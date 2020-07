Babiš prezident? Čekalo by ho těžké druhé kolo voleb, míní politolog Just | E15.cz

Pokud by se Andrej Babiš rozhodl kandidovat, měl by to těžké ve druhém kole, odhaduje politolog z Metropolitní univerzity Praha Petr Just.

Bude příštím prezidentem někdo typově a názorově podobný tomu současnému, anebo spíš jeho protipól?

Zavedení přímé volby vedlo k tomu, že se změnila i typologie prezidentských kandidátů. Formou a technikou kampaně či způsobem oslovování voličů tak už z principu budou všichni uchazeči, kteří svoji kandidaturu budou myslet vážně, postupovat stejně či podobně jako stávající prezident.

V čem se budou lišit, bude přirozeně obsah kampaně, názory na různá domácí i zahraniční témata a na to navazující obsah jejich případného prezidentství, pokud by zvítězili.

V tomto ohledu není vůbec vyloučeno, aby se prezidentem stal někdo s například jiným přístupem k jednotlivým geopolitickým hráčům na mezinárodní politické scéně, s jiným přístupem k výběru vyznamenávaných osobností či s jinou intenzitou zasahování do procesu nominace, jmenování a odvolávání ministrů.

Za jakých okolností může uspět stranický kandidát?

Pokud bychom mluvili o stranickém kandidátovi v úzkém slova smyslu, tedy člověku, který je skutečně členem politické strany, pak ty šance jsou spíše omezené. V poslední době se ale více dostává do popředí trend nestraníků nominovaných, podporovaných a zaštiťovaných politickými stranami – ať už jednou stranou, či několika stranami. Jsou to zpravidla osoby jen velmi volně asociované s nějakou partají, ale veřejnosti jsou známé ze svého jiného, občanského působení.

A konkretní příklady?

Tyto tendence vidíme v případě nadcházejících senátních voleb, ale už v minulých senátních volbách se pár takových kandidátů do Senátu dostalo. Z aktuálních senátorů například Zdeněk Nytra, Pavel Fischer či Jiří Drahoš. V minulosti s touto taktikou krátkodobě bodovala bývalá Čtyřkoalice v senátních volbách 2000 a 2002.

Kdo z již zmiňovaných adeptů má největší šance na zvolení?

Dokud je to pole takto pestré a nevyprofilované, není snadné dělat jakékoli předpovědi. Určitým překvapením v roce 2018 byl Pavel Fischer, který se z pozice veřejně málo známého diplomata dokázal vyšvihnout na třetí příčku. Po zvolení senátorem navíc může odrážet kritiku, že nemá politické zkušenosti. Pokud by do toho šel, mohl by patřit minimálně mezi favority na postup do druhého kola.

Občas se spekuluje o kandidatuře Andreje Babiše. Jak reálné šance na zvolení prezidentem by měl?

Zaprvé si myslím, že Andreji Babišovi více vyhovuje funkce premiéra, protože ten má v rukou přece jen více exekutivních pravomocí než prezident. Dokážu si však představit, že by do toho šel v případě, že by po příštích sněmovních volbách – ať už z jakéhokoli důvodu – nepokračoval ve funkci premiéra. Myslím, že by s přehledem postoupil do druhého kola, ale v něm už by měl mnohem těžší pozici.

Patří totiž k politikům, kteří jsou relativně silní, ale nadpoloviční podporou nedisponuje, a navíc jeho osoba a styl vládnutí je hodně štěpící. Pokud by s ním postoupil do druhého kola někdo více konsensuální, schopný získat ve druhém kole širší podporu i od voličů nepostoupivších kandidátů, pak by Babišovy šance byly nižší. Klíčové skutečně bude, který konkrétní kandidát by s ním postoupil do druhého kola.