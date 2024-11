Na český kapitálový trh se chystá vstoupit další ambiciózní hráč, který si chce investorům říct o desítky miliard korun. Jedna z největších česko-slovenských byznysových skupin Penta se chce inspirovat u J&T nebo Accolade a za pomoci investorů urychlit rozvoj všech svých společností, jako je Dr. Max nebo Fortuna. „S lékárenskou divizí plánujeme urychlit expanzi do Itálie, realitní část zkoumá příležitosti v západní Evropě. U zdravotnické části Penta Hospitals zase jako názorná ukázka rozvoje poslouží nedávná akvizice čtyř klinik,“ láká investory šéf vznikajícího fondu Tomáš Kálal v prvním rozhovoru, který na toto téma Penta poskytla.

Penta se blíží spuštění svého fondu, na který láká už několik měsíců. V jaké fázi se fond momentálně nachází?

Předně je třeba říct, že hned zpočátku budeme mít fondy dva, oba pro kvalifikované investory. Prvním je Penta Equity Fund, který bude zastřešovat celý náš byznys, a druhý pak Penta Real Estate Fund, který bude investovat čistě do nemovitostí.

Spuštění fondu bude mít několik fází. Na začátku nám bude fondy spravovat a obhospodařovat externí investiční společnost Codya (správce fondu je administrátor, který například vypočítává hodnotu majetku nebo vydává akcie, obhospodařovatel řídí investiční strategii, pozn. red.). Do konce roku však požádáme o založení vlastní investiční společnosti, abychom si fondy mohli obhospodařovat podle zákona sami.

ČNB má pak zákonné lhůty na vyjádření a většinou celý schvalovací proces trvá rok a půl nebo dva. Do té doby nám proto fondy bude spravovat již zmíněná Codya, která bude zastřešovat investiční proces fondů.

Jaký má toto rozdělení na dva fondy význam?

Penta Equity Fund bude kupovat podíl přímo v kyperském holdingu, nad nímž už jsou pouze koncoví vlastníci, tedy hlavně Marek Dospiva a Jaroslav Haščák. V rámci celé skupiny tvoří realitní divize po odečtení bankovního dluhu zhruba 10 procent a kdo bude chtít trochu konzervativnější investici, může vložit peníze pouze do ní – to znamená především do developmentu kancelářských a rezidenčních budov a jejich vlastnictví.

Vlastní investiční společnost budete mít v optimistickém scénáři za rok a půl. Fond ale chcete spustit dřív. Kdy?

Očekáváme, že investiční akcie začneme nabízet letos v prosinci, pak budou mít investoři tři měsíce možnost akcie koupit za jednotný upisovací kurz. A pak průběžně s předpokládanou měsíční frekvencí.

Jakou očekáváte valuaci?

Máme interní valuaci celé skupiny, která nám aktiva oceňuje na přibližně čtyři miliardy eur. Největší – více než 60procentní – podíl na hodnotě portfolia tvoří naše retailové značky, tedy Dr. Max, Fortuna nebo Empik. Banky, zdravotnictví a real estate mají relativní váhu okolo deseti procent, ostatní společnosti včetně médií méně než 5 procent. Po spuštění budeme oceňovat hodnotu fondu každý měsíc na základě férové hodnoty aktiv skupiny Penta.

Jakou hodnotu bude mít fond na začátku?

Penta hned na začátku vloží deset procent ze své aktuální hodnoty, která představuje kolem čtyř miliard eur. To jinými slovy znamená, že fond koupí deset procent hodnoty Penty. Na začátku proto logicky budou majitelé Penty ve fondu držet dominantní pozici, ale pokud ten příběh bude úspěšný, mohou externí investoři ve fondu klidně i převážit. Současní majitelé Penty samozřejmě nechtějí ztratit v mateřské skupině kontrolu, takže tím je daný i strop hodnoty, jakou mohou externí investoři získat. Skutečná váha fondu v akcionářské struktuře Penty pak tedy bude záviset na jejich zájmu, vždy však jen do té míry, aby si majitelé skupiny udrželi většinu.

To znamená, že si chcete říct o desítky miliard korun, pokud to počítám správně. To je poměrně vysoké číslo na český kapitálový trh.

Je to tak. Ale myslím, že máme co nabídnout. Fond je unikátní v tom, že nekupuje na předem stanovenou dobu majoritní podíly vybraných společností ani nehromadí akcie velkých technologických firem. Jdeme na to jinak, investor získá zcela totožné portfolio, které vlastní například Marek Dospiva, beze zbytku. Koupí si podíl ve všech jeho byznysových aktivech, tedy v zastřešující mateřské společnosti. Veškerý výnos, který bude generovat Penta, půjde proporcionálně i investorovi. Samozřejmě po odečtení administrativních a správních poplatků.

