Firmy dostanou rok na žádosti o pandemické náhrady. Ušlý zisk se nepočítá | E15.cz

„Pokud se někdo rozhodne požádat o náhradu škody, mělo by to platit od 1. března až do skončení pandemického stavu, který bude upravovat nový zákon. Žádosti bude vyřizovat ministerstvo financí, které na to bude mít půl roku,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Kompenzace pro podnikatele byly posledním bodem, na němž dohoda kabinetu s dvojblokem Pirátů a STAN a uskupením Spolu vázla. Neobsahovala je předloha šéfa rezortu zdravotnictví Jana Blatného (ANO), kterou v pondělí schválila vláda.

„Návrh je formulovaný obecně, výše případné škody není zastropována. Může zahrnovat jen náklady vzniklé pandemickými opatřeními státu, ale bez roušek nebo dezinfekce, pokud povinnost jejich používání vyplývá z mimořádných opatření,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek, který o změnách původních paragrafů s vládou od začátku ledna jednal.

Ministerstvo financí teď podle Michálka vypracuje metodiku, jak mají žadatelé postupovat. Úřad ji ještě bude konzultovat s opozičními stranami.

Podobně jako nyní ponese důkazní břemeno poškozený. Bude muset státu nebo později soudu prokázat souvislost škody s protiepidemickými zákazy a omezeními. Také bude muset doložit, že nebylo možné škodě předejít, ani zabránit.

Někteří opoziční politici předpokládají, že přesný princip kompenzací se ještě upřesní podle jednotlivých odvětví. „Nicméně platí, že podnikatel prokáže škodu, od níž se odpočte všechna vyplacená pomoc státu, a se zbytkem se obrátí na ministerstvo financí. To buď zaplatí, nebo žádost zamítne a následně bude šance soudního přezkumu,“ nastínil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Úřady koncem loňského roku evidovaly 641 žádostí o náhradu škody a ušlý zisk za 9,2 miliardy korun. Kromě toho, že už nebude možné žádat o ušlý zisk, může mnoho podnikatelů odradit to, že soudní vymáhání ztrát může trvat i měsíce až roky. „Soudy budou hledat cesty, jak vykládat zákon restriktivně. Často se přiklánějí k ochraně státu, aby to unesl,“ řekla advokátka a docentka z Masarykovy univerzity Dana Ondrejová.

