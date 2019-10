Šéf H Mauritz (H | E15.cz

Klimatický aktivismus Grety Thunbergové se podle něj původně zaměřil na cestující v letecké dopravě, ale již přerůstá do dalších odvětví, včetně výroby oděvů, kde patří H&M k důležitým hráčům. Greta Thunbergová inspiruje miliony lidí po celém světě, aby se vydali do ulic a vyjádřili své rozhořčení nad situací, která bývá mnohými označována jako klimatická krize.

Persson, který již deset let jako zástupce třetí generace zakladatelského rodu firmu H&M řídí, k tomu říká, že má velké obavy z toho, že hnutí usiluje o zákaz normálního lidského spotřebitelského chování. „Mnoho protestů má za cíl, aby lidé přestali dělat běžné věci. Mají omezit nákupy, přestat létat a jezdit auty,“ poznamenal pro agenturu Bloomberg švédský byznysmen a dodal, že pokud Gretu Thunbergovou vyslyší ještě více lidí, tak to může mít malý pozitivní dopad na životní prostředí, ale zároveň to přinese „strašné“ sociální důsledky.

Tlak ze všech stran

Generální ředitel H&M je jednou z klíčových postav světového módního průmyslu, kterým ročně proteče odhadem 2,5 bilionu dolarů. Celý oděvní sektor se přitom dostává pod rostoucí tlak jednak kvůli znečišťování přírody a zároveň porušování práv pracovníků v rozvojových zemích, kde se uskutečňuje většina textilní výroby.

Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů ve své zprávě uvádí, že spotřebitelé byli uchváceni érou masivního nakupování levnějšího textilu, která vede k ekologické a sociální nouzi. Oděvní průmysl je podle zprávy zároveň zodpovědný za přibližně deset procent celosvětových emisí skleníkových plynů a spotřebovává více energie než letectví a lodní doprava dohromady.

Persson k situaci říká, že otázka klimatu je neuvěřitelně důležitá. „Jako obrovskou hrozbu ji musíme brát vážně všichni, politici, firmy i jednotlivci. Zároveň je ale přinejmenším stejně důležitý cíl odstranění chudoby v rozvojových zemích, “ dodává k problematice miliardář.

Textilní průmysl podle něho musí snížit dopad na životní prostředí, zároveň, ale musíme také pokračovat ve vytváření pracovních míst, tvorbě lepší zdravotní péči a dalších věcí, které přicházejí s hospodářským růstem," cituje agentura Bloomberg.

Inovace před omezením spotřeby

Levná móda vybízí spotřebitele, aby nakupovali častěji a odkládali stále nositelné oblečení. „Spotřebitelé by se mohli snadno rozhodnout a používat oblečení déle. Stejně jako ve většině dalších oblastí ale chtějí, aby jim při výběru ekologicky vhodných řešení pomáhali a radili maloobchodníci,“ komentuje problematiku Charles Allen, maloobchodní analytik společnosti Bloomberg.

Firma H&M odhaduje, že přibližně sedmdesát procent ekologické zátěže oděvního průmyslu náleží výrobě, zbytek vytvoří doprava.

H&M o sobě na svou obranu tvrdí, že je jedením z největších uživatelů bio a recyklované bavlny na světě, když cituje data neziskové organizace Textile Exchange. Společnost již také začala zkoumat některé nekonvenční materiály určené ke kombinaci s recykláty. Jedná se o citrusovou kůru, či staré rybářské sítě.

Věci jako ekologické inovace, obnovitelná energie či vylepšené materiály jsou podle Perssona lepšími způsoby, jak se vypořádat se změnou klimatu, než zákaz spotřeby. „I nadále se důsledně zaměřujme na problematiku životního prostředí, ale zachovejme otevřenou diskusi o tom, jaké řešení je nejlepšé,“ řekl manažer.