Záměrem je posilovat v oborech, ve kterých jsme dlouhodobě úspěšní a cítíme, že v nich expanzi a růst můžeme i urychlit. Jediné, co na to potřebujeme, je kapitál. Tyto projekty porostou a budou výdělečné i bez tohoto externího kapitálu, ale právě čeští a slovenští investoři nás mohou posunout na další úroveň, a pomoci dokonce k lepšímu výnosu, o který se pak s nimi budeme rovným dílem dělit.

Tomáš Kálal, Penta Investments|Penta Investments

Největší tuzemský fond J&T Arch disponuje aktivy ve výši 100 miliard korun. Jaké postavení na českém kapitálovém trhu může mít fond Penty?

Růst aktiv ve fondu bude postupný a bude chvilku trvat, než náš produkt dostaneme opravdu ke každému investorovi, který o něj bude mít zájem. Fondy J&T, ale i mnoho dalších úspěšných na trhu jsou pro nás inspirací. Očekávám, že s touto inspirací a s našimi úspěšnými projekty se rychle zařadíme mezi ty největší hráče a do tří let budeme mezi třemi největšími fondy v Česku. To je jasný cíl, níže cílit ani nemůžeme.

Jaké další fondy jsou v Česku největší?

K největším určitě patří fond skupiny Accolade, zaměřený na investice do průmyslových parků, nebo fondy průmyslové skupiny Jet Investment.

Máte už představu, kam získané peníze půjdou?

Už dnes Penta jako celek ročně investuje takřka miliardu eur, takže nedostatku nápadů bych se nebál. Lékárenská síť Dr. Max, naše vlajková loď, chce například urychlit expanzi do Itálie, realitní část zkoumá příležitosti v západní Evropě. U zdravotnické části Penta Hospitals zase jako názorná ukázka rozvoje může sloužit nedávná akvizice čtyř klinik v Praze, Brně a Plzni a k tomu kliniky známého doktora Antonína Pírka. Součástí akvizic jsou i nemovitosti s tím spojené.

Na kolik expanze v Itálii vyjde?

Může se vyšplhat až na miliardu eur. Byl to také jeden z prvotních impulzů, který vedl k vytvoření fondu. Pro kontext je třeba dodat, že dnes se záměry Penty financují z vlastního zisku, bankovním financováním nebo dluhopisy prostřednictvím naší Privatbanky. To pojede dál, ale doplníme to o peníze investorů z fondu.

Dá se očekávat, že budete na trhu firemních transakcí mnohem aktivnější?

Hodně lidí si Pentu stále pamatuje z doby, kdy kupovala firmy v problémech, restrukturalizovala je a pak je se ziskem prodávala. Tato firemní filozofie se ale změnila. Už deset let budujeme šest stabilních byznysových pilířů, na kterých stojíme a které chceme rozvíjet i do budoucna. Když nám v těchto sektorech bude dávat něco smysl, tak koupi zvážíme, stejně jako doposud. Jediné, co se změní, bude naše palebná síla. Nevidím však jako pravděpodobné, že by Penta investovala mimo tyto sektory.

Přivedete si do fondu vlastní tým lidí?

Budujeme zázemí pro zmíněnou budoucí investiční společnost, řekněme kolem osmi nebo dvanácti lidí. Ale vzhledem k tomu, že fond bude v zásadě kopírovat portfolio mateřské skupiny, si personální posílení příliš nevyžádá. To znamená, že partneři Penty, kteří jsou odpovědní za jednotlivé divize skupiny, je budou se svými týmy řídit i nadále.

Tomáš Kálal, Penta Investments|Penta Investments

Nedávno jsem zaznamenal, že se do Penty vrací Jaroslav Haščák. Bude mít na starosti konkrétní divizi a projekty, nebo bude dohlížet na strategii celé skupiny?

Ano, je to tak, od října se znovu naplno zapojil do vrcholového vedení skupiny Penta a věnuje se klíčovým strategickým otázkám dalšího rozvoje skupiny.

Když KKCG chtěla vstoupit na burzu se sázkařským Allwynem, vyjednala si předem, že si část akcií koupí PPF. Máte už dnes předjednaného podobně velkého investora?

Rozběhli jsme pro potenciální investory propagační kampaň – což je běžný postup – a zájem nás mile překvapil. Jde o různorodé investory, což se nám celkem líbí. Tato diverzifikace nám dává velký smysl, protože tlumí závislost, a tím pádem i riziko. Velkou roli v nabírání kapitálu sehraje už zmíněná Privatbanka, přes níž řada investorů už dříve nakupovala naše dluhopisy. Vzhledem k tomu, že mají úspěšnou dlouhodobou historii, věříme, že ty samé investory zaujme i nová příležitost.

V tomto případě jde ale spíše o menší investory. Institucionální investory většinou zajímá historie fondu, vážnější diskuze s nimi proto začne později. Určitě fond představíme privátním bankéřům velkých českých a slovenských bank, a také může být zajímavý pro české a slovenské family offices.

