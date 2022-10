Jednání o koalici v Praze se zasekla. Svého primátora má přitom už většina velkých měst | E15.cz

Není tajemstvím, že jednání v Praze brzdí zejména osobní animozity mezi současnou vládnoucí koalicí pod vedením Zdeňka Hřiba (Piráti) a opozicí reprezentovanou ODS a ANO. Občanští demokraté, nyní sdružení v koalici Spolu s TOP 09 a lidovci, si podle svých slov sice rozumí s kolegy z hnutí ANO, se kterými léta sdíleli na magistrátu opoziční lavice, celostátní vedení stran si na tak exponovaném místě ale takovou spolupráci příliš nepřeje. Ve dvanácti statutárních městech včetně Brna a Ostravy už přitom ke spojenectví obou stran již došlo.

Do vyjednávání, která se v posledních týdnech začala vést i o programu, výrazně zasáhlo rozhodnutí Pirátů utvořit vyjednávací alianci s Prahou sobě. S tím také Piráti přišli na úterní jednání se Spolu a STAN. „Usilujeme o stejný koncept, který byl realizován na celostátní úrovni. Vláda je také složená ze všech demokatických subjektů, které jsou ve sněmovně. My usilujeme o totéž na pražském magistrátu, tedy s účastí Prahy sobě,“ řekl Hřib, který zdůraznil, že respektuje požadavek Spolu obsadit pozici primátora. Trvá zároveň podmínka, aby do rady neusedl trestně stíhaný politik.

Hřibův návrh zapojit do koalice Prahu sobě ale zástupci Spolu znovu odmítli a obvinili Piráty z blokování vyjednávání. I bez Prahy sobě by trojice stran dokázala vytvořit pohodlnou většinu v zastupitelstvu, navíc by Spolu zůstalo rozhodujícím hlasem v radě. Svoboda nabídl v jedenáctičlenné radě tři křesla Pirátům, dvě Starostům a šest by si nechal pro zástupce Spolu.

„Piráty preferovaná varianta nerespektuje volební výsledky a přání pražských voličů. Takové pohrdání významem voleb do demokratické společnosti nepatří a odporuje základním principům a hodnotám, na nichž koalice Spolu staví,“ uvedl Svoboda.

Starostové nabídku Spolu k trojstrannému jednání naopak akceptovali. „Musíme se pohnout kupředu, čas začíná tlačit a trpělivost Pražanů není nekonečná. Rozložení mandátů v radě, které navrhuje Spolu, bude jistě jedním z předmětů jednání,“ řekl pražský lídr hnutí Petr Hlaváček, který by měl pro sebe opět získat pozici radního pro územní rozvoj. Podle Hřiba dostal Hlaváček nabídku připojit se k alianci s Prahou sobě, ale odmítl.

Ustavující jednání pražského zastupitelstva se kvapem blíží a je možné, že bude už příští týden. Hovoří se buď o 3. nebo 10. listopadu. V kuloárech se tak už spekuluje o variantách dalšího postupu, pokud nebude do té doby zvolena nová rada. Hřibova koalice by nadále vedla město a zastupitelstvo by se zřejmě věnovalo zejména akutním otázkám.

Ve většině statutárních měst je rozhodnuto, vyjednávání dopadla dobře zejména pro hnutí ANO, které získalo hned čtrnáct primátorů. Občanští demokraté mají pět primátorů, sociální demokraté a Starostové po jednom. Zbylá čtyři města vedou primátoři z místních uskupení.