Skopeček: Premiér Babiš si musí uvědomit, že snižovat daně bez tvrdých úspor nelze | E15.cz

Místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru za ODS Jana Skopečka překvapuje, že sociální demokraté nebo komunisté začali hovořit o rozpočtové odpovědnosti. „Když sněmovna v předchozích letech schvalovala další a další výdaje navíc, které strukturu veřejných rozpočtů destruují, nikoho to příliš nevzrušovalo. Když ale přijde na snížení daní, oheň je na střeše,“ říká.

ODS podpořila v Poslanecké sněmovně nahrazení superhrubé mzdy dvěma sazbami daně z hrubé mzdy ve výši 15 a 23 procent, které jako poslanec navrhl premiér Andrej Babiš. Prošel i návrh Pirátů, který zvyšuje slevu na poplatníka. Tyto dvě daňové změny připraví jen příští rok stát, kraje a radnice o 130 miliard korun. Proč byla vaše strana pro?

Kandidoval jsem do sněmovny s volebním heslem Nižší daně - vyšší příjmy. ODS měla zrušení superhrubé mzdy jako jeden z hlavních a nejdůležitějších bodů volebního programu. Jsem tedy spokojený, že se nám tento slib podařilo splnit i z opozičních lavic.

Někteří analytici míní, že v ekonomické krizi je správné snižovat daně. Ale Národní rozpočtová rada i vládní ČSSD nebo Českomoravská konfederace odborových svazů jsou proti, hovoří o rozvratu veřejných financí. Mohou si státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí tak velký výpadek právě nyní, kdy země čelí dopadům pandemie koronaviru, dovolit?

Objem vybíraných daní od lidí a firem v posledních letech neuvěřitelně narůstal. Jen z roku 2018 na rok 2019 vzrostly příjmy státního rozpočtu o téměř 120 miliard korun. Daně tedy nemáme vůbec nízké. Problém je naopak na straně výdajů. Nemohu za to, že tyto každoroční peníze vláda není schopna ani zčásti uspořit a všechno projí. Samozřejmě ale platí, že spolu se snížením daní musí přijít i úspory. Na rozpočtovou odpovědnost nerezignujeme.

Premiér Babiš obhajuje svůj návrh snahou oživit spotřebu domácností. Podle některých odhadů - například VŠE - se ale do veřejných rozpočtů vrátí nejvýše polovina peněz, o něž stát a samosprávy přijdou. Neobáváte se, že zaměstnanci se mzdami, které dvojnásobně nebo trojnásobně přesahují průměr, budou spíše šetřit než utrácet?

Hlasoval jsem pro snížení daní proto, že jsem přesvědčen, že lidé vlastní peníze utratí lépe a efektivněji, než by to za ně udělali ministři současné agrosocialistické vlády, nebo vládní úředníci. Přeji si malý a efektivní stát, který bude přerozdělovat méně peněz.

Máme ale stát, kterému neuvěřitelně narostly příjmy. Stále není schopen stavět dostatečný počet kilometrů dálnic a digitalizovat agendy veřejné správy, aby měli občané a firmy méně byrokracie. Nevidím ani Babišovy rychlovlaky či stadion pro Martinu Sáblíkovou.

Takže další peníze stát nepotřebuje?

Nevidím důvod, proč by je měl neustále tahat z kapes občanů a firem. Je opravdu na lidech, co s penězi, které dostanou navíc, udělají.

Kromě toho ty prostředky z ekonomiky nezmizí, naopak ji pomohou. Jsem přesvědčen, že část z nich se zejména na spotřebních daních státu vrátí. Ale není to pro mě ten nejdůležitější argument, proč prosazovat snížení přímých daní.

ODS říká, že když se snižují daně, musejí se hledat úspory. Jaké škrty navrhnete?

Ano, to platí. Není možné navrhovat pouze snížení daní a nepřicházet s úsporami. Mimochodem ODS i při projednávání rozpočtů v minulých letech přicházela s pozměňovacími návrhy, které by vygenerovaly úspory za desítky miliard korun.

Budete škrty navrhovat při druhém čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok?

Uděláme to v reakci na snížení daní a v o to větší míře. Přijdeme s výraznými návrhy na úspory vládních výdajů. Budeme navrhovat zrušení dotací pro soukromé firmy a požadovat pokles počtu státních zaměstnanců místo jeho zvyšování, jak letos opětovně navrhuje vláda. Budeme chtít snížit provozní výdaje i proto, že smysluplnost některých úřadů je minimálně sporná. Stát v posledních letech nabobtnal a obalil se tukem do takové míry, že potřebuje redukční dietu.

Při druhém čtení rozpočtu se ukáže, kdo je rozpočtově odpovědný. Podpoříme i případné návrhy na úspory jiných stran. Dnes (v pátek 20. 11., pozn. red.) jsme například hlasovali pro zmrazení platů ústavních činitelů.

Jak byste nahradili výpadek krajům a obcím?

Souhlasím, že tento výpadek je třeba alespoň z části kompenzovat. Kraje a obce dokážou investovat lépe, než to dělá stát, mají připravené projekty. Jeden z potencionálních zdrojů jsou evropské prostředky, které v rámci takzvaného Fondu obnovy budou k dispozici. Nejsem žádný fanda přerozdělování a dotací na evropské úrovni, ale pokud jsou peníze z tohoto fondu pro Česko k dispozici, přesměrujme je v co největší míře na obce, města a kraje. Poměrně nedávno jsme ve sněmovně hlasovali i o přímé kompenzaci pro obce ze státního rozpočtu. Kombinací těchto nástrojů budeme chtít radnicím pomoci.

Vláda zatím navrhuje úspory provozních výdajů v příštím roce ve výši pouhé jedné miliardy korun. Co když všechny vaše nebo jiné opoziční předlohy zamítne?

Doufám, že především hnutí ANO je konečně jasné, že když výrazně snižuje daně, musí přijít i s úsporami. My tuto jednoduchou rovnici chápeme a chováme se podle toho.

Jenže když uskupení premiéra Babiše návrhy na škrty odmítne, šetřit bude muset až další vláda.

Naštěstí nynější vláda bude připravovat už jen jeden návrh rozpočtu, ty další čekají na novou vládu. Doufám, že příští vláda už nebude jen rozhazovat, jak to doposud dělal současný kabinet ANO a ČSSD tolerovaný komunisty. Kdyby stávající koalice našetřila alespoň část z rozpočtových příjmů, které v posledních letech rostly, debatu o daních bychom takto intenzivně vůbec nemuseli vést.

Narážíte mimo jiné na sociální demokracii, které nyní hovoří o rozpočtové odpovědnosti?

Je neuvěřitelné, jak dnes mají všichni plná ústa rozpočtové odpovědnosti. Když sněmovna v předchozích letech schvalovala další a další výdaje navíc, které strukturu rozpočtu destruují, nikoho to příliš nevzrušovalo. Když ale přijde na snížení daní, oheň je na střeše.

Nerozklíží nahrazení superhrubé mzdy dvěma sazbami daně z hrubé mzdy, které ODS podpořila, chystanou koalici s lidovci a TOP 09? Dohodnete se na daňových úpravách, s nimiž půjdete do sněmovních voleb v příštím roce?

Nevidím k rozklížení důvod. KDU-ČSL a TOP 09 nám přece nemohou vyčítat, že plníme svůj program, se kterým jsme v roce 2017 kandidovali do sněmovny. Co se týče společného programu pro nadcházející volby, vznikají ze zástupců stran trojkoalice týmy, které začnou vyjednávat. Jsem přesvědčen, že bude převažovat ambice dojít ke shodě.