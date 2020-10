Retailu ve velkých městech se vyhýbáme, říká šéf skupiny Portiva | E15.cz

Zatímco původní doménou investiční skupiny Portiva byly obnovitelné zdroje energie, nyní investuje do internetového tržiště s ojetými automobily Carvago nebo retailových nemovitostí. „Pro příštích osmnáct měsíců se souhrnně bavíme o více než dvou miliardách korun,“ sečetl plánované investice generální ředitel Portivy Pavel Svoreň.

Nedávno jste za téměř dvě miliardy korun koupili obchodní centrum Central Kladno. O akvizici jste jednali už před pandemií. Nebylo to, co se pak dělo v retailu, spíše důvodem od transakce utéct?

Nebyl důvod. První kontakt se skupinou Crestyl, od níž jsme kupovali, proběhl v lednu. Následně jsme si vyhodnocovali, zda je centrum kvalitní, jakou má výkonnost a jestli nám zapadá do portfolia. V březnu jsme získali exkluzivitu na jednání. A pak přišel covid.

Jsme však strategický investor, takže jsme se rozhodli v akvizičním procesu dále pokračovat. V dalších měsících centrum prošlo finančními, technickými i právními due diligence, sledovali jsme výkonnost během covidu. Ukázalo se, že je ve své lokalitě velmi stabilní a odolné.

Bylo prověřování nemovitosti za nových podmínek důkladnější?

Ano. Proces due diligence a analytika, která za finálním rozhodnutím byla, byla velmi hloubková. Akviziční tým byl velmi robustní.

Yield (výnos - pozn.aut.), na základě kterého se dopočítávala kupní cena, jsme nepřejednávali. Vnímáme jej jako adekvátní kvalitě aktiva. Nicméně s prodávající stranou jsme se dohodli například na zajištění výše nájemného.

Transakci jste uskutečnili společně se společností Micronix podnikatelů Miloslava a Radka Marešových, která jinak podobně jako Portiva působí i v energetice. Je to spojenectví jen pro tento obchod nebo budete spolupracovat i na dalších investicích?

Už s nimi spolupracujeme na nákupním parku v Ivančicích. Portiva vedla akviziční proces a centrum řídí, Micronix je naším finančním partnerem a diskutujeme strategické záležitosti.

Po první dobré zkušenosti jsme se rozhodli, že v tomto partnerství budeme pokračovat i při akvizici v Kladně. Pokračování spolupráce není automaticky dána dopředu. Je však pravděpodobné, že v investicích hlavně v oblasti retailu bude trvat. Funguje chemie lidská i v pojímání byznysu.

Pokud nyní jdete do banky ohledně financování nemovitostí, co slýcháváte?

Banky se výrazně více dívají na kvalitu projektů. To znamená na historii, udržitelnost, délku nájemních smluv. I na to, jestli investora respektive dlužníka znají, jaké má v daném segmentu zkušenosti a vize do budoucna.

Když jste na konci minulého roku koupili nákupní park v Ivančicích, tak jste současně oznámili, že budete v tomto segmentu mnohem aktivnější. Kromě Centralu Kladno ale už nic dalšího nenásledovalo. Proč?

Ivančice jsme koupili týden před Vánocemi 2019 a od začátku roku jsme řešili v podstatě jen Kladno. Když se ale dívám na následující dva roky, tak vím, že nás určitě další akvizice v realitách, a nejen v nich, čekají. Bude se to týkat jak retailu, tak například prémiových kanceláří, kde jsme ostatně letos v únoru koupili kancelářské centrum Astrid v Praze-Holešovicích. V retailu už vidíme projekty, které bychom rádi koupili.