Součástí skupiny je i sázková kancelář Fortuna. Nemůže být nálepka sázkového byznysu pro některé institucionální hráče problematická, například kvůli ESG ratingu nebo jiným vnitřním pravidlům?

To si nemyslím. Jasně, najdou se investoři, kteří si podíl v sázkovce nekoupí. Ale v tom nějakou významnou překážku nevidím.

Takže plánovaný prodej Fortuny s tím nesouvisí?

Nesouvisí, opravdu ne. To bych dokázal najít případné jiné bariéry, které mohou některé investory odradit, například to, jak přesně bude fond postavený. Fortuna má běžné financování od bank, je to dlouhodobě úspěšný byznys, takže v tomto odvětví žádné přehlížení nevnímáme.

V jaké fázi dnes prodej je?

Nejsem oprávněn dění kolem Fortuny komentovat nad rámec toho, co již bylo zveřejněno. Pokud je mi známo, zatím ohledně Fortuny není rozhodnuto, a to sedím naproti kanceláři Marka Dospivy. Vím, že sbíráme nabídky od zájemců, ale stále nevím, zda se potenciálně stane strategickým partnerem, koupí celou Fortunu, nebo si ji nakonec ponecháme ve skupině. Já osobně bych byl za fond raději, kdybychom Fortunu mohli dál rozvíjet, protože by si fond udržel širší zaměření, a tím i větší diverzifikaci.

Když by Penta Fortunu přece jen prodala, uvažujete o novém byznysovém oboru, nebo veškerý výnos půjde do zbylých divizí?

Nový pilíř určitě nechystáme. Ale určitě je ve hře větší diverzifikace uvnitř segmentů, kde už působíme. V každém případě nepředpokládám, že by si Marek Dospiva a Jaroslav Haščák nechali desítky miliard na spořicích účtech, určitě to půjde zpátky do byznysu.

Tomáš Kálal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

V oblasti financí a investic se pohybuje již 17 let.

Svou kariéru začínal jako trader ve společnosti Patria Direct, patřící do skupiny ČSOB.

Ještě do letošního dubna pracoval jako ředitel Investičního bankovnictví v Conseq Investment Management.

Od letošního září je šéfem nově vznikajících fondů investiční skupiny Penta.

Můžete ten směr diverzifikace naznačit?

V realitní divizi zatím působíme v Praze a Bratislavě, ale už nějakou dobu mluvíme o tom, že bychom se chtěli rozkročit na třetí trh. Kolegové zkoumají možnosti v německých metropolích nebo příležitosti v Londýně a už se přiblížil okamžik, kdy jednu lokalitu k expanzi vybereme. Opět se budeme pokoušet o trofejní signifikantní development, který bude přitahovat pozornost a bude nám přinášet vyšší hodnotu. Zároveň si budeme chtít tyto trofejní kancelářské budovy nechat a sami je pronajímat, aby výnosy v realitní divizi nebyly tak nárazové a nezávisely pouze na termínech dokončení developmentu.

Zmiňoval jste velké investiční plány s Dr. Maxem. Znamená to i větší důraz na rozvoj e-shopu?

Platí to samé jako s Fortunou. Podrobnosti k byznysu Dr. Maxe by vám dokázali lépe popsat kolegové z této firmy. Ve zkratce lze říct, že naši rozsáhlou síť kamenných prodejen vnímáme jako kostru celého tohoto byznysu. Funguje nám to. Online prodejům se ale také daří. V Itálii, o které už byla řeč, roste podíl v online prodejích rychleji než podíl na trhu kamenných prodejen a máme v něm už významný tržní podíl. Ale to je způsobeno i tím, jak složité je nakupovat jednotlivé kamenné lékárny.

Nicméně v Česku do oboru vstupuje už i Alza. Předpokládám, že v lékárenském online prostředí vidí potenciál. Vy ne?

Určitě v něm vidíme potenciál. Držíme se dlouhodobě velice úspěšné vícekanálové strategie, která kombinuje kamenné pobočky a online prostředí. Detailněji to ale komentovat nemůžu, moje odbornost je investování, ne lékárenský byznys.

Když se bavíte s potenciálními investory, o jaké návratnosti fondu mluvíte?

Penta jako skupina za posledních deset let rostla v průměru okolo 15 procent ročně. Takže když tento trend bude pokračovat, a my věříme, že bude, odečteme od toho náklady za fond, a naopak přičteme rychlejší růst díky většímu kapitálu, dostaneme se zhruba na tu původní úroveň okolo 15 procent. V oficiálních materiálech chceme prezentovat výnos mezi 13 a 15 procenty.

V příštím roce také chceme zřídit fond pro drobné investory, který by byl konzervativnější. Investoval by výhradně do realit, o kterých jsme se bavili na začátku.