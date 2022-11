Pospíšil: Aliance Pirátů a Prahy sobě je podvod na voličích | E15.cz

Proč trváte jako Spolu na tom, že by v radě měl být Jan Volf, který je obžalován v kauze sportovních dotací, a také na tom, aby v budoucí vládnoucí koalici nebyla Praha sobě?

Já si myslím, že pan Wolf - při vší úctě k němu - není jaksi principiální věcí, na konci bychom našli řešení. Nemám samozřejmě žádné indicie k tomu, abych mohl tvrdit, že v radě nebude. Ale i on sám už přistoupil na to, že případně nemusí v té radě být, je to jeho rozhodnutí. Není to zkrátka věc, na které by padla ta koalice.

To, že vznikla Aliance stability (povolební pakt pražských Pirátů a Prahy sobě, pozn. red.), je ovšem jiná věc. Chceme vytvořit radu s ideově blízkými subjekty, získat s nimi většinu v zastupitelstvu a pak vládnout, ale varianta, že se třetí a čtvrtý spojí a vytvoří jakýsi pakt stability a v součtu mají více mandátů než vítěz voleb, je pro nás nepřijatelná. Pochopte, že nám jako vítězi voleb to vadí. To není spor o jednoho možného kandidáta v radě, ale to je o principu té koalice. My zkrátka pokud máme v Praze vládnout, tak chceme takové uspořádání, které nám umožní prosazovat náš program. A ta většina v radě je jaksi dost důležitým bodem.

Takže Praha sobě vám jako politický subjekt nijak nevadí, ale jde vám jen o většinu v radě?

Problém je v tom, že pokud máme efektivně vládnout a ne opakovat rozepře minulé rady, tak logicky chceme k vládnutí jen dva partnery, protože když je více partnerů, bude mnohem více hádek. Obtížněji se bude vytvářet nějaké politické rozhodnutí, a to vládnutí bude celkově obtížné. Jde o akceschopnost rady.

A na druhé straně je tu princip většiny a my vycházíme z vládního půdorysu, z toho, že Piráty máme ve vládě a vnímáme je díky tomu jako blízkou politickou stranu. Mně by ani nevadilo, kdyby tím partnerem místo Pirátů byla Praha sobě, ale vnímám zase, že v ODS jsou lidé, kteří si před volbami prošli velmi agresivní kampaní pana Čižinského. Takže s ním mají určitý problém, ale nemyslím, že je nepřekonatelný. Pan Čižinský teď vytváří dojem, že jsou s Piráty jakoby nejlepší koaliční spojenci, ale já byl mnoha schůzkách, kde se ty dvě skupiny hádaly a já jsem byl tím, kdo to uklidňoval.

Lídr pražských Pirátů Zdeněk Hřib ale tvrdí, že koalice se obvykle dělají po volbách, takže vznik Aliance stability není nic překvapivého, s čím byste nemohli počítat.

Dobře, ale obvykle se po volbách vytváří vládnoucí koalice, ne že se dohodnou vyjednávací koalice. Oni vytvořili dojem, jako by měli volební koalici, ale tu jsme měli my. Tu jejich koalici vnímám jako podvod na voličích. Proč to neřekli před volbami? To není fér.

Je reálné, že byste utvořili menšinovou koalici s podporou hnutí ANO?

Doufám, že k tomu nedojde. To je druhá varianta, která považuju za naprosto obtížně přijatelnou. Dál budeme jednat. Kdybychom to chtěli postavit s ANO, tak už bychom to udělali. Já vám otevřeně říkám, že jsem na žádném jednání s ANO nikdy nebyl. Žádná jednání, že bychom se někde bokem domluvili, fakt nebyla, takže proto se to taky takhle protahuje. Je to zablokované, některé věci prostě trvají. Pamatuji si například, jak složitě vznikala Topolánkova vláda. To bylo půlroční domlouvání a dohadování. Do jednání musí vstoupit celostátní lídři těch stran.

Prvoinstanční soud nedávno vynesl rozsudek v kauze pražských zahrádek. Hoteliér Petr Bauer má podle tohoto rozhodnutí zaplatit více než 18 milionů korun jako pokutu za podplácení tehdejších pražských zastupitelů Jiřího Koubka a Radka Vondry. Podle Bauera ho za politiky poslal váš bývalý poradce Jiří Fremr, jehož jméno figuruje i v kauze Dozimetr, kde je obviněn někdejší náměstek primátora Petr Hlubuček. Věděl jste o tom, že váš poradce je v kontaktu s Petrem Bauerem?

Nevěděl jsem to. Pana Fremra jsem od jara v zásadě neviděl. Vyhodil jsem ho. Teď čekám, jak dopadne ten soud. Je to první rozhodnutí ve věci, počkám na pravomocný rozsudek. Ale pokud já vím, tak pan Freml nebyl k soudu pozván ani jako svědek, tak předpokládám, že to policie vyšetřovala. Fremr mě opravdu velmi naštval tím, že se někde s někým stýkal, to považuju za velmi politicky nezodpovědné. Na druhou stranu je férové, že ani v jedné z těch kauz ho zatím nikdo neobvinil. V kauze Dozimetr figuruje jako svědek.