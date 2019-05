Pro stavební povolení se chodilo do Paláce Blaník, říká bývalý primátor Jan Kasl | E15.cz

Jak hodnotíte jako bývalý primátor poslední roky pražské radnice?

Prahu posledních osm let řídily party od gynekologa Svobody, přes nadšence Tomáše Hudečka po neschopnou partu Adriany Krnáčové. S městem prakticky nepohnuli. Předtím tu byl osm let Pavel Bém, který byl akční, bohužel za něj z města jako cedníkem vytékaly peníze podivným kamarádům a mafiánům, kteří se přiživovali na stavební aktivitě. Následovaly čtyři roky zmatků a střídání koalic až za Krnáčové nastal nejhorší úpadek města.

A co nové vedení radnice?

Jsem mírný optimista. Věřím, že tato parta bude chtít něco udělat. Nemají však příliš ostřílených manažerů. Piráti jsou hodně nezkušení a velmi podezřívaví vůči všemu a všem. Všechno musí čtyřikrát přezkoušet a pověsit na internet. Ale věřím, že se to naučí, a ostatní s nimi. Například náměstek primátora Adam Scheinherr, který dělá dopravu, se za půl roku neuvěřitelně naučil, jak všechno funguje. Petr Hlaváček, který má rozvoj na starosti, je zase zkušený architekt.

Takže se začne stavět?

Tahle parta se velkého počtu stříhaných pásek nedočká. Protože před nimi se toho za osm let moc nepřipravilo. Město nebylo aktivní v přípravě pozemků, nebylo aktivní v plánování. Už za Béma město prodalo pozemky na Rohanském ostrově, který ale potom deset let spal. Přišla krize, ale problém byl i v tom, jak město k rozvoji přistoupilo. Mohlo předem zástavbu naplánovat, mohlo vytyčit uliční síť a teprve pak takto připravené pozemky prodávat v jednotlivých blocích developerům. Byla by tam jasná pravidla výšky, ploch, funkce. Pak by všechno šlo snáze a rychleji. Co se teď začíná projektovat, se bude stavět nejdříve za tři čtyři roky. Velké stavby trvají logicky déle. Malé stavby by se však měly stavět rychleji, není důvod k zbytečnému váhání.

Proč se území nepřipravila?

Může za to politický klinč a koaliční půtky. Koalice byly spíše vražedné než spolupracující. Byla to reakce na minulost, kdy prakticky každé stavění znamenalo, že šly nějaké peníze mimo. Slovo developer se stalo nadávkou. Když někdo podporoval stavebníka, hned byl podezřelý, co z toho má. Nikdo neviděl, že se musí kontinuálně stavět, protože město se nemůže zakonzervovat.

Jeden developer mimo záznam řekl, že za stavební paralýzu může rozpad „managementu korupce“. Jaká byla její role při stavění?

Je to pravda. Za Béma se prý vědělo, za kým jít. Že je potřeba jít do Blaníku, tomu a tomu zaplatit tolik a tolik. Zřejmě existovaly i pevné taxy. A ono to šlo. Dnes nikdo neví, kam má jít. Doufám, že za nikým není třeba chodit.

Jakou roli tedy sehrávali různí lobbisté a korupce při povolování významných projektů?

Myslím, že klíčovou. Svým způsobem však dokázali věcem pomoci. Byla to reakce na situaci, kdy sebemenší rozhodnutí trvalo velice dlouho. Například nedávno náš klient v centru Prahy pro jeden projekt potřeboval od města dokoupit pozemek o třiatřiceti metrech čtverečních, ležící přitom na suterénu stávající budovy. Trvalo to víc než rok.

Nebylo ale potom přirozené, že nastal protipohyb? Že se vytvořila zmíněná atmosféra, kdy se z developera stalo ono sprosté slovo?

Byla to možná reakce, ale asi to byla reakce, která nebyla nutná. Stačilo se chovat srozumitelně a transparentně. Největším zločinem Pavla Béma bylo, že zavedl tento systém. Přitom on vůbec není hloupý člověk. Byl by to velice schopný manažer, kdyby nebyl pod vlivem lidí, kteří z toho něco chtěli mít. Svého předchůdce Honzu Koukala jsem kdysi neprávem označil za kmotra kmotrů. To byl však omyl. Ve srovnání s našimi následovníky byl břídil. Možná někomu občas něco bokem vyřešil, ale v zásadě za něj věci fungovaly.

V době vaše primátorování korupce nebyla?