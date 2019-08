Pekarová Adamová kandiduje na předsedkyni TOP 09. Čtěte profil | E15.cz

Rodačka z Litomyšle Markéta Pekarová Adamová se v politice pohybuje přesně deset let a v současnosti je jednou z nejznámějších žen v české vrcholné politice. Současná první místopředsedkyně TOP 09 je známá svým věcným vyjadřováním a často působí jako klidný protipól svých rozhádaných kolegů. V kuloárech se říká, že ona jediná dokázala na jednáních uklidnit rozmíšky dosavadního šéfa strany Jiřího Pospíšila a jeho předchůdce Miroslava Kalouska, kteří už ani netají svou zášť vůči sobě navzájem. Do strany chce Pekarová Adamová podle svých slov vrátit slušnost a stranu sjednotit. „Někdy mi jako ženě přijde, že je tento svět trochu přesycen testosteronem,“ uvedla například poslankyně nedávno pro Seznam Zprávy.

Pekarová Adamová vstoupila do TOP 09 hned po vzniku strany, a zažila tak dobu její největší slávy pod vedením Karla Schwarzenberga. Nová strana se dostala do vlády hned po první účasti ve sněmovních volbách. Pekarová Adamová ale začala níže, na komunální úrovni. V roce 2010 byla zvolena do zastupitelstva Prahy 8 a následně se stala radní v městské části, kde se věnovala sociální problematice, protidrogové prevenci a evropským fondům. Nadějná politička začala rychle šplhat vzhůru a zanedlouho se stala předsedkyní regionální organizace TOP 09 v Praze.

Orientaci na sociální témata si Pekarová Adamová přenesla i do Poslanecké sněmovny, kam byla zvolena v roce 2013 a mandát v roce 2017 obhájila. Poslankyně, která vystudovala andragogiku a personální řízení na Univerzitě Karlově a poté ekonomii a management v průmyslu na ČVUT, se stala členkou sněmovního sociálního výboru a příbuzných komisí, věnuje rodinné i důchodové politice. Kromě toho se věnuje řadě dobrovolnických aktivit a například podpoře zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Kalousek si ji přál do čela strany

Političku, která čile komunikovala s voliči přes sociální sítě mimo jiné i o běhání či vegetariánské stravě, si Kalousek v roce 2017 přál do čela strany. Poslankyni však tehdy nepřemluvil. „Nikdy jsem se netajila tím, že chci brzy založit rodinu. S prací poslankyně mateřství skloubit jde, předseda teď ale straně musí obětovat vše,“ řekla tehdy Pekarová Adamová, která si rok předtím vzala slovenského odborníka na IT Tomáše Pekara.

Místo ní se tedy stal přes výhrady Kalouska a Schwarzenberga předsedou TOP 09 europoslanec Jiří Pospíšil, Pekarová Adamová se stala první místopředsedkyní. A strana se začala štěpit na liberálnější Pospíšilovo křídlo a konzervativnější frakci Kalouskovu. Pekarová Adamová má spíše blíže k Pospíšilově vizi. „Oba ty proudy jsou zastoupeny a stranu to obohacuje. Ale voliče to až tak nezajímá. Volič chce mít jistotu, koho volí, jaká řešení nabízí, jaké má strana představy o řízení státu a že z toho neuhne a nebude se to měnit spolu s kampaní,“ řekla poslankyně.

Kandidatora proti Czerninovi

Několik měsíců před listopadovým sněmem TOP 09 se nakonec rozhodla ohlásit kandidaturu do čela strany. „Dospěla jsem k tomu rozhodnutí, že se na to cítím, že na to mám zkušenosti,“ řekla s tím, že ji manžel v rozhodnutí podporuje. Úkolem bude pro ni především stranu sjednotit, přiznává, že je TOP 09 rozdělena na dva tábory. „Ale ta největší skupina ve straně nechce tento spor vůbec a vnímá ho negativně. Tam někde jsem já a vnímám jako svoji úlohu dát lidi dohromady a vnitrostranickou výměnu názorů řešit za zavřenými dveřmi,“ řekla.

Kalousek, nejznámější postava TOP 09, je však tentokrát na opačné straně. Za jeho konzervativní křídlo bude na předsedu strany kandidovat senátor Tomáš Czernin, který však musí teprve získat pozornost veřejnosti a straníků. Na kandidaturu Pekarové Adamové reagoval nezvykle ostře, považuje ji za pokračovatelku Pospíšilovy politiky, kvůli které strana prý ustrnula. „Kandidatura Markéty Pekarové Adamové je vzhledem k tomu, jak ji ještě před dvěma měsíci kategoricky odmítala, překvapivá,“ uvedl Czernin na Twitteru. „ Situace je ale přehledná. Markéta udržuje současné bezčasí, zatímco já nabízím změnu,“ dodal.

Kalouska prý kandidatura kolegyně také překvapila a stojí si za Czerninem. „Za nejdůležitější však pokládám, aby Tomáš Czernin i Markéta Pekarová Adamová navázali na sněmu úzkou spolupráci se společným cílem zvýšit voličskou atraktivitu strany a její čitelnost,“ uvedl Kalousek na Facebooku. „Na sněmu jsem připraven kandidovat na 1. místopředsedu. Za stávající situace ale pokládám za optimální, aby se 1. místopředsedou stal méně úspěšný kandidát na předsedu,“ dodal s tím, že je v tom případě připraven na post nekandidovat.

Pekarová Adamová si vytyčila jako své priority ochranu životního prostředí, ukotvené České republiky v Evropské unii a přijetí eura, stejně jako podporu fungování tradičních stran vůči populismu a extremismu. Kromě toho jsou podle ní klíčové oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb.