Facebook dnes influenceři někdy nabízejí k Instagramu zdarma, říká šéf Lafluence | E15.cz

Co přesně a komu Lafluence nabízí?

Budujeme technologii, která šetří čas a celkově zefektivňuje oblast influencer marketingu. Propagaci produktu nebo služby prostřednictvím instagramerů, youtuberů, blogerů a dalších tvůrců obsahu, kteří mají dostatečný počet fanoušků. Pro značky je pak zajímavé s nimi spolupracovat. Pomáháme firmám a influencerům už v první fázi plánování kampaně, s vyhledáváním vhodných kandidátů, řízením a zároveň s vyhodnocením výsledků celé spolupráce.

Na jakém principu to přesně funguje?

Máme k dispozici on-line tržiště, kam agentury nebo značky zadávají marketingové briefy na kampaně. Z těch si pak vybírají influenceři ty, u nichž splňují požadavky a zároveň je zaujmou. Za poslední tři roky jsme tímto způsobem zrealizovali téměř tisíc kampaní pro firmy jako Alza, Nestlé, Pepsi, Uber, Vodafone, ale i menší značky. Primárně spolupracujeme se společnostmi, které spadají do segmentu beauty, fitness, fashion, lifestyle, food a dětského zboží.

Kolik influencerů takové tržiště využívá?

V současné chvíli se k tržišti přidalo přes 1 700 influencerů s nimiž spolupracujeme velmi aktivně. Zároveň vedeme databázi, kde je více jak pět tisíc českých i slovenských influencerů. Věřím, že jde o nejkomplexnější a nejpřesnější databazi tohoto druhu v Česku. Firmy pak mohou využívat náš placený nástroj, který umožňuje vyhledávat influencery podle počtu sledovatelů, sociodemografického profilu fanoušků, tedy věk, pohlaví, lokalita, či kategorie obsahu.

Podle čeho si firma vybírá influencera?

Na začátku všeho je to, jak velký má firma rozpočet a jakých cílů chce v kampani dosáhnout. I na základě toho pak zvažuje, jakého influencera si pro spolupráci vybere. Při rozhodování ale hodnotí hned několik kritérií. Volba začíná se samotnou prezentací influencera na jeho profilu - důležité je například, jak se vyjadřuje, jak komunikuje se svými fanoušky či jaká je jeho vizuální prezentace celkově. Značka dále zvažuje, jak reálný bude zásah a dosah influencera na cílovou skupinu. Podstatní jsou také reální fanoušci, nikoliv ti zakoupení, takzvaně fejkoví. Zároveň firmy zkoumají, jaké měl influencer spolupráce v minulosti – pokud má za sebou například spolupráce s konkurencí, mohlo by to mít spíš negativní dopad. Značky si také musejí vybrat influencera, který zastupuje tu sféru, ve které společnost podniká. Kampaň tak bude působit důvěryhodněji, jelikož influencer se dané problematice věnuje delší dobu a má o ní dostatek informací.

Něco dalšího?

Firmy koukají i na četnost příspěvků, které influencer sdílí, stejně jako na estetičnost a jazykovou vybavenost, kterou disponují. Kvalita výstupu zároveň musí odpovídat finančnímu ohodnocení. Značky často oslovují pro propagaci svého produktu či služby influencery, se kterými již v minulosti spolupracovaly a mají s nimi pozitivní zkušenosti. Zároveň zkoumají, jestli se na scéně neobjevují nové tváře, které se rychle dostávají do povědomí v segmentu, ve kterém firma působí. Do výběru se také promítne to, jak moc známá jména do kampaně chtějí.

Kdy a jak nápad na službu vznikl?

Před založením Lafluence jsem žil dva roky v Thajsku, kde jsem měl na starosti oddělení analytiky a strategie pro rychle rostoucí, zhruba stočlenný start-up. Měl jsem možnost nahlédnout pod pokličku marketingových dat a pozorovat, jak velký dopad může mít na instalaci a užívání aplikace, kterou jsme vyvíjeli, blogový článek nebo post od influencera. To mě velmi zaujalo. Zároveň jsem byl ve stejném období v kontaktu s bývalými kolegy z Google, kteří mi potvrdili, že se jedná o velký trend, který bude do budoucna růst. Současně zde byla velká příležitost toto odvětví zefektivnit za pomocí moderních technologií. Zaujalo mě to natolik, že jsem se ze země plné nádherných pláží rozhodl vrátit do sychravé Prahy, a na začátku roku 2017 jsem začal naplno budovat Lafluence. Platformu jsme oficiálně spustili v říjnu toho roku.

Proč jste se nyní rozhodli přibrat investora?

