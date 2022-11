Drama trvá. Praha těsně před zastupitelstvem zůstává bez koalice | E15.cz

Po Hradci Králové je Praha posledním statutárním městem, které ještě nemá po zářijových komunálních volbách sjednanou koalici. Ustavující zastupitelstvo přitom zasedá už ve čtvrtek. Podle zvyklostí se na tomto jednání volí radní a primátor, tentokrát to však vypadá, že dohoda o budoucí koalici neexistuje.

Jednání mezi Spolu a Piráty zcela zamrzlo poté, co Hřib přišel s požadavkem, aby do koalice byla přibrána Praha sobě pod vedením Jana Čižinského. Vznikla by tak široká koalice, ve které by fakticky usedli zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů, Prahy sobě a Starostů, přičemž by Svobodovi hrozilo, že ho koaliční partneři na radě nebo zastupitelstvu přehlasují.

Spolu odmítlo o takové variantě jednat a trvá na koalici na vládním půdorysu. A to i za cenu toho, že Hřibova koalice bude pokračovat ještě několik týdnů a vyjednávání budou pokračovat. Čtvrteční ustavující schůze se tak pravděpodobně přeruší a bude pokračovat koncem listopadu, kdy už by koalice mohla být dohodnutá.

Debaty se vedou nad rozdělením křesel v jedenáctičlenné radě. Koalice Spolu by pro sebe chtěla šest křesel a primátora, zbytek by rozdělila mezi Piráty a Starosty. Ti by naopak koalici Spolu přisoudili jen pět křesel a primátora s právem veta, zbývající mandáty by si rozdělili mezi sebou a Prahou sobě.

Do patové situace vstoupilo o víkendu ANO, které nabídlo Spolu dočasnou toleranci menšinové vlády. Tichou podporu by zastupitelé ANO drželi maximálně v řádu tří až čtyř měsíců. „Vnímáme to jako nutný mimořádný krok a dočasný nástroj, který umožní, aby již ve vedení města byli nově zvolení politici,“ uvedl zastupitelský klub ANO. Jeho lídr Patrik Nacher nechtěl blíže komentovat podmínky, které si hnutí na oplátku klade.

Zástupci Spolu na veřejnosti stále opakují, že stojí o koalici na vládním půdorysu. Hlavní město má blízko k celostátní politice a vedení stran se obává, jak by spolupráce s úhlavním sněmovním nepřítelem v Praze vypadala. Zvláště když do prezidentských voleb zanedlouho vyrazí s masivní kampaní expremiér Andrej Babiš (ANO).

Tento aspekt by ale politolog Univerzity Karlovy Petr Jüptner nepřeceňoval. „Nemyslím si, že kandidatura Andreje Babiše bude mít na vyjednávání v Praze nějaký vliv,“ řekl politolog. „Pokud ta vyjednávání budou nadále komplikovaná a ukáže se, že tu jiná cesta není, tak koalice s ANO prostě bude, bez ohledu na Babišovu kandidaturu. Samozřejmě se o tom bude v symbolické rovině mluvit, ale reálně to vliv mít nebude,“ myslí si.

V řadě měst i městských částí uzavřely ODS a ANO koalice bez větší pozornosti. V Brně šla primátorka Markéta Vaňková (ODS) cestou široké koalice s účastí ANO.

Podle Jüptnera hraje nakonec roli matematika. „Podle mého názoru koalice Spolu s ANO vlastně není v Praze možná, protože by měla většinu jednoho hlasu. To znamená, že by vlastně většinu neměla,“ domnívá se. Takovou koalici, ať už otevřenou, nebo tichou, by museli v dlouhodobém horizontu posílit další zastupitelé. Záleží tak na postoji Starostů, kteří spolupráci s ANO příliš nepreferují, nebo třeba i tří zastupitelů za SPD, se kterými nikdo o koalici zatím nejedná.

Podle Hřiba je nicméně nutné s vyjednáváním pohnout. Rada a zastupitelstvo musejí do konce roku schválit některé tisky. „Je důležité projednat rozpočet Prahy pro rok 2023. Nebude-li schválen na úrovni magistrátu, nastane rozpočtové provizorium, a to i v jednotlivých městských částech. V současné situaci by šlo o nezodpovědný hazard,“ řekl končící primátor.