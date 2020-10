Kalousek: Koronavirus si žádá krizové řízení státního rozpočtu | E15.cz

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) by na místě současné šéfky rezortu Aleny Schillerové (ANO) mnohem více šetřil. „Ministryně Schillerová navrhuje pro rok 2022 schodek téměř 290 miliard a pro další rok 250 miliard. To je cesta do rozvratu,“ říká Kalousek. Jak minulý týden napsal deník E15, ministerstvo počítá pro příští rok s úsporami na provozu státu ve výši pouhé jedné miliardy korun.

Odhadnete, o kolik v důsledku druhé vlny kovidu a vládních restrikcí klesne HDP?

V tuhle chvíli přesnou odpověď neznám a asi nejsem jediný. Určitě ale bude výkonnost české ekonomiky mnohem horší, než předpokládala zářijová prognóza ministerstva financí s odhadovaným růstem 3,9 procenta v příštím roce. Pokles lze očekávat značný.

Kde vidíte největší slabinu návrhu státního rozpočtu na příští rok, o němž minulý pátek poprvé jednala vláda? Letos má finanční plán předložit Poslanecké sněmovně do konce října.

Za naprosto zásadní považuji to, že návrh státního rozpočtu na rok 2021 je nerealistický. Vychází z předpokladu, že kovidová krize už je překonána a že česká ekonomika poroste. Teď jsme v situaci, že neplatí ani východiska ministerstva financí a ani jeho priority. Vše se dramaticky změnilo. Musí se tedy změnit jak příjmová strana rozpočtu, tak výdajová strana. Je čas na krizové řízení rozpočtu. Kéž by na to vláda měla.

Jak byste přehodnotil výdaje?

Pokud vláda opravdu chce reagovat na reálnou krizi a nikoliv na volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce, nesmí si kupovat některé skupiny voličů drahými dárky.

Opozice kritizuje navrhovaný deficit ve výši 320 miliard korun, v němž navíc není započítán propad zhruba 80 miliard po zavedení 15tiprocentní daně z příjmů, kterou slibuje vláda. Jaký deficit byste navrhl, kdyby byl na místě šéfky státní pokladny Aleny Schillerové?

Na základě zářijové prognózy, která už není reálná, bych před měsícem navrhoval deficit ve výši 150 miliard. Znamenalo by to ale velmi dramatické šetření. Také se můžeme podívat, jak to mají v Německu. Tam už v letech 2022 a 2023 počítají se skutečně velmi nízkými deficity. Oproti tomu české ministerstvo financí navrhuje pro rok 2022 schodek téměř 290 miliard a pro další rok 250 miliard. To je cesta do rozvratu.

A další úpravy rozpočtu?

Nezáleží jen na kovidu, ale i na tom, jak moc chce vláda šetřit. Hlavně se musejí změnit priority rozpočtu kvůli krizi. Vláda musí uspořit všechno, co uspořit lze. Tedy nikoliv škrtnout pouhou jednu miliardu korun na provozu státu, jak minulý týden oznámilo ministerstvo financí. To je směšné.

Vláda akcentuje hlavně investice. Souhlasíte?

Ušetřené peníze musí vláda samozřejmě investovat, a to do chytrých technologií a impulsů pro ekonomiku. Zachraňovat se nesmějí zombie, ale ti, kteří mají potenciál akcelerovat.