Ačkoliv se pohybujeme v černých číslech, potřebovali jsme najít investora, abychom mohli i nadále růst. Podnikáme ve velmi dynamickém a rychle rostoucím odvětví, proto musíme umět pohotově reagovat na jakékoli změny. Zásadní investice do produktového vývoje a expanze je tedy nevyhnutelná. Nechceme, aby nám zbytečně unikaly příležitosti. Nicméně nejedná se o naši první investici do Lafluence. V minulosti se našimi investory stali například Josef Matějka (zakladatel CZC - pozn. aut.), moji bývalí kolegové z Google, například Luděk Motyčka (regionální marketing manažer v Google - pozn. aut.) a vývojářské studio Topmonks.

Mluvíte o růstu, plánujete expanzi do zahraničí?

Naší vizí je nejprve rozšířit Lafluence do zemí, které nám jsou geograficky a kulturně blízké. Pravděpodobně to bude v posledním kvartálu tohoto roku. V současné chvíli vyvíjíme technologii, která by v budoucnu mohla být pro firmy užitečná i samostatně, bez naší zásadní vedoucí pozice na daném trhu při řízení vlastních, či již probíhajících spoluprací. S tím plánujeme v roce 2020 začít oslovovat zákazníky na největších globálních trzích.

Mění se trendy i v influencer marketingu za dobu, co se v tomto byznysu pohybujete?

Se zvyšující se cenou a vytížením nejznámějších influencerů a celebrit se značky začaly více zaměřovat na menší až mikro influencery. Ti se většinou úzce profilují na určitou oblast, jako jsou knihy, mateřství a podobně. Ve složení jejich publika lze proto pozorovat určitou homogenitu a fanoušci mají větší zájem o specifická témata, zároveň jsou občas aktivnější, což je pro značky pozitivní a lákavé. Dále bude narůstat význam platforem a technologií, jako je například Lafluence, které značkám i influencerům šetří čas. Firmy se také více uchylují k dlouhodobějším spolupracím a takzvaným „always-on“ kampaním než nárazovým a jednorázovým akcím.

Jsou firmy náročnější?

Společnostem dál nestačí vidět jenom počty fanoušků. Při výběru influencera jsou pro ně důležité i jeho hodnoty, které by měly být v souladu s firemní vizí. Velkým tématem, které se v poslední době řeší, je označování reklam. Mezi internetovými osobnostmi i veřejností panuje rozporuplná diskuze o tom, že reklama na profilech influencerů nebývá často označována, ačkoliv by měla, dále pak jakým způsobem ji označit a v jakých případech jde o reklamu, a kdy nikoliv. Do propagace samotné firmy se začínají zapojovat stále více i samotní zaměstnanci, kteří se stávají takzvanými employee advocates. Ti vytvářejí pozitivní dojem o značce prostřednictvím digitálních médií nebo offline kanálů a doporučují produkty a služby přátelům či rodině. Pokud bych měl jmenovat sociální sítě, které budou sílit, tak je to určitě TikTok a obecně svět podcastů.

Je rozdíl mezi influencer marketingem v Česku a zahraničí?

Velký rozdíl vidíme v sofistikovanjších spolupracích – jak ze strany influencerů, tak značek. Na vyspělých trzích si nekladou otázku jestli, ale spíš jak. Zadavatelé mají více propracovaný systém a používají pokročilejší technologie pro zprocesování a řízení spoluprací a jejich následné vyhodnocování. Existují e-shopy, které spolupracují s více než tisíci influencery a uvádějí influencer marketing jako zdroj 70 procent tržeb.

A co se týká samotných influencerů?

Jsou mnohem větší profesionálové ve své tvorbě a často najímají vlastní tým, který jim pomáhá s postprodukcí a produkcí. To samozřejmě souvisí s jejich dosahem i příjmy. Jejich fanoušci v zahraničí obecně nejsou tak překvapení, že influencer propaguje placenou spoluprací produkt či službu, a chápou, že se jedná o profesionální tvůrce obsahu, kteří je inspirují, zabaví, přináší informace, a že si zaslouží být za tuto službu i finančně ohodnoceni. Svět influencer marketingu za hranicemi začíná být navíc regulovanější a má jasnější pravidla, takže úřady chránící spotřebitele jdou už i po influencerech, kteří se pohybují za hranicí zákona.

Je rozdíl mezi influencery propagujícímmi užitečný obsah a těmi, kteří točí a píšou o jednoduchých, třeba nepřínosných tématech?

