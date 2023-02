Škoda Auto je opět bez čipů. Na vůz kupci čekají i přes rok | E15.cz

Nedostatek čipů, výpadky u dodavatelů a další zásadní potíže, kvůli kterým se mladoboleslavské Škodě nedaří zcela uspokojit poptávku a kvůli kterým se prodlužují dodací lhůty nových vozů až na 14 měsíců, budou zřejmě přetrvávat i letos. Na výroční tiskové konferenci Škody to uvedl vedoucí českého zastoupení značky Jiří Maláček. Škoda nahromadila přes 60 tisíc objednávek, tempo jejich nárůstu ale zpomaluje. „Podíváme-li se na trend posledního půlroku, lze vypozorovat mírný pokles poptávky,“ řekl pro E15 Maláček. Pokles má činit nanejvýš deset procent.

Jak hodnotíte dnes oznámené prodejní výsledky Škody na českém trhu za loňský rok?

Obhájili jsme tržní podíl ve výši 33 procent, i přes pokles o jeden procentní bod to považujeme za vynikající výsledek. Stejný podíl máme i v segmentu elektromobilů díky modelům Enyaq a Enyaq Coupé.

Na jaký tržní podíl s elektromobily v Česku cílíte? V Česku bylo loni registrováno 3892 elektromobilů různých značek, meziročně o téměř polovinu více.

Současný stav - třetina trhu - je tím, co si myslíme, že značce Škoda odpovídá, ať už z pohledu síly značky, produktu, cen, nebo nabídek. Máme ambici tento podíl udržet.

Abyste udrželi třetinový podíl, budete muset nabídnout i levnější modely než Enyaq, jenž se prodává za jeden a čtvrt milionu i více. Stane se tak?

Určitě ano. Do roku 2026 Škoda představí tři další nové plně elektrické modely, dva z nich budou pod velikostí Enyaqu – půjde o kompaktní SUV a městský crossover – a třetí bude sedmimístné SUV. Škoda si zároveň na českém trhu připravuje půdu pro příchozí elektromobilitu. Říkáme tomu ekosystém. Týká se hlavně nabíjecí infrastruktury, aby zákazník měl kde dobíjet, a systému dobíjení. To je minimálně stejně důležité jako uvádění nových modelů.

V roce 2030 chceme mít 70procentní podíl elektromobilů na prodejích v Evropě. V Česku bude ten proces pomalejší. Odhadovat budoucí ceny je nyní velmi náročné. Jak již dříve zástupci Škody uváděli, koncern Volkswagen nám zadal úkol nabídnout elektromobil, který bude na úrovni 25 tisíc eur.

Jaký máte cíl pro letošní rok, pokud jde o růst prodejů elektromobilů?

Loni registrované necelé čtyři tisíce elektromobilů různých značek v Česku představují jen asi dvě procenta trhu. To je v tuto chvíli jedna z nejhorších hodnot v Evropě. Není moc zemí, které by měly podíl nižší. Meziročně jsme ale rostli o padesát procent. Nevím, jestli bude takové tempo zopakovatelné i letos. Jestli bych si ale někde vsadil na růst v letošním roce, tak jednoznačně v segmentu elektromobility. Počet registrovaných elektromobilů bude letos jednoznačně vyšší než loni.

Škoda neustále doplňuje portfolio modelové řady Enyaq a Enyaq Coupé. Nedávno jsme uvedli Enyaq RS ve variantě SUV a dál nabíhají nové varianty. Množství objednávek a zájem firemních zákazníků o elektromobilitu v nás vzbuzuje optimismus. Věřím, že letos obhájíme zhruba třetinový tržní podíl mezi elektromobily, a to na rostoucím trhu. Obsluhujeme takřka 40 procent trhu firemních zákazníků.

Kvůli výpadkům dodávek dílů Škoda v příštím týdnu omezí výrobu ve všech svých tuzemských závodech. Jak se potíže ve výrobě promítnou do letošního množství objednávek a registrací?

Kromě války na Ukrajině, pandemie v Číně, nedostatku čipů a dalších dílů nás loni zasáhl i požár – vyhořela továrna dodavatele dveřních výplní do modelu Octavia. Problém s vyhořelou továrnou jsme sice rychle vyřešili, i letos nás ale trápí nedostatek čipů nebo různých materiálů. Celý logisticko-dodavatelský řetězec není zdaleka v situaci z roku 2019. Nicméně očekáváme, že letos v Česku navýšíme prodej meziročně o více než pět procent z loni registrovaných 62 905 vozů. Celý český trh nových osobních vozů by měl letos přesáhnout hranici dvou set tisíc prodaných aut.

Škoda nedávno zvýšila ceny nových vozů na českém trhu. Kdy nejdříve si dokážete představit další úpravy cen?

Budeme se snažit neměnit ceny v co nejdelším období. Na druhou stranu tu je inflace a nepředvídatelnost cen energií a vstupů, takže, prosím, neberte má slova jako slib či závazek. Důležité je zmínit, že pouze neupravujeme ceny, ale uzpůsobujeme i produkt, tedy výbavu vozů. Reflektujeme trend, jelikož zákazníci poptávají čím dál vybavenější vozy.

Loni jste sice obhájili prvenství na trhu firemních vozů s 38procentním podílem, soukromým zákazníkům ale dodala více značka Hyundai. Pozorujete ochlazování poptávky mezi firemními a soukromými zákazníky?

Loňské registrace aut odráží poptávku, která byla rok, možná rok a půl nazpět. Když rostou registrace, nutně to neznamená, že roste poptávka. V porovnání s rokem 2021 jsme zaznamenali mírný pokles poptávky, jednalo se o jednotky procent, tedy nižší tisíce aut. Ostatně by bylo zvláštní, kdyby k nějakému poklesu poptávky v rámci současné ekonomické situace nedocházelo. Trh ale pořád funguje. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že budeme my i celý automotive sektor čelit problémům ve výrobě, si firemní zákazníci v roce 2021 dokázali vozy objednat s dostatečným časovým předstihem. Těžko tak lze odlišit pokles, který byl způsoben špatnou ekonomickou situací, a pokles, který zapříčinila situace v logistice.

Aktuálně tedy dostáváte méně objednávek na nové vozy?

Podíváme-li se na trend posledního půlroku, lze vypozorovat mírný pokles poptávky.

Jak velký?

Nanejvýš o deset procent.

Zkrátí se nějak dlouhé dodací lhůty? Zákazníci čekají na nové vozy dle vyjádření Škody šest až čtrnáct měsíců...

Jejich délku ovlivňuje několik hlavních faktorů. Koncem loňského roku jsme měli dokonce ještě více nevyřízených objednávek než koncem roku 2021. To zaprvé potvrzuje, že poptávka stále existuje, a za druhé, že v krátkodobém horizontu několika měsíců se dodací lhůty určitě zkracovat nebudou. Všechny automobilky tak trochu vyhlíží světlo na konci tunelu, dodací lhůty jsou obecně na trhu zkrátka dlouhé. Důvody, proč se tak bohužel děje, přetrvávají. Pokud bych si měl tipnout, neřekl bych, že budou lhůty koncem tohoto roku zásadně kratší než nyní.