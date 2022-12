Výpadky plynu nahradíme tanky s LNG, říká šéf firmy Wienerberger | E15.cz

O tom, jak v budoucnu vyrábět cihly, vedou odborníci vášnivé diskuze. Bez plynu to totiž zatím nejde. O jeho dovoz mají ale výrobce stavebních materiálů obavy. A tak se největší tuzemský výrobce cihel Wienerberger rozhodl pojistit se proti výpadkům dovozem zkapalněného plynu (LNG) v tancích ze zahraničí. „Dlouhodobě to není udržitelné. Tohle řešení by výrobní náklady navýšilo do té míry, že by produkty nebyly prodejné, ale krátkodobě, v krizi, to pomůže výrobu udržet,“ říká generální ředitel Wienerbergeru CZ Kamil Jeřábek.