Určitě ano. Každé médium má svou cílovou skupinu. Osobně se snažím konzumovat sofistikovanější obsah, ale zábava a nákupy také patří k životu. Všechno má svou roli a je podstatné. Každopádně to chce najít balanc, s tím souhlasím. Já sám se více zamýšlím nad tím, jaký dlouhodobý dopad má určitý typ obsahu na jeho konzumenta. Tak jako je fast food krátkodobě velmi chutný, tak dlouhodobě přínosná je pro člověka zelenina. Stejné je to i s obsahem. Vycházejí na to i studie. Chci se na tuto problematiku do budoucna více zaměřit a pomoci tvůrcům obsahu být si tohoto faktu vědomi, aby následně mohli upravit a vylepšit svou tvorbu.

Teď je trendy Instagram, co stojí za jeho oblibou?

Ano, Instagram frčí momentálně rozhodně nejvíc. Za popularitou Instagramu stojí hlavně jeho jednoduchost co do tvorby obsahu a jeho velký zásah. Fanoušci nejsou tak nároční na kvalitu audiovizuálního obsahu na takzvaných instastories, oproti třeba YouTube. Je dobré umět vyhodnotit, co je přínosnější a vyvážit to. Protože pro budování značky samotného influencera a vytvoření hlubšího vztahu s publikem může být YouTube někdy naopak vhodnější.

Vůbec nemluvíte o Facebooku. Jsou jeho nejlepší časy za námi?

Instagram je vlastněný Facebookem, takže z pohledu influencer marketingu není rozhodně za zenitem. Myslím si, že lidé používají Facebook jinak. Firmy investují více do skupin, zásah si musejí koupit, a tak dále. Já osobně používám Facebook hlavně kvůli Messengeru a událostem. Každopádně co se týče tvorby influencerů, tak je pravda, že tato sociální síť už zdaleka není platformou číslo jedna. Je to způsobené extrémně nízkým zásahem v poměru k počtu fanoušků – jde o nižší jednotky procent vůči desítkám procent na Instagramu. Sami zadavatelé kampaní Facebook po influencerech příliš nevyžadují, ti ho firmám poskytují často „zdarma“ k dohodnutému instagramovému příspěvku.

Za co vše si může influencer nechat zaplatit? A kolik tak jednotlivé položky průměrně stojí?

Influencer si nechává platit za posty na svých sociálních sítích, ať jde například o post na instagramovém profilu či ve stories, za zmínku a ukázku ve videu na YouTube a podobně. Cena se může lišit na základě různých kritérií. Záleží na dosahu – čím více lidí, tím dražší. Demografii publika – čím více jsou fanoušci koupěschopní, tím bude spolupráce dražší. A zároveň je důležité i měřítko, kolik času na zpracování a přípravě kampaně musí influencer strávit. Je rozdíl mezi tím, když je potřeba někam přijet na event, nebo vytvořit komplikovanější a propracovanější obsah. Ten je logicky dražší.

Kolik si tak vydělá průměrný český influencer?

Záleží na tom, kolik spoluprací influenceři měsíčně udělají. Během vánočního období mají klidně několik paralelních spoluprací, jindy jednu nebo dvě. Měsíčně si malí influenceři průměrně vydělají tisíce, střední desetitisíce a u těch největší se bavíme o šesticiferných částkách.

Pokud se bavíme o konkrétních číslech, tak za Instagram a nějaký rámec spolupráce je to třeba v příapadě tří až deseti tisíc followerů jeden až pět tisíc korun. Tak se to postupně zvyšuje, až třeba ti, co mají 100 tisíc až 400 tisíc followerů vydělají 30 tisíc až 80 tisíc, ti co mají přes 400 tisíc followerů mají pak 80 tisíc a víc.

Liší se to u dalších platforem?

U YouTube často jde pouze o zmínky ve videu, a nikoliv jedno video věnované konkrétnímu produktu či službě. Tam se to pohybuje v případě do 100 tisíc odběratelů za 15 tisíc, pak to zase stoupá a ten kdo má 200 tisíc až 400 tisíc odběratelů může mít až do 50 tisíc korun a podobně.

Kolik si pro představu vydělají influenceři v USA?

Na americkém trhu zatím nepůsobíme, ale snažíme se sledovat studie z rozvinutějších trhů. Četl jsem o „zlatém pravidle“, že za tisíc sledujících na Instagramu zaplatíte u influencera, který má více než 10 tisíc sledujících, okolo 10 dolarů. Tedy: pokud má například 12 tisíc sledujích, přijde si průměrně na 120 dolarů za post. Jedná se spíše o horní limit toho, co dostávají čeští influenceři.

Co byste poradil někomu, kdo by se chtěl influencerem stát a postupně se tím i živit?

Zamyslet se nad tím, proč to chce dělat, co ho nebo jí na tom nejvíce baví, v čem je unikatní a na co by se chtěl nejvíce v budoucnu zaměřit. Influencerů přibývá a začíná být stále větší tlak na kvalitu obsahu.