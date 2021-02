Lidé začnou brát věci do svých rukou, říká ústavní právník Kysela | E15.cz

Jan Kysela v rozhovoru popisuje, jak se situace posledních týdnů a měsíců, včetně chování vládních představitelů, podepisuje na vůli občanu pravidla dodržovat. Vede to i k tomu, že občané ztrácí důvod pro další dodržování společenské smlouvy, dodržování práva pro ně přestává mít velkou hodnotu. To, co nás čeká, podle Kysely nebude pěkné.

Když máte pocit, že mocnější a silnější vyhrávají i v rámci práva, tak proč byste ho měli jako slabší poslouchat, říká Kysela. Pro běžného občana se ztrácí výhody demokracie a smazává se rozdíl mezi demokracií a autoritářským státem. Reálný je podle Kysely i scénář, kdy lidé skutečně čím dál víc budou brát věci do svých rukou.

Kysela si je jistý, že nouzový stav byl vyhlášený protiústavně, a může to mít řadu dopadů. Vláda podle něj Ústavu obešla záměrně a se zlým úmyslem a její argumentace neobstojí z řady důvodů. Důvod vyhlášení je stejný, je to pandemie covidu. Navíc Kysela nechápe, proč jen dny po tom, co argumentovala pro nouzový stav nutností zavřít obchody, plánuje obchody otevírat.

Pokud vláda nakládá s právním řádem takhle, tak co chcete po občanech, říká Kysela. Za hlupáky je pak sama nebo hlupáky dělá z občanů. Rozdíl mezi tím, co je možné bez nouzového stavu a k čemu je nutný, je podle Kysely malý. Navíc teď můžou přijít žaloby na opatření a s nimi spojené škody, které zřejmě můžou mít šanci na úspěch.