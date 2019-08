Soumrak ideologií nenastal, míní politolog Just | E15.cz

Pokusů o různá monotematická či recesistická uskupení byla vidět už řada. Jak reálné je, že by se mohla taková strana v blízké budoucnosti dostat do parlamentu?

V případě voleb prvního řádu, tedy těch hlavních voleb do Poslanecké sněmovny, je prostor pro úspěch recesistických uskupení minimální. A pokud by se nějaký podobný subjekt do sněmovny dostal, tak by to s velkou pravděpodobností byla jednorázová záležitost, tedy na jedno funkční období. Případně by se mohl dostat do sněmovny na kandidátce jiné politické strany.

Ale v případě samostatné kandidatury vidím šance skutečně minimální. A to nejenom kvůli charakteru těchto subjektů, ale často i kvůli jejich velmi úzkému tematickému profilu. Takové strany často spadají mezi takzvané single-issue parties, tedy strany jednoho tématu. To rovněž výrazně omezuje jejich volební potenciál.

Existuje ve společnosti prostor, kde by se takové uskupení mohlo uplatnit?

Teoreticky jej lze spatřovat u takzvaných voleb druhého řádu, tedy například komunálních nebo krajských. Ale i tam je to spíše hypotetická úvaha. Přestože zejména v komunálních volbách čas od času recesistické subjekty pár mandátů získávaly, nikdy to nebylo v nějakém velkém měřítku.

O něco úspěšnější, ale jen relativně ve srovnání s recesistickými subjekty, byli například Důchodci za životní jistoty a později Strana za životní jistoty, kteří například v komunálních volbách v roce 1994 získali přes 200 mandátů a o čtyři roky později přes 160 mandátů v zastupitelstvech napříč Českou republikou.

Strany mimo klasickou škálu levice–pravice zaznamenaly v poslední době velký úspěch, ať už jde o Piráty či hnutí ANO. Jsme svědky soumraku ideologií?

To je trend, který lze v čím dál větší míře zaznamenat nejen u nás. Buďto se jedná o strany či hnutí, které nejsou vůbec ideologicky vymezené, anebo je jejich vymezení hodně široké.

Tyto subjekty sázejí na to, že lidé spíše než nějaké hluboké ideologické myšlenky poptávají jasná, rychlá a flexibilní řešení. Ale mluvit o soumraku ideologií není podle mě v tuto chvíli na místě, minimálně ne všech ideologií.