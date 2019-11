Kolečko: Knižní trh čekají další akvizice | E15.cz

Jak bude podle vás vypadat knižní trh za deset let?

Určitě příští léta přinesou další posílení podílů velkých nakladatelů na trhu, což už naznačuje vývoj v posledních letech, když největší hráči na našem trhu vyvíjejí velkou akviziční aktivitu. Tak například v portfoliu Albatrosu Media dnes najdeme 26 různých nakladatelských labelů, které ještě nedávno patřily samostatným nakladatelským, relativně úspěšným, subjektům, jako je Motto, Egmont či Kniha Zlín. Podobně Euromedia Group v poslední době má pod svou střechou takové dříve zvučné značky jako Pragma či Brána. Cestou akvizice se vydala i Grada, která své původní zaměření na odbornou rozšířila i o beletrii.

Takže bude docházet ke stejnému trendu jako v zahraničí?

Ano, tento trend jen kopíruje už dřívější vývoj na největších světových trzích, kde podíl první pětky pokrývá zpravidla 80 procent trhu. Odrazí se i v další koncentraci prodeje do knižních řetězců. Stále větší podíl budou získávat i e-shopy. Tedy žádná dobrá správa pro malé nakladatele či knihkupce. A samozřejmě může překvapit i dosud neznámá technologie, která způsobí podobnou revoluci jako elektronické knihy.

Poslední zpráva o knižním trhu za rok 2017/2018 ukazuje, že se prodalo více než milion e-knih, znamená to tedy, že e-knihy jednou skutečně nahradí knihy tištěné?

Zdá se, že elektronické knihy již na rozvinutých trzích dosáhly maxima svého potenciálu. Těch zruba 27 procent, které mají v USA, je asi opravdu strop, na který jiné národní trhy nedosáhnou. U nás i přes zmíněný růst zatím netvoří ani dvě procenta celkového objemu našeho skromného, asi osmimiliardového trhu.

Také je dále patrný nárůst prodeje audioknih, bude podle vás trh směřovat i více tímto směrem?

Audioknihy jsou trendy. Mimochodem dosahují asi dvojnásobného obratu než ty elektronické. Mají své posluchače napříč věkovými i sociálními skupinami, asi i ta určitá pohodlnost při jejich stahování i při poslechu hraje roli.

Přes 11 procent prodaných knih tvoří dětské knihy, je to dobrá zpráva o tom, že děti stále čtou?

I když v posledních asi dvou letech se tento podíl o něco snížil, jde o segment, který od roku 2000 zaznamenal největší nárůst. Dětských titulů dnes vychází asi pětkrát víc než na začátku tisíciletí. To je jednoznačně jedna z nejpozitivnějších zpráv, která knižní branže zaznamenala. Zajímavé také je, že tištěné knihy u dětí zatím vedou, oproti těm elektronickým. Určitě je to dobrá vizitka pro rodiče i prarodiče.

Překladové knihy představují více než třetinu ze všech nově vydaných titulů. Říká to něco o naší kultuře, nebo otevřenosti?

Jsme již tradičně překladovou velmocí. Je to samozřejmě dané především postavením češtiny jako spíše menšího jazyka. U nás tradice překladů, celých edic, sahá až do poslední čtvrtiny 19. století. Z těch asi více než 15 tisíc nových titulů tvoří ty překladové opravdu více než jednu třetinu. Nejvíce je jich samozřejmě z angličtiny, dále z němčiny a slovenština už překonala francouzštinu. To například v USA, druhém po Číně největším knižním trhu na světě, se například překládá jen opravdový zlomek. Stejně více méně nevšímaví jsou i Britové, jednotky procent ze všech titulů. Oproti tomu v Německu tvoří překladová literatura přes 10 procent z nově vydaných knih.