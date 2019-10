Broker: U realit byla regulace zatím na úrovni sběru lesních plodů | E15.cz

Jste zakladatel Broker Consultingu a zároveň nyní i šéfem dozorčí rady. Jak moc jste ještě do řízení firmy zainteresován výkonně?

Poměrně hodně. Před rokem jsem si zvolil supervizorskou roli, protože jsme do řízení firmy chtěli více zapojit výkonný management. Impulsem byla i regulace MIFID, kdy jsme oddělili role představenstva a dozorčí rady. Dozorčí radu máme německého typu, takže je velmi aktivní. Pracuji na strategických věcech, stále jsem v úzkém kontaktu s našimi lidmi, jen to běží trošku volnějším tempem. Starám se také o naše slovenské dceřiné společnosti.

Důvodem pro přechod z výkonné role do nevýkonné často bývá chuť zakladatelů věnovat se i jiným projektům. Je to i váš případ?

Myslíte, jestli třeba nezačnu šít obleky, prodávat jídlo, či si otevřu restauraci? To ne. Nové projekty v tom sice jsou, ale musí být přínosné pro Broker Consulting a naše lidi. V posledních pěti letech jsme projektů rozběhli deset. Teď se jim můžu věnovat více a rozvíjet synergie s hlavní činností.

Což jsou finance.

Finance a reality. Od začátku existence jsme se v Broker Consultingu chtěli odlišit, přinášeli jsme na trh novinky s produktovými partnery. Po domluveném čase to dotyčný partner většinou dal celému trhu a konkurenční výhodu jsme ztratili. Proto si posledních pár let děláme některé produkty sami, jsou to takové satelity napojené na naši hlavní činnost. Takové produktové butiky, které doplňují naši nabídku o to, co na trhu není.

Například?

Třeba skupinové dopojištění, které za extrémně levné peníze pojistí klienty na život a invaliditu. Neexistuje na českém trhu pojištění, které by mladým lidem uspokojivě krylo rizika. Anebo se pojistí dostatečně, ale nezbydou jim už peníze na tvorbu rezerv a investování. My je za jednu třetinu ceny dopojistíme na trojnásobek pojistné sumy. To jsme připravili s německou pojišťovnou My Life a zajišťovnou Score, máme na to exkluzivitu. Přinesli jsme na trh také realitní služby, franšízové pobočky OK Point, nebankovní úvěrovou společnost ProCredia, nakonec i fond Broker Consulting SICAV, kam jsme přenesli naše investiční myšlenky. Mezi projekty můžeme počítat i naši spolupráci s Monecem, kam jsem vstoupil padesáti procenty, a se kterým právě pro SICAV připravujeme investiční strategie.

Něco nového chystáte?

Máme připravené dvě věci, na kterých jsem pracoval v posledních dvou letech, z části na Slovensku a zde. Do teď byly naše OK realitní služby jen naší produktovou linií. Právě v posledních dnech jsme ale spustili nový projekt Realityspolu. Vzali jsme naši vybudovanou platformu a rozhodli jsme se ji otevřít celému realitnímu trhu. Ten bude v následujících letech procházet regulací a výrazně složitějším konkurenčním prostředím. Realitka, která nechce vše podstupovat sama, se může stát naším partnerem.

K čemu to realitkám bude?

Mohl bych mluvit o jednotlivostech, o pojištění odpovědnosti, o inzerci nemovitostí, o spolupráci při prodeji developerských projektů, o implementaci legislativy, ale když to shrnu, budou moci využít celé naše zázemí, které vytváří přes 120 zaměstnanců na centrále společnosti. Pro nás finance a reality dobře fungují v jedné firmě, to jsme si ověřili. A s tím se chystáme oslovit menší zprostředkovatele, aby si zachovali identitu, ale pracovali v partnerství s námi.

Je to tedy něco takového jako ve finančním poradenství brokerské pooly?

Lze to tak nazvat, ale přesněji jde o jinou formu franšízy pro ty firmy i jednotlivce. Nechají si své logo, ale využijí naše zázemí.

Jak odlišné to bude od franšíz, které již na českém trhu působí?

Je to trochu na jiné bázi. U stávajících franšíz jde hlavně o prodej jejich licence, pronájem loga. My budeme stavět především na centrální podpoře, službách, přitom značku partnerům ponecháme. Chceme být vlastně operátorem trhu.

Kolik procent trhu, na kterém operují realitní kanceláře, byste chtěli získat?

Věříme si. Celkově je realitní trh menší, než je trh finančního zprostředkování. Míříme na patnáct procent trhu. Vychází to i ze zkušenosti, jak jsme se etablovali na trhu.