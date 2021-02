Ondřej Dostál: Státu hrozí další žaloby za odškodnění | E15.cz

Očekáváte nyní po zveřejnění nálezu Ústavního soudu další vlnu žalob? Úřady evidují na 650 žádostí o náhradu škody a ušlý zisk za 9,2 miliardy korun.

Jsem přesvědčený o tom, že paragraf 36 krizového zákona dává nárok na odškodnění formou objektivní odpovědnosti exekutivy i za opatření, která platila do 14. února. Tedy za období od 28. ledna, kdy platil předchozí nouzový stav. Právě na něj se verdikt Ústavního soudu vztahuje.

Co je na rozhodnutí soudu zásadní?

Může procesně posílit postavení žadatelů o odškodnění, kterým vláda nevyhoví a kteří se následně obrátí na soudy. Ústavní soud jasně řekl, že opatření vlády byla diskriminační.

A dál?

V podstatě je to rok trvající spor o totéž, jedná se o principiální otázku. Vláda lidem zasahuje do jejich ekonomických nebo dokonce osobních svobod, jako je volnost pohybu, a tvrdí: Na nic se neptejte, je epidemie onemocnění COVID-19, takže musíte poslouchat. Jedná se o to, zda na to vláda má právo, anebo jestli musí své kroky konkrétně a srozumitelně zdůvodňovat. Tedy vysvětlovat, proč něco zakazuje a něco naopak povoluje. Také je potřeba se ptát, zda jsou opatření přiměřená, anebo by mohla být mírnější.

Předpokládáte, že se vláda bude verdiktem řídit?

To by samozřejmě měla. Ukázalo by se, zda její kroky obstojí při racionálním přezkumu. Teď je například zakázáno navštěvovat venkovní expozice zoologických zahrad, které kvůli tomu krachují, ale do parků se může. To není logické. Proč jsou podle vlády procházky kolem výběhů zvířat nebezpečné a parky nikoliv?

Řekl soud něco překvapivého?

Nic nového vlastně neobjevil. Je ale určitě dobře, že rozhodl a jeho verdiktem se vláda musí řídit. V opačném případě by jednala protiústavně. Zároveň ale platí, že takto měla postupovat už od loňského jara.

Očekával jste, že soud přiměje vládu k otevření maloobchodů?

O tom soud rozhodnout nemůže, jde o exekutivní krok. Soud může říct pouze to, zda dané opatření bylo vydáno řádně a bez diskriminace.