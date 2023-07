Prodej Primoca Airbusu se mi nabízí jako možný exit, říká výrobce dronů Semetkovský | e15.cz

Výrobce středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letounů Primoco prochází důležitým obdobím svého vzestupu. Navyšuje výrobu, chystá stavbu nové továrny a přechod na hlavní trh pražské burzy. Do budoucna nevylučuje prodej firmy Airbusu, gigantu, který s firmou Primoco začal spolupracovat a pomáhat jí v expanzi na nové trhy. Na domácím trhu v Česku se jí ale pozornosti nedostává, což spoluzakladatel a majoritní akcionář firmy Ladislav Semetkovský ostře kritizuje. „Ministerstvo opakovaně překračuje hranice zákonů, je motivované jen penězi. Co si budeme povídat, korupční prostředí a lobbistické skupiny na ministerstvu jsou extrémně silné,“ tvrdí podnikatel.

Spolupráci v oblasti bezpilotních leteckých systémů s Airbusem jste oznámili teprve nedávno, v čem konkrétně bude spočívat?

Ve třech oblastech. První: obchod a servis. Airbus nám bude otevírat dveře na trzích, kde působí, tedy ve více než 170 zemích světa. Máme rozpracovaných několik zákazníků, které bychom bez brandu ,Airbus‘ nikdy nezískali. Pak je tu vývoj. Společně chceme rozpracovávat umělou inteligenci nebo řízení bezpilotního letadla z pilotovaného letadla. Zákazníci to chtějí. Třetí a nejcennější oblastí je certifikace. Expertů, kteří dokážou připravit letadlo včetně dokumentace tak, aby prošlo vojenskou certifikací, běhá po světě pár. Airbus je má a může nám pomoct.

Jak k propojení s takovým gigantem došlo?

Airbus si uvědomil, že v kategorii středně těžkých bezpilotních prostředků zaspal. Kousek od českých hranic vyvíjí Eurodron, to je ale vyšší váhová kategorie. Pochopil, že trh menších dronů rychle roste a že byla chyba segment zanedbat. Během půl roku jsme se dohodli na spolupráci.

Je ve hře možný prodej Primoca nebo jeho části Airbusu?

Nepředbíhal bych. Může k tomu v budoucnu dojít, hned na začátku jsme si ale řekli, že nejprve vyzkoušíme nezávaznou formu spolupráce, ať zjistíme, jestli spolu můžeme fungovat. Prozradím, že za mnou před půl rokem přišli a řekli: Ladislave, když chceme s někým spolupracovat, tak ho koupíme. Odpověď byla, že já jako téměř 60procentní akcionář nechci prodávat.

Exit strategii z Primoca ale máte, ne?

Zatím mne to baví. Nestanovil jsem si čas ani částku. Nepřemýšlím o tom. S Airbusem si chceme ověřit, zda bude spolupráce fungovat. Hypoteticky se mi Airbus nabízí jako možný exit. Prakticky se ale zabývám byznysem a novou fabrikou v Písku, kterou chci otevřít v roce 2027. Mimochodem kdybychom prodali víc strojů, než jsme schopni vyrobit, Airbus může případně pomoci s výrobními prostory v zahraničí.

Kolik dronů ročně prodáváte?

Loni jich bylo 22, letos podepíšeme objednávky na více než padesát. Doufám, že se příští rok přiblížíme stovce. Vyrábíme osm letadel měsíčně, do zmíněného roku 2027 chceme produkci navýšit na tři stovky ročně.

Kam by měl vystoupat letošní obrat?

Čekáme ho v rozmezí 750 až 850 milionů korun. Zároveň bychom během roku měli získat nové zakázky za více než miliardu. EBITDA by měla převýšit třísetmilionovou hranici. Jsme nejziskovější česká společnost vyrábějící letadla.

Ve kterých regionech pozorujete největší hlad po dronech podobných těm vašim?

