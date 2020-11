Zeman podpořil státní rozpočet. Chce zrušit daňové výjimky | E15.cz

„Byl jsem vychován v rašínovském stereotypu šetření. Vždy jsem podporoval politiku šetření. A teď jsem jako vy vykolejený, když musím schvalovat výrazný deficit, i když bych si přál, aby se neplýtvalo,“ řekl před poslanci Zeman. Česko podle něj muselo s první vlnou epidemie opustit adoraci hospodářského růstu a změnit myšlení. „Při druhé vlně se najednou ukázalo, že musíme vést válku na dvě fronty. Jednak pokračující boj s pandemií, ale protože si nemůžeme dovolit druhý lockdown, pak i nezbytné zadlužování,“ řekl prezident.

Zeman apeloval na to, aby výdaje na záchranu ekonomiky, které označil za nadstandardní, byly jen jednorázové, krátkodobé a časově omezené. Je podle něj správné přidat důchodcům jednorázově 5000 korun, důchody by se pak ale měly valorizovat standardně. Za nejlepší záchranný program považuje záruční úvěrové schéma COVID III. „Je to základní program pro vyvedení země z krize,“ řekl.

Debatu kolem zrušení superhrubé mzdy považuje za hloupou. „Superhrubá mzda není nic jiného než způsob výpočtu základu daně z příjmů. Nechápu, že kvůli technikálii se tady rozpoutala taková diskuze, když je podstata úplně jinde. A to ve výši daňové sazby,“ řekl Zeman. Zopakoval, že pokud by sazba měla být 15 procent, pak by to mělo platit pouze dva roky a posléze by se měla daň z příjmu zvýšit. „Nedokážu si představit, že by ekonomika musela i v dalších letech snášet takovou ránu,“ řekl prezident.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení daně z příjmu ve výši 15 procent bude znamenat ztrátu pro státní rozpočet až na 90 miliard korun. Zeman zpochybnil slova některých představitelů vlády, že lidé peníze, které tím získají navíc, budou utrácet a pomohou tak roztočit kola ekonomiky. V době nejistoty budou spíše podle prezidenta šetřit.

V příštím roce by se Zeman zaměřil na příjmovou stránku rozpočtu, která by mohla vyrovnat hluboké schodky. Zdroje podle něj nejsou, lze si sice půjčit, ale půjčky bude muset někdo splatit, ať už tato nebo příští generace.

„Peníze jsou krví ekonomiky a peníze můžeme do ekonomiky dostat. Spočítali jsme s paní ministryní financí Alenou Schillerovou že zrušení daňových výjimek by představovalo 380 miliard korun,“ řekl Zeman. „Nyní v době nedostatku krve je zrušení daňových výjimek cestou, jak ekonomiku ozdravit. Daně by měli platit všichni. Všechno se prosadit nedá, ale jsou zde desítky miliard korun, které by se daly ušetřit. Aby ti, co mají nějaké extrabuřty, je už neměli,“ dodal. Dokázal by si představit, že už rozpočet pro rok 2022 nebude mít vyšší deficit než 100 miliard korun, protože se zruší výjimky za 250 miliard korun.