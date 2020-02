Hackathon si Babiš ukradl pro sebe, kritizuje Bláha | E15.cz

V Česku se nic nezměnilo a naše problémy jsou daleko hlubší. V rozhovoru pro pořad Prostor X to tvrdí autor projektu Hlídač státu Michal Bláha. Ten už dřív vystoupil mimo jiné s kritikou zakázky na prodej elektronických dálničních známek. Bláha se následně účastnil i hackathonu, při kterém dobrovolníci zadarmo e-shop naprogramovali. Přiznává, že je premiér Babiš okradl, když akci využil v rámci své propagace.

Elektronické dálniční známky měly být dražší než ty současné, úředníkům to ale vycházelo jinak, popisuje svou schůzku se zodpovědnými lidmi Bláha. Nikomu ta cena nepřišla divná, problém byl navíc už v zadání. Kauza je ale jen symptomem prakticky nefungujícího systému, jehož problémy Bláha vyjmenovává.

Špatné zákony, přetížení a špatně zaplacení úředníci, demotivující prostředí. To jsou jen některé z bodů, které Bláha zmiňuje. Státní správa se podle něj po roce 2013 uzavřela a změnil se i její přístup. Třeba podnikatelé jsou automaticky zloději. Efektivita státu se přitom jen zhoršuje. Pomohlo by platit lidi podle kvality práce, dobré týmy jsou totiž klíčové. Teprve s nimi můžou vznikat dobře postavené zakázky. Andrej Babiš ale s tím nic neudělal.

Měla by taky vzniknout centrální agentura, která by pomáhala úřadům správně zakázky zadávat a soutěžit, říká Bláha. Všechno jde ale dopředu pomalu, pokud vůbec. Česku mezitím ujel vlak. Jsme 10 let za většinou evropských zemí, předběhlo nás i Slovensko.