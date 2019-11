Pekarová Adamová: Mám výhodu, že jsem nikdy nebyla v jiné partaji | E15.cz

TOP 09 byla v posledních letech rozdělená, mohly za to především výrazné neshody mezi předsedou Jiřím Pospíšilem a spoluzakladatelem strany Miroslavem Kalouskem. Jak k tomu chcete přistoupit, když jste i od delegátů dostala jen lehce nadpoloviční většinu?

Rozhodně je nutné, abychom si byli schopni věci říkat a mluvili spolu. Já nejsem ten, kdo by si vzkazoval věci přes Twitter nebo média. Naopak si myslím, že jsem velmi konsenzuální. Budu se snažit, abychom si byli schopni výměnu názorů odehrát za zavřenými dveřmi. Je přirozené, že ke konfrontaci dochází, je to znak demokracie ve straně a plurality názorů. Budu ale usilovat o to, abychom navenek byli jednotní a čitelní. Když se totiž dva perou, třetí se směje. A my toho třetího chceme porazit, a ne ho posilovat.

Nemrzí vás, že Jiří Pospíšil vypadl z užšího vedení a nebyl zvolen místopředsedou? Byl vám politicky blízko?

Pan Pospíšil měl nadpoloviční většinu hlasů. Ale bylo hodně kandidátů a někteří byli ještě úspěšnější než on. To ale neznamená, že nebude přítomen na jednáních našeho vedení, protože máme ve zvyku zvát všechny předsedy krajských organizací. Jsou pravidelnými hosty, byť bez hlasovacího práva. Musíme zohlednit to, že v Praze jsme ve vedení města, což je velmi důležitá pozice. S Jiřím Pospíšilem tedy bude nutná úzká spolupráce. Těším se na ni.

Dala jste si za cíl přivést TOP 09 do vlády, je taková ambice reálná už po příštích volbách?

Určitě je to cíl pro toto předsednictvo. Samozřejmě jsem nohama na zemi a je mi jasné, že nebudeme tou vůdčí silou. Na druhé straně se nevylučují různé spolupráce s jinými opozičními stranami, které jsou nám blízké. Je možná spolupráce na bázi nějaké koalice, v tomto směru vidím velkou příležitost změnit tady po dvou volebních obdobích směřování České republiky.

Zatím to však vypadá, že bez ANO nejde složit vláda.

To je předčasné o tom takto hovořit. Je možné, že pokud lidé uvidí snahu opozičních stran se spojovat, budou vnímat tuto sílu jako mnohem relevantnější.

TOP 09 se pohybuje na hranici volitelnosti. Dokážete jako nová předsedkyně do vyjednávání o koalicích nabídnout nový směr? V minulosti se mluvilo o tom, že větší spolupráci bránily osobní neshody mezi předsedy stran.

S kolegy, kteří jsou předsedové nám blízkých stran, sedím ve sněmovně. Známe se velmi dobře a mám s nimi přátelský vztah. V tomto mám výhodu, že jsem ještě nikdy nebyla v jiné politické straně, což moji předchůdci byli. To samozřejmě s sebou neslo určitou zátěž, která bývala pro jednání překážkou.

Chci navázat na to, co se podařilo Jiřímu Pospíšilovi ve volbách do Evropského parlamentu nebo komunálních volbách, kde jsme byli schopni znovu obnovit spolupráci s některými subjekty jako třeba se Starosty.

Se Starosty je budoucí spolupráce tedy nejpravděpodobnější, třeba už před krajskými volbami v příštím roce?

Ta jednání z mé strany teprve začnou. Ale už jsme si s kolegy Vítem Rakušanem, Petrem Fialou či Markem Výborným vyměnili zprávy, velmi záhy mi gratulovali a psali, ať se sejdeme. To je znakem toho, že spolupráci budeme řešit.

Spojenectví ke krajským volbám se řeší kraj od kraje. Je to velmi individuální podle síly jednotlivých subjektů i podle dlouhodobé spolupráce a zkušeností. Jednání jsou v plném proudu.

Mluví se i o spolupráci s ODS. Jak moc je reálná spolupráce, těch třecích ploch je zřejmě víc?

Záleží to na typu voleb. Co se týče krajských voleb, tam bychom se místy mohli dohodnout. Dokonce to vypadá snáz než se Starosty. U sněmovních voleb je to samozřejmě otázkou programových priorit. Věřím tomu, že debatu vést máme. Na druhé straně jsou nám bližší zejména STAN, ale i KDU-ČSL.

Nerozděluje vás s ODS názor na euro, které chcete prosadit?

