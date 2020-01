Babiš se nechová systémově, hodnotí ideu sloučení rezortů Balík | E15.cz

Superministerstva a superministři. To je možná cesta, kterou chce jít premiér Andrej Babiš. Sloučený rezort dopravy a průmyslu a obchodu už dostal na starost - zatím přechodně - vicepremiér Karel Havlíček. Objevila se i úvaha o propojení rezortů sociálních věcí a zdravotnictví. „Mělo by se spíš řešit, co ministerstva dělají, než jaká je jejich struktura,“ říká v rozhovoru pro E15.cz politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík.