Hranolková síť Faency Fries mění majitele | E15.cz

První bistro založil René Müller v roce 2016, nyní síť Faency Fries čítá 13 poboček, které za loňský rok utržily 40 milionů korun. Úspěšnou firmu prodal za střední desítky milionů jednomu ze svých franšízantů. „O svém odchodu jsem ale přemýšlel dlouho. Já jsem projektově založený člověk a věděl jsem, že někdy přijde moment, kdy se budu chtít posunout dál. V podstatě to záleželo jenom na tom, kdy přijde ta správná nabídka,“ říká Müller, který míří na pozici projektového ředitele do skupiny Premium Design Group advokáta Jaroslava Havla a holdingu Sebre.

Co bylo hlavním motivem k vašemu odchodu z Faency Fries? Souvisí to nějak s pandemickou situací?

Ne, to vůbec ne. Bohužel mi můj odchod pandemická situace staví do jasného kontextu, ale opravdu to tak není. Nám se v posledních letech dařilo a pandemickou situaci jsme zvládli poměrně dobře. Inovovali jsme produkty i náš brand a udělali jsme toho hodně, což se promítlo později na našich výsledcích. O svém odchodu jsem ale přemýšlel dlouho. Já jsem projektově založený člověk a věděl jsem, že někdy přijde moment, kdy se budu chtít posunout dál. V podstatě to záleželo jenom na tom, kdy přijde ta správná nabídka, která mě přiměje k odchodu z Faency Fries. A teď se objevil člověk, kterému jsem chtěl svou firmu svěřit a který mi nabídl dobrá čísla, takže to bylo jasné.

A kdo je tím člověkem?

Je to jeden z našich franšízantů Jakub Herman. On se přihlásil jako kupec. Hlavně se ale známe tři roky, byla tam opravdu vzájemná důvěra. Dva a půl roku provozoval Faency Fries v Opavě, rok a půl ve Zlíně, takže mu prostě věřím. Byl to zkrátka správný kupec. Jednání bylo elegantní a já vím, že on dá firmě to, co potřebuje, a i mně dal to, co jsem chtěl já.

Za kolik jste mu Faency Fries prodal?

Konkrétní částku sdělovat nebudu, ale jednalo se o střední desítky milionů.

Jaký byl roční obrat za minulý rok?

Za rok 2020 náš obrat lehce vzrostl. Celkem jsme se dostali přibližně na 40 milionů korun. Bylo to hlavně díky naším inovacím, jak produktů, tak celého brandu.

Kam tedy míříte?

Do skupiny Premium Design Group advokáta Jaroslava Havla a holdingu Sebre.

Co přesně tam budete dělat?

Budu na pozici ředitele rozvoje. Úzce budu spolupracovat s ředitelkou Kateřinou Výmolovou a budu mít na starost komplexnější projekty a úkoly. Je to poměrně mladá skupina, takže je tu hodně práce a já se budu snažit celou skupinu nadále rozvíjet. Původně jsem měl být ředitelem marketingu, ale během našich schůzek jsme zjistili, že právě ten přesah, který si přináším z Faency Fries je tak zajímavý pro akcionáře i pro ředitelku, že jsem nakonec dostal tuto pozici.

Jaké projekty vás v Premium Design Group čekají? Co nového chystáte?

Skupina má velké ambice, takže projektů je zde hodně. V tuto chvíli je moje zaměření spíše na jednotlivá témata v rámci stávajících firem v portfoliu. Samozřejmě plánujeme další akvizice firem nebo společností do skupiny. Teď jde o to, abychom dotáhli do konce projekty, které tady už nějakou dobu jsou a je potřeba je dokončit. Skupina má v tuto chvíli tři firmy, jedna je výrobní, dvě jsou obchodní a do budoucna se chceme rozrůstat.

Měl jste kromě Premium Design Group i jiné pracovní nabídky?

Ano, byla tam ještě jedna v oblasti automotive. Nicméně moje srdce mě táhlo do světa designu, ke kterému tíhnu dlouhodobě. Jiné nabídky tam ale nebyly, protože jsem vlastně ani nedal o sobě vědět na trhu práce. Nabídka o PDG byla tak lákavá, že “ne” by na ní byl schopen říct jen blázen. Jsem rád, že se objevila a už nepřemýšlím o tom, jestli by se objevilo něco lepšího nebo ne.

Plánujete v budoucnu nějaké další podnikání?

Vůbec to nevylučuji. Už jsem měl v hlavě několik nápadů, které bych někdy rád viděl při životě, ale v současné době jsem se soustředil především na svůj odchod z Faency Fries a nic jiného jsem neplánoval. Dokonce jsem neplánoval ani tuto pozici v Premium Design Group, ani nikde jinde, uvažoval jsem, že si na chvíli odpočinu. Ale teď, když už jsem se zapojil do aktivit v nové společnosti, jsem rád, že tady mohu být. Je to přesně to, co teď potřebuji. A co bude v budoucnu, to uvidíme.