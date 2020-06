Herní PC za dvanáct set měsíčně? Nový gamerský start-up | E15.cz

Pořídit si nový, výkonný a spolehlivý počítač je drahá záležitost. Řešením proto může být pronájem IT techniky. „Operativní leasing nemusí být zdaleka jen na stroje, auta nebo na tiskárny,“ říká Vlastimil Nešetřil, šéf společnosti J&T Leasing, která se pustila do nového byznysu a v projektu Relodit nabízí pronájem herních počítačů nebo celých herních setů. Pod brandem Rentalit pak pronajímá telefony a pracovní notebooky a desktopy.

Finanční skupina J&T je v odvětví leasingu relativně krátce, leasingovku založila před třemi lety. Hodnota profinancovaného portfolia činí aktuálně zhruba 800 milionů korun – především jde o IT zařízení a o zdravotnickou techniku. „Snažíme se trhu vysvětlovat, že IT technika je věc, kterou je potřeba využívat, ne vlastnit. Je to levnější a bezpečnější,“ dodává Nešetřil.

Cena za pronájem herních počítačů začíná už na 1199 korunách měsíčně, celý herní set vyjde na 1854 korun. Pronájem telefonů a pracovních notebooků a desktopů začíná už na 578 korunách a je tak výrazně levnější než konkurence.

Některé projekty J&T Leasingu se poněkud vymykají standardním škatulkám. „Financovali jsme vybudování optické sítě, akvizice internetových providerů, vybavení data center, umíme faktoring SW licencí i financování vývoje SW aplikací. Běžně děláme nákupy a vybavení ordinací, typicky stomatologie, ale máme profinancováno už i pár větších privátních klinik,“ popisuje Nešetřil.

Brandy Relodit a Rentalit vznikly ve spolupráci s Creative Dockem. J&T je v projektu investorem, Creativ Dock buduje a řídí celý projekt. „Předpokládáme, že pro firmy bude možnost pořídit si IT techniku na operák zajímavá, hodně společností bude nyní řešit kapitálové výdaje. Ale hlavně – budoucnost firem je digitální, automatizovaná a on-line. Bez investic do IT není šance uspět. Tak proč si náklady chytře nerozkládat v čase a HW nevyužívat jako službu,“ říká Diamantis Economou z Creative Docku.

Obliba operativního leasingu v posledních letech roste i u méně tradičních zařízení. Například firma Global Marketing začala před časem nabízet operativní leasing na jízdní kola v projektu kolonaoperak.cz.