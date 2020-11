Hamáček o daňovém balíčku: Je to rozvrat veřejných financí | E15.cz

Sněmovnou schválená verze daňového balíčku se sazbou 15 procent u daně z příjmu znamená rozvrat veřejných financí. Republika se enormně zadluží, dlouhodobě budou v ohrožení zdravotní i sociální systém, myslí si vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Balíček ve Sněmovně prosadilo vládní ANO spolu s opozičními ODS a SPD. Část straníků volá po odchodu z vlády, Hamáček to odmítá.

Změny v daňovém systému odsouhlasila Sněmovna v noci. Prošlo zejména zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Od příštího roku se má zdaňovat hrubá mzda sazbou 15 procent a u vyšších příjmů 23 procenty. „Schválení daňového balíčku hlasy ANO, ODS i SPD znamená, že Česká republika si bude půjčovat a enormně se zadluží pro to, aby bohatí byli ještě bohatší,“ uvedl Hamáček. ČSSD neuspěla s alternativním návrhem sazby ve výši 19 a 23 procent.

Pro zrušení superhrubé mzdy podle návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) hlasovali vedle ANO také poslanci ODS, SPD, nezařazení zákonodárci i poslanec TOP 09 František Vácha. „Zrušení superhrubé mzdy v podání ANO a ODS je pokračování pravicového experimentu rovné daně expremiéra Mirka Topolánka. Navíc není časově omezeno, což je v rozporu se slibem, který dal prezidentu republiky Miloši Zemanovi premiér Babiš,“ uvedl Hamáček. Zeman zrušení superhrubé mzdy dříve podpořil pod podmínkou, že bude trvat pouze dva roky.

Snížení daní Hamáčka ohrozí dlouhodobé fungování zdravotního i sociálního systému. „Hrozí privatizace nemocnic či kolaps důchodů. Méně peněz budou mít i obce a kraje, pocítí to každý. Jediné, co jsme mohli podpořit, a také jsme podpořili, bylo zvýšení slevy na poplatníka ve výši průměrné mzdy. To je jediná reálná pomoc 'dolním deseti milionům občanů',“ uvedl vicepremiér.

Pardubický hejtman Martin Netolický či bývalý senátor Jiří Dienstbier vyzvali ČSSD kvůli výsledkům nočního hlasování k odchodu z vlády s ANO. Podle Netolického přestala schválením daňových změn fungovat, a pokud v ní ČSSD zůstane, bude pro smích. „Setrvání po přehlasování koaličním partnerem je rezignace na program a ztráta smyslu existence ČSSD,“ uvedl na twitteru Dienstbier. Hamáček v posledních dnech mluvil o tom, že chybějící dohoda koalice není nic zásadně problematického a věcí, na které by se měla vláda „rozlomit“.

Podle Netolického by nedůstojná role ČSSD měla rychle skončit. „Ať si (ANO) dovládne, s kým chce. Nebudu možná populární, ale cítím elementární zodpovědnost vůči nám všem. Nejde ani o to, že obce a kraje mohou rezignovat na jakékoliv investice včetně evropských, ale jde o principy, zásady a zdravý selský rozum,“ uvedl hejtman, který v čele Pardubického kraje na konci října zahájil třetí funkční období.

„Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky,“ uvedl dnes Netolický na adresu ANO a k fungování koalice s ČSSD.

Poslanec ČSSD Václav Votava na twitteru hovoří o zločinu na veřejných financích. „Rozvrat veřejných financí s dalekosáhlými důsledky pro penzijní systém, pro financování veřejných služeb. Bude znamenat citelný výpadek příjmů krajů, měst a obcí,“ uvedl bývalý šéf rozpočtového výboru Sněmovny.

Podle Hamáčka ale není odchod strany z vlády na pořadu dne, a to kvůli koronavirové krizi. S tím souhlasí i ministr kultury a někdejší místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. „Nezdá se mi být šťastné, teď možná v nejhlubším bodě krize, prásknout dveřmi, když máme úkol se o něco snažit a něco dělat, abychom ji překonali,“ uvedl.