Uvidíme, jestli se ODS i nadále bude profilovat tak protievropsky. Je vidět, že třeba v oblasti životního prostředí v poslední době pochopili, že opravdu zastávat některé názory ohledně klimatu je trochu kontraproduktivní. Uvidíme, jestli se jejich názor bude měnit. Ale je pravda, že v současnosti na euro zastáváme odlišný názor.

Půjdete do sněmovních voleb 2021 už s nějakým konkrétním termínem, kdy by se euro mohlo přijmout?

Je nutné nejdříve otevřít debatu, nechci říkat konkrétní datum. Mezi lidmi je rozšířená celá řada mýtů ohledně eura. Musíme respektovat to, že u velké části populace vzbuzuje obavy, chce ho jen třetina lidí. My bychom se rádi s voliči v regionech bavili o jejich obavách, rizicích. Euro je rozhodně dobré pro občany, nejenom pro exportéry.

Zvažujete se STAN nebo lidovci společný postup u kandidáta na prezidenta?

Už na začátku roku jsem navrhovala, že bychom se o tom měli začít bavit. Jsem ráda, že po tolika měsících debaty začaly. Zatím nechci prozrazovat více, protože jsme se ještě nedohodli. Pokud chceme, aby nás další prezident reprezentoval už důstojně a nepošlapával ústavu, musíme spolupracovat.

Zdůrazňujete nutnost většího úsilí v regionech. Chcete prosazovat méně centristický styl směřování TOP 09?

Určitě je potřeba se rozjet k lidem do regionů a mluvit s nimi tváří v tvář. Musejí vědět, že jsme také lidé z masa a kostí, že se zajímáme o jejich problémy a že jsme tyto problémy schopni řešit. Musejí vědět, že nemáme jen něco na papíře nebo že dokážeme komunikovat jen na našich billboardech a facebookových profilech. Chceme také, aby se zapojili do diskuze a ti aktivní případně vstoupili do TOP 09. Budu velmi ráda, když rozšíří naše řady. Každý je u nás vítán, ať už je z velkého města nebo z malé vesničky.

Od Miroslava Kalouska i dalších straníků byl slyšet akcent na větší čitelnost TOP 09. Vnímáte to i jako snahu o odklon od některých témat prosazovaných Jiřím Pospíšilem?

V současné nabídce politických stran, kterých je v Poslanecké sněmovně už deset, je pro voliče velmi složité se vyznat. Proto je důležité zúžit množství priorit. Neznamená to ale, že nebudeme přinášet svá řešení pro více než pět hlavních oblastí, které si stanovíme. Při prosazování našich klíčových témat musíme být dostatečně hlasití, relevantní a čitelní natolik, že si je s námi lidé budou spojovat.

Změní se priority TOP 09 oproti době, kdy vznikla?

Na samém začátku naší strany před deseti lety to byla rozpočtová odpovědnost, velký akcent na ekonomickou oblast. Myslím, že jsme se od té doby posunuli a posouváme. Mám na mysli například nutnost ochrany přírody. To je pro mě jedno z nejdůležitějších témat. A protože to souvisí s hospodařením v krajině, jsem moc ráda, že místopředsedy jsou jak Tomáš Czernin, tak Herbert Pavera. Oba se této problematice věnují.

Ale jak jste říkala: Méně je někdy více. Je to tak s tématy, kterým se budete věnovat?

Máme sedm poslanců a je velmi náročné obsáhnout veškeré agendy. Byť mě to mrzí, v současnosti nejsme schopni relevantně hovořit třeba k dopravě. Už teď ale vidím, že přibývají další kolegové zodpovědní za konkrétní oblasti. Budu od nich vyžadovat intenzivní práci.

Tomáš Czernin chtěl sestavit stínovou vládu, tedy tým odborníků právě na jednotlivé rezorty. Počítáte s tím?

Určitě se o tom budeme bavit na jednom z prvních předsednictev. Vůbec to není špatný nápad.

Máte definované náměty pro zdravotnictví nebo důchodovou reformu?

Náš poslanec Vlastimil Válek, který je také novým místopředsedou TOP 09, je odborníkem právě na zdravotnictví. Víme, že nemocnice mají velké problémy s urgentními příjmy pacientů. A je řada dalších zdravotnických témat. Kolega Válek s tím finišuje a brzy představí návrhy.

Co se týče penzijní reformy, navrhujeme některé dílčí věci. Jsem členka důchodové komise. Po téměř roce jejího fungování se konečně dostáváme k tomu, jak celý systém udržet do budoucna. Jak to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nastiňuje, je opravdu k diskuzi. Rizik a úskalí vidím ještě hodně. Tím, z čeho se budou za deset let důchody financovat, jsme se měli zabývat už od začátku.