neprospěch demokratického kandidáta Joea Bidena taky může působit jeho věk.