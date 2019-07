Senátor Dienstbier: Babiš hraje o přežití, je slabý a od Zemana se nechá vydírat | E15.cz

Prezident by mohl začít upozorňovat na trestní stíhání Babiše a jeho střet zájmů, a mluvit o změně premiéra, říká Dienstbier. To by mohl být konec premiéra v politice. Jemu i jeho rodině přitom hrozí vězení, a jde i o až miliardové zisky Agrofertu z dotací. Podle Dienstbiera jsou rizika pro Babiše obrovská, a proto se snaží udržet u moci za každou cenu.

Prezidentu Zemanovi jde v celé kauze o vyřizování účtů s ČSSD i získání maximálního mocenského prostoru pro sebe. Využívá k tomu Babišovy situace a vydíratelnosti. Jeho porušování Ústavy je podle Dienstbiera už opravdu vážné. Obstrukce přitom prý budou zřejmě pokračovat. Senátor říká, že Babiš je připraven nahradit ČSSD podporou extremistů. Je ale podle něj otázka, jestli by se kvůli tomu měla ČSSD zcela obětovat a zesměšnit.

Problémem přitom není samotná přímá volba, ale to, že s větší legitimitou zároveň nezvýšila odpovědnost prezidenta. Zároveň se zpřísnily podmínky pro podání ústavní žaloby, což by bylo na místě změnit. Dienstbier tvrdí, že pak by Zeman nikdy nešel do rizika, že na něj Senát ústavní žalobu skutečně podá, a choval by se jinak.