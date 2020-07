Aerolinky překreslují mapu spojení, říká letecký expert Kováč | E15.cz

Jaké největší změny pandemie vyvolala?



Tak například přijdeme o některá ikonická letadla. Ubude Airbusů A380 (největší letadlo světa pro dopravu osob) i legendárních Boeingů 747. Pandemie zásadně urychlila obměnu flotil. U A380 se nepodařilo najít správný ekonomický model pro jejich provoz. U 747 rozhodlo, že je z minulého století. K normálnímu létání se budeme vracet dlouho, doba velkým letadlům nepřeje.

Jak se tomu přizpůsobují výrobci?

Jsou mnohem závislejší na menších typech letadel, do jejichž vývoje musejí masivně investovat, což platí především pro Airbus. Nejvyhrocenější boj se vede o středně velká letadla, která létají napříč regiony. Týká se to boeingů Max a obdobných modelů u Airbusu.

Čekáte zemětřesení na trhu aerolinek?

Můžeme čekat další krachy, konsolidaci trhu už vidíme. Trh se překresluje, otevírají se nové linky, aerolinky vstupují na nové spoje a z jiných odcházejí. Takt letních a zimních letových řádů je výrazně narušen. Nebe je stále volnější, pro dopravce je dnes jednodušší měnit, odkud kam létají. Celá mapa se buduje nanovo. Vždy, když chtěl dopravce rozlétat novou linku, musel zvažovat, kdo z konkurence létá proti němu, nebo zda on sám má dostatečné synergie, tedy vlastní napojení na zvažovanou linku. Dnes je nebe volné a konkurence slabší.

Jak se to promítne do cen letenek?



V prvopočátku, ve kterém se nyní nacházíme, pozorujeme velmi nízké ceny. Mají nalákat cestující, aby zase začali létat a naplnili znovu zprovozněné lety. To se zatím nedaří. V Evropě bylo obnoveno asi čtyřicet procent linek, ale cestujících je málo. Ve střednědobém horizontu však nelze počítat s tím, že by letenky byly mnohem levnější než před pandemií. Naopak předpokládám, že kvůli konsolidaci trhu aerolinek, na kterém zeslábne konkurence, průměrná cena letenek poroste o nižší desítky procent. Stále budeme létat levně, byť ne tak jako před krizí.

Jak může krize ohrozit letiště?

Mají stejně dramatické problémy jako aerolinky, propadly se jim příjmy z leteckého i neleteckého obchodu. Stále platí zdravotní omezení, která limitují pohyb cestujících po letištích – až nyní se například otevírají letištní salonky. Maloobchod na letištích se potýká s hlubokým propadem. Ten se bude vzpamatovávat možná hůře než letadla. Vrátili jsme se o několik let zpět. Některá letiště se blížila k naplnění své kapacity, ale to už teď není téma a nejméně příští dva roky nebude. Ukazuje se, že investice do letišť ze strany infrastrukturních investorů nejsou tak úplně imunní vůči globálním ekonomickým propadům. Bude to znamenat také omezení investic do infrastruktury.

Patrně by vás tedy nepřekvapilo, kdyby Letiště Praha odložilo investice do rozšíření Terminálu 2 nebo stavby paralelní dráhy…

Někdy to přijde. Otázka je kdy. Ruzyně se hned tak nevrátí na trajektorii růstu počtu cestujících. Téma je to spíše pro letiště ve Vodochodech. Model druhého letiště, které by bylo potřebné, se odsouvá ještě dále do budoucnosti. Podobné projekty je nutné plánovat s dlouhodobým výhledem. Zda výpadek potrvá rok či dva, nehraje významnou roli. Výpadek provozu nám ale dává čas řešit dlouhodobé problémy. Například dopravní propojení letiště s centrem.