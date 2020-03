Šéfka českého SAPu: Trendy se k nám dostávají se zpožděním dvou tří let | E15.cz

Německou softwarovou společnost SAP založil začátkem sedmdesátých let Hasso Plattner spolu se třemi dalšími bývalými kolegy z amerického počítačového gigantu IBM. Teď patří Plattner k nejbohatším Němcům a stále sedí v představenstvu firmy. „Aktivně se zapojuje hlavně do produktové strategie a vytváření vize společnosti. Když mluví, všichni mu visí na rtech,“ říká Hana Součková, už rok šéfka české pobočky SAP.

SAP nedávno ohlašoval globální výsledky, regionální za Česko zatím veřejné nejsou. Řeknete mi alespoň trend, kterým se firma v České republice ubírá?

Česko patří do regionu střední a východní Evropy, kde je šestnáct zemí. Měli jsme loni z globálního i českého pohledu tři priority: přechod zákazníků na novou verzi SAP S/4HANA, druhá oblast, která přinesla největší růst globálně, je v cloudu a třetí prioritou je objevovat pro SAP nové klienty, trhy či segmenty.

Dařilo se vám to?

Povedlo se nám získat dvě desítky nových zákazníků a i pro letošní rok očekáváme skvělá čísla. V oblasti cloudu je bohužel Česká republika zatím stále v závěsu za západní Evropou, tedy co se týče meziročních nárůstů. Nicméně považuji za úspěch, že se nám povedlo pro všechna hlavní cloudová řešení minulý rok najít nové zákazníky.

A co zmiňované nové trhy či segmenty?

I v Česku vyrostly nové startupy, které posléze může SAP podporovat a kterým může vyhovovat. Takže i zde plánujeme růst v oblasti S4, a hlavně cloudových řešení. Celkově výsledky hodnotím pozitivně a předpokládám, že letos by se mohly některé změny, které jsme loni udělali, projevit ještě pozitivněji.

Pro vás byl loňský rok vlastně prvním rokem ve funkci, že?

Dokončeným, ano.

Dopadly vaše osobní manažerské cíle tak, jak jste chtěla vy a jak si to představovali vaši šéfové?

Moje cíle se hodně kryjí s byznysovými, které jsem zmínila. Osobní cíl byl udržet stabilitu týmu. V našem typu podnikání je fluktuace obchodníků poměrně velká. I s mým příchodem došlo k tomu, že jsme část obchodní skupiny doplňovali a obměňovali, takže pro mě bylo hodně důležité sladit tým, aby jel jako namazaný stroj. Druhá podstatná věc je osobní vazba s našimi zákazníky. Nedávno jsem počítala vizitky zákazníků, se kterými jsem se mohla osobně potkat. Vzhledem k tomu, že jich máme přes tisíc, tak jich ještě hodně schází.

Je něco, co vám na současné pozici chybí?

Přišla jsem z oblasti podpory obchodu. Tam bylo mojí hlavní náplní zaměřovat se na inovace, sledovat všechny novinky a přinášet je na trh. A to se mi minulý rok už úplně nepovedlo. Objem práce byl tak vysoký, že jsem nestihla zaznamenávat vše, být pořád tím člověkem, který zná nejaktuálnější věci na trhu. Na to bych si nějaký prostor letos určitě chtěla nechat.

Zmínila jste, že Česko například v cloudu zaostává za Západem. Jak si ale stojí v trendech mezi zeměmi CEE?

Co se týče adopce nové verze S/4HANA, a to včetně cloudu, patříme mezi lídry. Souvisí to i s počtem zákazníků, kteří v Česku SAP používají. Máme celou řadu unikátních projektů, ve kterých jsme byli vždy první. Třeba i co se týče zmíněného cloudu, kde se nám daří být na přední příčce v oblasti řešení pro personalistiku. Pak jsou třeba oblasti řešení nákupu, obchodu a marketingu, kde jsou zase jiné země dál. To bude určitě oblast pro letošní rok, kam se chceme zaměřit.

Čím si vysvětlujete, že v oblasti cloudu není v Česku ve srovnání s Evropou taková penetrace?

Většina trendů se k nám dostane se zpožděním dvou tří let. U nás se nyní jedná o edukaci trhu. Co cloud může reálně přinést a co ne.

Co přesně je systém S/4HANA, proč je to pro vás tak důležité?

Je to především nová generace systému a velká inovace, která přináší zjednodušení, vysokou míru automatizace a práci s daty v reálném čase. Poslední verze SAP ERP vznikla již před 14 lety, a i když prošla mnohými aktualizacemi, bylo třeba ji výrazně inovovat a připravit systém na různé způsoby provozování, nové byznys modely na dalších 20 let. Doteď mnoho firem vydrželo v provozu přes deset let bez větších upgradů, což se ale dnes výrazně mění. Proto jsme přišli i s cloudovou platformou, přes kterou jsou zákazníci schopni rozšiřovat systém bez zásahu do jádra, které lze zároveň mnohem častěji inovovat.

Jak to vypadá v praxi?

