AAA Auto nejspíš změní majitele do dvou let, říká Topolová | E15.cz

Změna majitele největšího tuzemského prodejce ojetých automobilů AAA Auto se dál protahuje. Současný polský majoritní vlastník Abris Capital jedná s českými i zahraničními zájemci. Hotovo by mohlo být do dvou let, míní generální ředitelka autobazaru Karolína Topolová.

Pokročila jednání o možném prodeji?

Je to běh na dlouhou trať. Investiční společnost, která nás vlastní formou soukromého kapitálu, s prodejem nespěchá. Stále o prodeji jednáme, je to otevřené. Samozřejmě ale prodej takto velké, mnohamiliardové společnosti určitě není otázkou půl roku. Zatím nejsme ve finální fázi.

Kdy tedy očekáváte, že by k prodeji mohlo dojít?

Předpokládám, že by se tak mohlo stát do dvou let. To je pořád v rámci časového horizontu, do kdy chtějí naši vlastníci firmu prodat. Ten horizont je pět až sedm let od nákupu naší firmy – nyní vstupujeme do pátého roku vlastnictví. Na prodej tedy ještě máme nějaký čas. Myslím si, že forma vlastnictví pro chod společnosti není zásadní. Já jsem zodpovědná za řízení firmy, takže neřeším, kdo nás vlastní, ale jak byznys funguje. Věřím, že ať už společnost koupí jakýkoliv subjekt, bude mít zájem, abychom dál rostli a prosperovali.

Zúžil se počet partnerů, se kterými se jedná o prodeji?

Přibyly nové subjekty, některé naopak z řízení odstoupily. Zájemců je do desítky. Vždy záleží na tom, jak se potkají plány nového investora s tím, co ten současný hodlá realizovat.

Současný vlastník požaduje zhruba 250 milionů eur za prodej firmy, tedy sedminásobek provozního zisku, uvedl letos server Lidovky. Jsou jednání o ceně největší brzdou v uskutečnění obchodu?

Toto nemohu komentovat, je to otázka na naše vlastníky a potenciální zájemce o koupi naší společnosti. Jednání probíhají jak s tuzemskými, tak zahraničními subjekty. Jejich zastoupení je zhruba rovnoměrné.

Aktuální majitel pochází z Polska, kde chce AAA Auto výrazně expandovat. Neztratíte některé výhody, pokud by byl nový majitel z jiné země?

Myslím, že to žádný vliv na fungování našeho hlavního byznysu mít nebude. Náš byznysový model je všude prakticky stejný – samozřejmě se přizpůsobujeme lokálním atributům každého trhu, ale ve své podstatě nemá a nemělo vlastnictví společnosti žádný vliv na naše fungování.