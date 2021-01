Mám strach o export Škody a dalších do Británie, říká Rak z CzechTradu | E15.cz

Co vyplývá z obchodní dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií pro české obchodníky?

Je velmi důležité, že se podařilo dohodu na poslední chvíli uzavřít, byť ji nazývám jen jako „basic“ dohodu. Není zatím komplexní, například nezahrnuje veškeré služby. Kdyby k podpisu nedošlo, mělo by to zásadní vliv na konkurenceschopnost českých exportérů. Okamžitě by se dostali do nevýhody jak vůči místní britské výrobě, tak i vůči konkurentům ze zemí, které mají s Británií své dohody podepsané.

Těmi jsou například Jižní Korea, Turecko nebo Kanada. Začal by platit celní tarif, například na osobní automobily či některé autodíly ve výši deseti procent. Téměř polovinu českého exportu do Británie přitom tvoří automobily a komponenty pro jejich místní výrobu. Přibyla by administrativa, nebyla by zjednodušená celní řízení, především dodávky Just in Time by byly ohrožené. Exportéři určitých potravin si rovněž oddechli, tam by mohly být tarifní bariéry ještě větší.

Buď tvrdý brexit bez dohody, anebo měkký s dohodou, zaznívalo z ostrovů. Představuje tato dohoda skutečně měkký brexit zaručující hladkou změnu, nebo je „něčím mezi“?

Je to pravděpodobně maximum možného, co šlo za dané situace v daném čase domluvit. Ďábel je skryt v detailu. I když dohoda vznikla, stejně se vývoz zkomplikuje pro všechny exportéry z EU. Musí splnit veškeré celní náležitosti. To doteď nebylo. Nově musí každý vývozce vyplňovat celní deklarace, jako by vyvážel například do USA či Ruska. Větší vývozci to znají. Pro ty, kdo vyváželi „pouze“ po Unii, je to náročná novinka. Podobná pravidla budou platit i pro britského dovozce, který byl doteď jen distributor v rámci jednotného trhu. Postupně přestane platit automatické uznávání certifikací a homologací.

Že je lustr, piano nebo automobil z Česka pro ostrovy bezpečným výrobkem, tak bude muset ověřit britské legislativní „kolečko“.

Přesně tak. Výrobky, které dnes homologaci mají, nemusí získávat novou. Změna se týká všech nových výrobků. Například nový model Škody Auto bude muset být homologován speciálně pro Unii a zvlášť pro Británii. Už během prvního pololetí tohoto roku dojde ke změně v uznávání zdravotnických výrobků a materiálu. Všechno se teprve ladí za pochodu. Pak je tu britská DPH. Známe například české e-shopy, které prodávají přímo britskému zákazníkovi. Nově se bude DPH vybírat v Point of Sale. To znamená, že firma, která by tu chtěla pokračovat v přímém prodeji, musí u britských daňových úřadů vyřídit registraci k platbě DPH. To je další komplikace, která může hodně firem se zájmem o Británii odradit. Možností, jak se tomu vyhnout, je kontaktovat lokálního importéra.

Čekáte, že kromě odrazení firem od vývozu může kvůli samostatné homologaci některé zboží zdražit?

Ano, k oběma důsledkům může dojít. Zatím nás mile překvapuje, že byť se brexit objevuje v médiích často, a obvykle ve velmi negativních spojeních, tak vloni naše londýnská kancelář zaznamenala třetí největší zájem českých firem o vstup na britský trh, a to máme kanceláře v pěti desítkách zemí po celém světě. Usuzuji z toho, že se české firmy brexitu nebojí. Bude to komplikace, naše firmy jsou ale zřejmě flexibilnější než například německé. Umíme improvizovat. Jdou do toho. Měl jsem už asi čtyřicet on-line konzultací se zástupci firem.

Neříkali „proboha, co s námi bude“, ale spíše se ptali, jak se na ostrovy dostat. Odběratelsko-dodavatelské vztahy budou procházet revizí, ekonomika se tu nezastaví. Je to pořád velmi významný evropský trh, má 66 milionů obyvatel. Česko je navíc známo pro kvalitní a stále cenově dostupné zboží. Je tu šance brexit využít. Jelikož nebudou tarifní bariéry, tak by se alespoň teoreticky výrazně zdražovat nemělo.

Jak pocítí důsledky obchodní dohody koncový zákazník v Británii a v Česku?

Bude otázka, za jakou cenu dovolí trh maloobchodníkům zboží či služby nabízet. Nemělo by ale dojít k plošnému zdražování zboží z Evropy, stejně tak u nás by nemělo zdražit zboží z Británie. Zásadní rozdíl by neměl zákazník pocítit. Pocítí to hlavně naše menší firmy, těm větším se extra náklady ztratí ve výsledovkách. Z dat za prvních jedenáct měsíců o exportu do Británie vyplývá pokles asi o šestnáct procent. Ten ale způsobuje více pandemie než brexit. To je mnohem větší problém.

Jak může souhra pandemie a brexitu ovlivnit velikost českého vývozu do Británie?

Největší obavu mám o automobilový průmysl. Propad prodejů nových vozů v Británii byl loni největší od roku 1943. Mám strach o export nejen Škody, Hyundai a Toyoty, ale i výrobců například pneumatik a dalších dílů. Budeme doufat, že k oživení dojde co nejdříve. Pozitivní je vakcinace. Úspěšně se rozběhla, vakcín je dostatek. To je naděje do jara.

Jak aktuálně vypadá situace v britských přístavech, na letištích a silničních přechodech po změně legislativy?

Komplikace jsou minimální. Předpokládaly se problémy, zatím na ně čekáme. Celé zpravodajství se točí kolem covidu, před pár dny byl vyhlášen celobritský lockdown, nejvyšší stupeň nejméně do poloviny února. Ekonomika strašně šlápne na brzdu, původní predikce přitom odhadovaly opak. Vše s výjimkou prodeje základních potravin je zavřené, pokud můžete, tak pracujete z domova, kromě nezbytných cest na nákup byste měli vycházet maximálně na hodinu denně.