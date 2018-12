Klaus, který se stydí za Česko, nebo Pohlreichova temná předpověď. TOP 10 Pavla Štrunce | E15.cz

Naštvaný Duka

„Evropa se dostala do situace totálního chaosu.“ Kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka se velmi ostře ohradil vůči řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi. Kvůli hře, ve které Ježíš znásilňuje muslimku, ho nazývá nevzdělaným a prolhaným. Podle Duky dokonce umělci uvedením hry porušili zákon a měli by být stíháni. Tvrdí, že si dovolili víc než komunisté nebo nacisté. Dle názoru Duky se nacházíme v nejhlubší krizi demokracie, kardinál zároveň kritizuje nečinnost některých politických stran, které se nezapojují do tvorby vlády.

Klaus: Stydím se za Česko

Bývalý prezident Václav Klaus se bojí o demokracii v Česku. Prohrává totiž boj, který podle něj symbolizoval jeho spor s Václavem Havlem. Jde prý o souboj pravé demokracie a liberální demokracie, kterou Václav Klaus nazývá karikaturou. Tvrdí, že nám vládne neohraničené množství menšin, které všechno bortí tím, jak prosazují svoje zájmy. Politické strany přitom byly smeteny a nahradila je hnutí s absurdními názvy. Babiš je pak jen produkt tohoto světa, který by jinak volby nevyhrál.

Němcová: Otřesné, Babiš ukázal pravou tvář

Ráno depresivnější večera. Poslankyni ODS Miroslavě Němcové se po červencovém hlasování o důvěře vládě spalo mizerně. Lámala si hlavu nad selháním elit, které slepě pouští komunisty k moci. A nebojí se paralel s obdobím před druhou světovou válkou. Vidí přitom i pozitivum v podle ní hnusné a vulgární výměně mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. Z premiéra prý spadla maska a ukázal svou pravou tvář. Němcová tvrdí, že dějinná úloha ČSSD včerejškem skončila a Babiš si teď může do vlády dosadit, koho chce. Dodává, že „státní převrat“ v roce 2013 nebyla náhoda. Naznačuje přitom zároveň, že za ním mohl být sám Andrej Babiš.

Hejma: Tlak na Zemana je obrovský, je to masakr

Politická korektnost je mor a nazývání věcí ve jménu abstraktní slušnosti, odmítám experimenty s migrací, tvrdí s poukazem na kritiku liberální demokracie zpěvák kapely Žlutý pes Ondřej Hejma. Hudebník, který se často a rád vyjadřuje k aktuální politické situaci, si v neděli 28. října převzal Medaili Za zásluhy z rukou prezidenta Miloše Zemana. „Byla tam ulička hanby, lidi na nás řvali jako na zločince,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem Hejma. Zemana označuje za pokračovatele politického odkazu Václava Klause, tlak na něj je prý díky jeho konzervativním názorům obrovský zejména ze strany elit.

Pohlreich: Práce už není cool

Je tu kult vzdělávání, dotace jsou prokletí, přichází generace, která to má strašně jednoduchý, míní v rozhovoru s Pavlem Štruncem šéfkuchař a podnikatel Zdeněk Pohlreich. Podle něj se ve společnosti rozvíjí náznaky neomarxistického přístupu, práce prý už jednoduše není cool. Vytváří se dojem, že nárok mají všichni, lidský blahobyt má být ale podepřený prací, dodává Pohlreich.

Kříž: V zahraničí se nám smějí, každé rodině mizi 120 tisíc ročně

Andrej Babiš má omezené možnosti, co a jak dělat, zkomplikoval veškeré možné zákony a státní správu dostal do nehybnosti, tvrdí pravicový ekonom Karel Kříž. Za současného premiéra se dle jeho názoru zablokoval jakýkoliv rozvoj. Kříž v rozhovoru s Pavlem Štruncem kritizuje také odliv dividend, podle něj se kvůli tomu zahraniční byznysmeni Česku smějí. A celkový účet za ně? Podle Kříže by v optimálním případě mohla každá česká rodina průměrně získat desítky tisíc korun ročně.

Bannon: Vypukla vzpoura proti elitám

Chcete získat moc? Využijte populismus a ekonomický nacionalismus. Stephen Bannon, tedy muž, který podle mnohých dostal Donalda Trumpa do Bílého domu, má o tom, co na voliče funguje, jasno. Ve světě podle něj propukla vzpoura proti elitám a toho je potřeba využít. V rozhovoru s Pavlem Štruncem mu oponuje bývalý poradce prezidenta Billa Clintona Lanny Davis. Ten připustil, že demokrati dělali chyby. Trump ale podle něj neplní sliby a další období v Bílém domě nezíská.

Fanánek: Posunuli jsme se do temnoty

Básník má psát básničky a nepřiklánět se na žádnou stranu konfliktu. Zhruba tak shrnuje svou úlohu zpěvák a hlavní tvář kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen. Protestů proti Babišovi ani Zemanovi se neúčastní, nestydí se ani za to, že už vůbec nechodí k volbám. Proč? Ve zkratce proto, že politiky považuje za zoufalce. Vadí mu ale to, kam se posunula celkově společnost. Mluví o tom, že svět se mění a řídne, to, přes co dřív nejel vlak, už neplatí. Odešly prý skutečné ideje a nastala prázdnota konzumní doby, podpořená „fízlováním“ díky informačním technologiím.

Špok: Nenávist je nechutná i u Pražské kavárny

Mluvíme o problému, přemýšlíme o něm… a tím skončíme. Psycholog Dalibor Špok v rozhovoru s Pavlem Štruncem hovoří o morálním licencování. Fenomén prý vysledoval naposledy v debatě o (ne)přijetí 50 syrských sirotků. Řada lidí dle názoru Špoka pouze zkritizovala Babiše, řekla si, že je lepší než on, a tím to pro ně haslo. Psycholog tvrdí, že žijeme v postfaktické době, upozorňuje na hysterizaci a polarizaci společnosti, odpůrce Miloše Zemana prý žene velmi podobný druh nenávisti, jako například voliče SPD.

Dostal: Uvěřil jsem v život po životě

10 zástav srdce denně. To byl život vedoucího lékaře Institutu sportovního lékařství Jiřího Dostala. Byl na hraně smrti. A vždy se vrátil. V rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje, jaký to je pocit a proč se z něj stal skoro až věřící člověk. Moderní medicína totiž podle něj jen klouže po povrchu. Dostal teď trénuje sportovce a posouvá hranice jejich výkonu. Chyby, často i zdraví ohrožující, ale dělají i lidé, kteří si třeba jdou jen občas zaposilovat.

