Elektromobilita povede k propouštění, říká německý dopravni expert | E15.cz

Jak po roce koronakrize hodnotíte její dopad na automobilový průmysl?

Automobilky to zvládly mnohem lépe, než se čekalo, a nejčernější scénáře se nenaplnily. Mohou za to zákazníci v Číně, kteří podrželi německý trh. Navíc se v Německu během pandemie dokonce výrazně zvedly prodeje elektromobilů. Loni na ně připadalo už čtrnáct procent prodaných nových vozů a letos v lednu a v únoru stoupl tento podíl dokonce na dvacet procent. To je skoro totéž jako u nově prodaných dieselových aut. Ještě před dvěma lety by to bylo nemyslitelné.

Co to znamená pro německý autoprůmysl, který je také významným zaměstnavatelem v Česku?

Stojíme na prahu absolutní revoluce automobilového sektoru, která vyvolá i velké propouštění. Motor pro elektromobily je mnohem jednodušší a nevyžaduje tolik součástek. Nebude proto potřeba ani tolik subdodavatelů. Celý trh se promění. Zájem o elektromobily stále poroste a v prodejích za čas převálcují auta se spalovacími motory. Automobilky už berou toto téma vážně a začínají si uvědomovat, že je to budoucnost. Auto vzniklo před 120 lety a teď musí vzniknout doslova znovu.

Elektromobily mají oproti autům se spalovacími motory řadu nevýhod, od vysoké ceny přes krátký dojezd až po dlouhé nabíjecí doby. To se změní?

Ceny elektromobilů se mění už teď a maximálně do tří nebo čtyř let budou srovnatelné s „klasickými auty“. Už se ladí technologie, jak zvýšit dojezd a zlepšit způsoby napájení. Elektromobily se nebudou muset nabíjet tak dlouho jako dnes, ale klidně jen pár minut. Největší výzvou tak zůstane síť dobíjecích stanic. To se bude muset dořešit a města do toho budou muset investovat. Třeba v Německu je to velké téma a intenzivně se tu pracuje na infrastruktuře. Už nyní jsou nabíjecí stanice běžné u supermarketů a jejich síť se stále rozšiřuje. Lidé si tak budou moci brzy běžně všude nabít auto během nakupování. V Německu je teď už 200 tisíc nabíjecích stanic.

V Německu si ale podle statistik stále více lidí nekupuje auta vůbec a využívají sdílené vozy. Stane se to trendem budoucnosti?

Pro lidi ve městech bude tento trend sílit, nebudou potřebovat kupovat auta. Je k tomu už nyní několik důvodů: auta se těžko parkují, jsou drahá stejně jako garáže a také poroste nabídka sdílených aut. Carsharing bude stále výhodnější a dostupnější.

Bude tedy běžné, že si auta téměř nebudeme pořizovat?



Už pro dnešní mladé lidi v Německu není podstatné mít vlastní auto, ztrácí pro ně na atraktivitě. Současná generace dětí už nebude v dospělosti příliš zvyklá kupovat si vlastní vůz, ani to už nebude otázkou sociálního statusu. Pokud si budou auto pořizovat, tak nikoli v mladém věku, ale až po založení rodiny. To je trend, který sledujeme v Německu už nyní.

Auta budou z měst mizet a budou nahrazená sdílenými auty a motorkami, ale třeba i koly. Ve velkých městech tak vzniknou nové plochy, které dostanou další využití, vyrostou tam třeba parky. Toto však platí jen pro města. Lidé na vesnicích, kteří musejí někam dojíždět, samozřejmě budou dál vlastnit auta.

Dalším trendem budoucnosti jsou autonomní vozidla, jsou pro ně připravené silnice?

Průmysl je už připravený vyrábět autonomní auta, ale ulice ve městech připravené nejsou. Bude velmi složité zapojit zcela autonomní auta do provozu, kde jsou stále auta s řidiči, chodci a podobně. Proto si myslím, že plně autonomní auta na ulicích neuvidíme tak do roku 2040. Je ale pravděpodobné, že hromadná doprava bude zčásti autonomní: autobusy, tramvaje, metro, železnice a podobně. To přijde první v řadě.

Takový „samořídicí autobus“ zní stále jako sci-fi. Bude to pro cestující bezpečné?

Bude to bezpečnější než dopravní prostředky, které řídí lidi. Právě bezpečnost je jednou z hlavních výhod autonomní dopravy. Roboti, tedy mechanismy, které budou auta řídit, využívají mnohem více čidel než lidský řidič. Autonomní auta tak dokážou zareagovat mnohem rychleji na situaci v dopravě. Myslím taky, že už v poměrně blízké budoucnosti, například deseti až patnácti let, nahradí autonomní auta řidiče nákladních vozidel. Právě na dálnicích bude snazší tuto technologii uplatnit než ve městech.

Takže v budoucnu přijdou profesionální řidiči o práci?

V Německu stejně jako v dalších zemích pozorujeme velký nedostatek řidičů. Lidé o tuto práci nemají velký zájem, je těžké sehnat zaměstnance. A najít řidiče pro dálkovou dopravu, to je pro mnoho firem velký problém. To bude jen nahrávat tlaku na autonomní dopravu. Po elektromobilitě to je další zásadní trend budoucnosti.

Christian Hochfeld

Absolvent Technické univerzity v Berlíně patří mezi nejuznávanější německé experty pro oblast dopravy a automobilového průmyslu. V současnosti řídí neziskovou organizaci Agora Verkehrswende, která se zabývá budoucností mobility. Dříve působil v Číně jako poradce v oblasti elektromobility a vedl program Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ).