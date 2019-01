Rizikové dluhopisy začínají padat, Zoot není sám | E15.cz

E-shop s módou Zoot, realitní projekty či různě dobrodružné investice do zelené energetiky. Na to všechno si mohly stovky firem – často neznámých – půjčit v minulých letech prostřednictvím emise dluhopisů. Byly to vysoce úročené, a tím zároveň i vysoce rizikové cenné papíry neboli junk bonds alias prašivé dluhopisy. To však investoři při svém rozhodování řádně nezohlednili. V době nulových úrokových sazeb totiž hledali zhodnocení svých finančních prostředků za každou cenu, což se projevilo na rozmachu trhu s těmito bondy.

„Trh junk dluhopisů bude přes dvacet miliard korun,“ odhaduje Boris Tomčiak, analytik společnosti Finlord, s tím, že jsou to emise mimo privátní úpisy, jejichž výše však bude podobná. Přesná čísla o trhu vysoce rizikových dluhopisů ale neexistují.

Nyní se však investoři zejména z řad domácností seznamují s tím, že ani korporátní dluhopisy nepředstavují žádnou jistotu. Společnost Zoot minulý týden oznámila, že restrukturalizace jejích dluhů se dotkne rovněž majitelů firemních dluhopisů vydaných v objemu 230 milionů korun. „Očekávám, že se odepíše padesát procent z jejich hodnoty,“ míní Tomčiak.

Zoot ale není rozhodně jedinou firmou, která má finanční problémy. „Případy krachujících emitentů na trhu již jsou a budou zřejmě přibývat,“ říká šéf investiční divize Broker Consulting Jiří Šindelář, aniž uvádí konkrétní podniky. Podle dřívějších informací deníku E15 má problémy se splácením dluhopisů firma iConsulting 4 Companies.

Klienti se již kvůli vlastním rozhodnutím často obracejí na finanční poradce. „Týdně pošlou klienti dva tři e-maily poradcům a ptají se, co mají dělat, protože už dvakrát nedostali zaplacen kupon,“ zdůrazňuje ekonom Partners Martin Mašát. Podle něj tito investoři mohou jen věřit, že něco dostanou zpátky.

Do budoucna se takové investice mohou ještě škaredě vymstít. Situace v Česku se totiž do jisté míry podobá situaci ve Spojených státech v osmdesátých letech, kdy na tamním trhu vypukla doslova dluhopisová euforie a spekulativní dluhopisy kupovali i konzervativní investoři. Výsledkem byly krach na trhu a odepsání vložených peněz.

Podobný scénář hrozí podle expertů na českém trhu. „Do pěti let přijdou investoři o jednotky miliard korun,“ říká Petr Borkovec, šéf finančně poradenské skupiny Partners. Tomčiak pak odhaduje možné ztráty v nejbližších dvou letech na stovky milionů.

Potíže může spustit podle expertů ochlazení tuzemské ekonomiky, růst úrokových sazeb nebo zpomalení realitního trhu. „Mnohé podnikatelské záměry emitentů v této nové realitě neobstojí a výsledkem bude rozčarování investorů,“ upozorňuje Šindelář.