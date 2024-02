Toyota zhotovuje malé a cenově dostupnější vozy v Kolíně už téměř dvacet let. Aktuálně to jsou spalovací modely Aygo X a Yaris; ten vyrábí i ve verzi s hybridním pohonem. Celkem jich odsud do světa vyjelo přes 192 tisíc. Žádný z modelů by však za stávajících podmínek nesplnil emisní požadavky EU, jež mají začít platit po roce 2035. Kiml se tak snaží přesvědčit management automobilky, aby v tuzemsku navázala na výrobu spalovacích vozů produkcí aut na baterie.

„Věřím, že se elektromobily budou v Kolíně vyrábět. Dělám všechno pro to, abych japonské investory přesvědčil, aby zde zainvestovali,“ říká Kiml, který se před pár dny vrátil z vyjednávání na japonských ostrovech. Prosazení výroby ryze elektrického vozu je podle něj existenční záležitostí. Mimo jiné proto, že by nedávalo ekonomický smysl, aby Kolín i po roce 2035 vyráběl pouze spalovací nebo hybridní vozy, které by musely směřovat pouze na trhy mimo EU.

Budoucnost závodu je důležitá nejen pro 3500 lidí, kteří v něm pracují, ale i pro řadu napojených dodavatelských firem. O strategické investici do nových výrobních technologií, která by se pohybovala ve stovkách milionů eur, tedy v miliardách korun, je nutné rozhodnout s několikaletým předstihem. Jednání jsou proto už v pokročilé fázi a letos mají vyvrcholit.

„Naše největší výhoda je, že tu už skoro dvacet let dokazujeme, že umíme vyrábět velice efektivně a kvalitně. Když investujete velké peníze, patrně tak učiníte tam, kde už máte nějaké jistoty. Stále také platí, že máme v Evropě dobrou geografickou polohu. Dodavatelské řetězce jsou všude kolem nás, což je obrovská výhoda,“ zdůrazňuje Kiml. Přesto může Toyota upřednostnit jinou lokalitu – konkurenci pro Kolín představují hlavně východoevropské členské státy Evropské unie.

Toyota jako jediná ze tří velkých automobilek působících v Česku ještě nemá elektromobil ve svém portfoliu. První byla jihokorejská Hyundai v březnu 2020, kdy v Nošovicích oficiálně zahájila výrobu Kony Electric. Od té doby zdejší produkce tohoto modelu zásobuje celý evropský trh.

Robert Kiml, viceprezident české Toyoty|E15 Michael Tomeš

Hyundai navíc chystá investici dalších stovek milionů až miliard korun do přestavby továrny. Díky ní tu bude jednou možné vyrábět výhradně elektrické vozy. Podíl aut s bateriovým pohonem by měl v roce 2030 tvořit asi sedmdesát procent produkce nošovického závodu.

Škoda Auto z koncernu Volkswagen se připojila na podzim 2020. Od listopadu toho roku v Mladé Boleslavi vyrobila přes dvě stě tisíc SUV vozů Škoda Enyaq.

Šéf českého zastoupení Toyoty Martin Peleška pro e15 loni v prosinci uvedl, že by pro automobilku mohlo dávat smysl, kdyby v Kolíně elektrická produkce navázala na stávající výrobu menších a cenově dostupnějších vozů. Vyrábět by podle něj mohla například menší elektromobily s omezeným dojezdem kolem jednoho sta kilometrů a cenou kolem čtyř set tisíc korun.

Podle Kimla ovšem rozhodující slovo bude mít japonský management Toyoty. Automobilka loni oznámila, že do roku 2027 uvede na světový trh šest nových plně elektrických modelů. Hodně si také slibuje od technologie baterií s pevným elektrolytem, na které pracují nejen její vývojáři. Pokud tato technologie opravdu umožní dojezd až 1200 kilometrů a dobití do deseti minut, přinese do elektromobility skutečnou revoluci.