Poptávka je rozdělená po třetinách mezi Evropu, Afriku a Asii. Afrika neuvěřitelně roste, zájem Evropy pohání válka na Ukrajině. Tu dnes chrání dvacet našich dronů. Další přibudou ještě letos, jednáme o dodávkách i v příštím roce. Celkem to budou nižší desítky dalších dronů dodávaných průběžně v horizontu dvou let, bude-li válka pokračovat. Veškeré nákupy financují země Beneluxu, Česko v tom nijak nefiguruje. Další naše letadla chrání hranice s Běloruskem.

Jaké máte plány na pražské burze? Zvažujete emisi nových akcií?

Nezvažujeme. Mohu ale prozradit, že plánujeme přechod z trhu Start na primární trh. Je to pro nás prestižní záležitost, zařadíme se mezi firmy jako ČEZ, Colt či Kofola. Chceme tak učinit začátkem příštího roku. Zároveň chystáme duální listing na některé z velkých evropských burz.

Měl by stát rozvíjet pražskou burzu a jak případně?

Stát v tomto selhává, měl by burzu podpořit. Například tím, že by umožnil obchodovat s částmi státních podniků: například s Letištěm Praha, Řízením letového provozu či s Budvarem. Ať si drží kontrolu, jako si ji držím já v Primocu, zbytek ať prodá. Zejména v době, kdy má prázdnou kasu. Peníze pak ale nesmí prožrat, což české vlády zrovna moc nezvládají.

Na kapitálové trhy kašlali Václav Klaus i Andrej Babiš, protože je nikdy nezajímaly, i Petr Fiala, protože jim nerozumí. V Česku jsou přitom stovky firem s tržbami přes miliardu. Škoda že většina podniků neustále hledá andělské investory nebo venture kapitalisty a netroufá si na vlastní emisi akcií. Každý rok by přitom na burzu mohly vstoupit desítky firem. Třeba Alza by měla obrovský potenciál.

V poslední době tvrdě kritizujete ministerstvo obrany. Z jakého důvodu?

Jana Černochová pokračuje v hrůze, která už dříve zachvátilo ministerstvo. Rozdíl mezi ní a jejím předchůdcem Lubomírem Metnarem (ANO) spočívá v tom, že Metnar byl takový hodný strejda s typicky českým přístupem – kdo nic nedělá, nic nezkazí. Pro obranu nebyl žádným přínosem, v rozvoji se o nic nezasloužil. Černochová je ale neřízená střela v mnoha ohledech. Je nekompetentní.

Proč myslíte?

Ministerstvo opakovaně překračuje hranice zákonů. Politicky je to pro ministryni super, kupuje F-35, kupuje bojová vozidla pěchoty. Během snah o nákup necertifikovaných dronů Heron za 2,7 miliardy korun flagrantně porušila dvě desítky zákonů, norem či procesních věcí. Podnět je veřejně dostupný, dali jsme ho na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zevnitř úřadu víme, že na něj ministerstvo vyvíjelo obrovský tlak, aby nekonal nebo podnět zamítl. Je to šílené, ale taková je realita. Na základě podnětu ministerstvo nákup zrušilo. Uvědomilo si, že by byl čirým šílenstvím zavánějícím kriminálem. V postupu ministerstva vidím tři zásadní problémy.

Můžete dokázat, že byl úřad pod tlakem? Jaké problémy vidíte?

Samozřejmě postupovali velmi opatrně a neoficiální cestou, dokázat to nemohu. Ministerstvo je motivované jen penězi. Co si budeme povídat, korupční prostředí a lobbistické skupiny na ministerstvu jsou extrémně silné. Pořizované drony i F-35 neprošly žádným tendrem. Nemůžete porušovat zásadní pravidla, která vyžadujete po celé společnosti, a vymlouvat se na bezpečnost státu.

Musíte soutěžit a vybírat z nejlepších řešení. Byť si veřejnost spojuje armádu a ministerstvo obrany jako jeden celek, není jím. Český voják v zásadě ví, co chce. Většina vojáků včetně bývalého náčelníka generálního štábu Aleše Opaty preferuje české výrobce – ať už zbraní, bezpilotních letadel, či bot. Ministryně a pár jejích náměstků rozhodují, aniž by s armádou diskutovali. To je katastrofální přístup.

