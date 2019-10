Nejsem prorok, ale odpovídám upřímně, moje předpověď je realistická, říká geolog a klimatolog Václav Cílek. Změnám klimatu se věnuje už desítky let a teď už je podle něj situace opravdu vážná. To, že jí lidé odmítají uvěřit, má kořeny v psychologii. Cílek tvrdí, že lidé by se měli uskromnit. Zároveň ale příliš nevěří, že se něco podstatného změní, a budoucnost nevidí růžově.