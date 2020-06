Nešetřil: Pronájem IT zařízení může firmám vylepšit cash flow | E15.cz

Skupina společnosti J&T Leasing se pustila do nového projektu s názvem Relodit, který nabízí pronájem IT techniky. Podle šéfa J&T Leasingu Vlastimila Nešetřila nabízí nová služba firmám a společnostem mnohá pozitiva. Služba je však dostupná i pro studenty.

Proč by si firmy měly pronajímat hardware? Je to důležitá součást jejich majetku, neměl by tedy být v jejich vlastnictví?

Uvedu dva základní důvody. Zaprvé firmám operativní leasing IT techniky vylepšuje cash flow. Náklad je rozložen do více let, u IT techniky typicky do tří nebo čtyř. Firma nesplácí celou pořizovací cenu hardwaru, ale cenu sníženou o zůstatkovou hodnotu, která jde na vrub a riziko leasingovky. U řady projektů se dostáváme na leasingový koeficient nižší než 1. To znamená, že firma za dobu splácení nezaplatí v sumě ani původní pořizovací cenu.

Zadruhé je díky pravidelné obměně hardwaru zajištěn jeho výkon, bezpečnost a kompatibilita. Tím se šetří náklady, které však většinou firmy nesledují. Kolik času stojí IT útvar řešení modrých smrtí nebo záplatování problémů s kompatibilitou a s aplikacemi, které běží na staré technice?

Nebojí se firmy zneužití dat?

Máme partnera, který zabezpečí kompletní a nevratné vymazání dat, takzvaný data wiping. Své služby poskytuje běžně i společnostem, které zacházejí s citlivými daty, jako jsou banky nebo zdravotnický sektor.

Takže typickým klientem v oblasti firemního leasingu bude středně velká firma?

Cílíme hlavně na menší subjekty, freelancery a na malé a střední podniky. Na Rentalitu cíleně nabízíme omezený výběr techniky. Naše služba pro klienta spočívá totiž i v tom, že mu nabízíme předem vybraná zařízení, u kterých je na prvním místě spolehlivost.

Tento typ podnikatelů potřebuje pracovat on-line, ne čekat, než se vyřídí reklamace nefunkčního notebooku. Proto doplňujeme hardware i servisní službou – zajistíme opravu a okamžitě poskytneme náhradní zařízení. A pokud si klient z nabízeného hardwaru nevybere, umíme požadovaný hardware sehnat.

Jaké mají Rentalit a Relodit v oblasti financování IT zařízení cíle?

Chtěli bychom se v horizontu tří let dostat na portfolio zhruba deseti tisíc profinancovaných zařízení. To je objem kolem dvou set milionů korun. Po COVID-19 je trh hodně stažený, firmy i domácnosti jsou vystrašené a příliš neinvestují. Nicméně předpokládáme, že se segment IT na konci tohoto nebo na začátku příštího roku zase rozjede, a odhadujeme, že oblast gamingu a e-sportů poroste výrazně.

Kdo je vaše klientela, komu herní PC nabízíte?

Zajímavé je, že hráčem není patnáctiletý puberťák, který doma mastí Call of Duty, ale dospělý člověk okolo třicítky. Call of Duty ovšem mastí taky. Nesoustředíme se na ty úplné profi top gamery, kde cena herních mašin snadno převyšuje sto tisíc korun. Ti si svá zařízení většinou skládají, a hlavně průběžně upgradují sami. Máme v nabídce relativně dostupná zařízení, nejdražší je model MSI Stealth, který stojí nějakých 75 tisíc korun bez DPH.

Mohou si leasing pořídit i děti nebo studenti?

Jsme finanční instituce a musíme zjišťovat schopnost dodržet závazky. Logicky je jednou z podmínek zletilost klienta. Dětem tak zařízení musejí pořídit rodiče.

Na jak dlouho operativní leasing nabízíte?

Herní zařízení standardně na dva roky. Předpokládáme, že po této době bude chtít hráč nový model. Na dva roky rovněž pronajímáme telefony. Firemní notebooky a desktopy pak pronajímáme na dobu o rok delší.

Co děláte s vrácenými počítači?

V tuto chvíli je přeprodáváme třetím stranám, které s použitou IT technikou dále obchodují. Ti se postarají o tzv. refurbishment, což je soubor operací zahrnující odborné vymazání dat a přípravu zařízení k dalšímu prodeji. Po této ozdravné kúře je počítač připraven k dalšímu použití. Existuje segment zákazníků, kterým stačí i starší, méně výkonný model. Do budoucna uvažujeme, že bychom přípravu a prodej použité techniky zajišťovali sami. Uzavřený cyklus nákup zařízení – pronájem – odprodej dává největší ekonomický smysl.