Skutečně? Třeba zvažovaný nákup stíhaček F-35 za více než sto miliard korun obhajuje ministerstvo mimo jiné tím, že následuje přání armády, tedy F-35.

Než vůbec začnu vybírat, jestli koupím F-35, nebo cokoli jiného, tak bych si měl stanovit dlouhodobý plán a strategii. Ministerstvo žádnou koncepci nemá. Nikdy jsem se nedozvěděl, jakou roli by mělo Česko v rámci NATO plnit. Natožpak jak by si zajistilo obranu, pokud by se třeba NATO rozpadlo. Vždycky musíte mít plán B, pokud se něco pokazí.

Geniální příklad je Švýcarsko – není členem EU či NATO. Vše si dělá samo. I my bychom si měli zajistit dostatek sil na vlastní ochranu státu. Například protivzdušnou obranu dnes nemáme žádnou. Ministerstvo jedná jako mladá rodina, která má dohromady padesát tisíc měsíčně a blouzní o nákupu vily na Hanspaulce za sto milionů. Nevím, proč podporujeme konkurenční USA, když evropský průmysl něco takového také vytváří.

Drony Primoco UAV Autor: Primoco

Odborníci se ale shodují, že F-35 je bezkonkurenčně nejvyspělejší letoun současnosti a budoucnosti.

Voják bude sotva bránit politikovi, aby nekoupil nejmodernější techniku. Ale Evropa vyrábí skvělé nadzvukové letouny: například Dassault Rafale či Eurofighter Typhoon. Dassault je extrémně úspěšný francouzský výrobce. Rafale má srovnatelné či lepší letové schopnosti než F-35, byť třeba v elektronice zaostává. F-35 navíc není tím nejlepším, co existuje. Tím je F-22. Ta se ale neprodává. USA chytře rozhodly, že budou vyrábět něco ještě lepšího než F-35, to ale nikomu nenabídnou, protože by ztratily výhodu vlastní obrany. F-35 mají obrovské chronické provozní potíže. Česko nemá ani pět set kilometrů na šířku, na co potřebujeme takovou stíhačku?

Argument přispívání evropské obraně neberete? Velké množství evropských států si už F-35 pořídilo nebo objednalo, má to být hlavní evropská stíhačka. Například vojenský expert Lukáš Visingr prohlásil, že za pár let budou gripeny na evropské scéně „naprostou exotikou“. Jednotná flotila je obvykle efektivnější, české F-35 by mohly být použity v zahraničí a Česko by naopak mohlo „hostit“ cizí F-35 v případě potřeby.

Takže budeme nahrazovat letectvo Spojeného království a jiných, kteří mají těchto letadel stovky? Když nás obsadil Hitler, všichni se na nás vykašlali. Nedělal bych si iluze, že by nás teď hypoteticky spěchali zachránit. Ani nákup 24 „efpětatřicítek“ tomu nezabrání. Ano, jsou supermoderní, ale určitě nepředstavují samospásné řešení. Nakupoval bych v Evropě. Američan je nevyzpytatelný, blbě se vyspí a za rok vám neprodá náhradní díly. Vy jako stát se okamžitě stáváte vydíratelným.

Můžete to doložit?

Několikrát se mi stalo, že jsme v tendru zákazníka porazili Boeing. Boeing poté vydíral zákazníka, že pokud si koupí naše letadla, tak může mít problémy s dodávkami dílů na F-16. Mají-li USA či Izrael super produkt, pojďme do něj. Nejsem proti nim. My ale zapomínáme, že jsme Evropa. Kašleme na vlastní průmysl a Česko obzvlášť. Tím nekopu za sebe – Primoco od začátku stavím jako exportní firmu. Na rozdíl od České zbrojovky nebo Tatry není silně závislé na zakázkách ministerstva.

V životě bych si neškrtl u francouzské armády, která podporuje hlavně vlastní průmysl, kdybych se memorandem ,neobjal‘ s Airbusem. Totéž Německo. Mohu prozradit, že si Německo pořídilo osmnáct našich dronů a půjde-li vše dobře, tak další přibudou. Preferují evropského výrobce. Naši politici k Německu vzhlížejí jako ke vzoru, ve finále ale postupují přesně opačně.