Uživatelé primárně mohou rychleji rozhodovat díky velké míře automatizace a vestavěné analytice. Ta dokáže kombinovat pohled na reálná data v rámci celého podniku – přes všechny transakce od financí, přes výrobu až po prodej –, a to i na mobilních zařízeních, což mimo jiné usnadňuje práci se systémem. Pokud dnes firma kombinuje například prodej paliv s klasickým retailem a prodejem třeba finančních produktů, tak lze snadno všechny tyto modely kombinovat v jednom systému, což umožňuje právě zjednodušený model SAP S/4HANA.

Má váš systém i faktor personalizace?

Všechny systémy jsou postavené na uživatelských rolích, takže konečný uživatel vidí primárně informace, které pro svoji práci potřebuje. Aktuálně zároveň pracujeme na integraci takzvaného experience managementu, a to nejenom pro rozvoj systému. Na konci roku 2018 jsme koupili společnost Qualtrics, která se tomuto tématu věnuje.

Jak přesně to funguje?

V rámci stávajících transakcí máte přehled o tom, co prodáváte, zda prodej klesá, nebo roste, jak si vede finančně celý podnik a podobně. Ale experience management k tomu dodává data od uživatelů, jejich zkušenost. Tím se začíná dařit odpovídat na otázku, proč se to děje. V průběhu celého životního cyklu, ať už to je produkt, klient, zákazník, můžeme identifikovat klíčové momenty a analyzovat je.

Takže jestli to chápu správně, SAP je vlastně modulární systém. Zmínili jsme start-upy, ale obecně, pro jak velkou firmu už má SAP smysl?

Dokáže se přizpůsobit velikosti každé firmy a zároveň s ní postupně růst. SAP má několik velikostí svého řešení. Loni v září jsme uvedli na trh cloudovou verzi SAP S/4HANA, ta je určena právě pro menší podniky kolem 40 zaměstnanců a výš. Ale i s tímto řešením pomocí různých dodatečných modulů můžete růst do velké firmy. To samé platí i pro jiné formy provozu systému, které lze rozšiřovat pomocí dalších modulů, což umožňuje provoz systémů pro pár uživatelů, až po desetitisíce. Zároveň ale máme mnoho cloudových řešení, která může provozovat firma i s několika zaměstnanci.

Vy tento systém firmám pronajímáte či prodáváte?

Buď prodáváme přímo našim zákazníkům, anebo jej prodáváme přes partnery. Cloudová řešení se prodávají de facto jako předplatné. Modely jsou velmi flexibilní.

Kdo jsou vaši největší konkurenti?

To je čím dál těžší říci. IT trh se na jednu stranu globalizuje, na druhou stranu tu funguje pro různé oblasti řada specializovaných hráčů. Ti se například soustředí jenom na personalistiku nebo obchod. Zatímco dříve se SAP mohl porovnávat s ERP dodavateli, dnes porovnáváme jednotlivé oblasti. A máme úplně jiné konkurenty včetně startupů, které se třeba zabývají obchodem, podporou zaměstnanců či předpověďmi zákaznického chování. Samozřejmě na globální úrovni je nás pár gigantů, tradičních konkurentů. Ale i zde se situace mění. SAP třeba nedávno oznámil spolupráci s Microsoftem v oblasti cloudu a otevřených dat. Mezi giganty se dnes daří vlastně identifikovat největší přidanou hodnotu každého z nás tak, aby se zákazníkem vznikla synergie. Prostě pro určité vydefinované strategické oblasti máme opravdu velmi úzké strategické partnerství s Microsoftem, Amazonem či Googlem a dalšími.

Všechny tyto velké firmy jsou většinou těmi, kdo soutěží velké státní zakázky. Jak jsou tyto tendry pro vás důležité?

Robustnost systému dává předpoklad k tomu, že si ministerstva a státní úřady často vybírají SAP. Dokážeme pokrýt velký objem transakcí. Státní správa proto pro nás patří mezi strategické segmenty, kterým se dlouhodobě věnujeme.

SAP ČR je především obchodně zaměřená společnost. Podílíte se i na vývoji produktů?

Nejsme jen obchodní firma. SAP v Česku zaměstnává přes dva tisíce dvě stě zaměstnanců, z toho velká část je tvořená centrem byznys služeb pro téměř půlku světa v oblasti personalistiky, účetnictví a financí. V Brně a částečně i v Praze máme vývojové laboratoře, kde pracuje kolem pěti set kolegů. Ti se podílejí na základním vývoji aplikací. Dokonce část systému se vyvíjí v Brně, na což jsem hrdá. I v Německu vědí, že lidé tady mají talent a svěřují nám stále větší rozsah vývoje. Jenom pro představu, česká pobočka SAP je z evropského pohledu třetí největší po Německu a Anglii v počtu zaměstnanců.

Zakladatelé SAP patří mezi nejbohatší Němce. Měla jste možnost se s nimi setkat? Působí vlastně zakladatelé ještě aktivně v SAP?

Hasso Plattner, jeden ze zakladatelů, zůstává stále členem představenstva a aktivně se zapojuje zejména do produktové strategie a vize společnosti. Musím říct, že je to neuvěřitelně charizmatický pán, i ve věku, ve kterém je. Když má vystoupit, vždy je plno. Všichni mu visí na rtech. Pod jeho záštitou každý rok uděluje společnost takzvanou cenu Hasso Plattnera, kam mají zaměstnanci možnost přihlásit svoji inovaci.