Poštovní odbory: Udržet nynější standard služeb bude strašně těžké | E15.cz

Česká pošta plánuje od března zrušit 2371 pracovních, zčásti neobsazených míst. O práci tak přijde asi 1500 z 29 tisíc pracovníků státního podniku, tedy asi pět procent z nich. Odbory míní, že škrty mohou narušit běžný chod podniku. „Náš postoj je samozřejmě odmítavý. Především proto, že už nyní chybí v provozu hodně lidí,“ říká předsedkyně poštovních odborů Jindřiška Budweiserová. Důvodem propouštění je i to, že loni pošta skončila ve ztrátě 363 milionů korun.

Jak napsal server Echo24.cz, Česká pošta zruší tisíce pracovních míst. Co to bude znamenat pro provoz firmy?

Velmi se obáváme toho, že budou pošťáci přetěžovaní. Zaměstnavatel nás přesvědčuje, že v pobočkové síti by obslužnost zákazníků měla být zachovaná. Máme velké obavy, aby to tak skutečně bylo. Diskutujeme například o tom, jak se budou vykrývat absence. Na rychlost výdeje balíků pošta hodně dbá, aby lidé nečekali. Pochopitelně je to strašně zatěžující pro pošťáky, aby se udržel dosavadní standard.

Za ten je ovšem pošta často kritizována.

Když si uvědomíme množství zásilek, které pošta odbaví, tak se stížnosti vztahují na promile případů. A téměř vždy se hovoří jen o tom, co se nepovede. Musím říci, že nás, odbory za pošťáky, toto hrozně štve. Tématem je, že se nepracuje dobře, přitom to tak není.

Ke zprávám o propouštění v @Ceska_posta_cz. Budu chtít vysvětlení, protože v současné covidové situaci se ukázala nezbytnost pošty. Proto jsem na čtvrtek pozval generálního ředitele, šéfa dozorčí rady i zástupce odborů. — Jan Hamáček (@jhamacek) November 23, 2020

Pošta už dříve představila strategii, která počítá se zrušením sedmi tisíc míst do roku 2025. Jak to ovlivní chod podniku?

Považujeme to za nepřijatelné, aby bylo zrušeno tolik pozic. Tlačili jsme na zaměstnavatele, hodně se využívá přirozené fluktuace. Velká změna proběhla letos, měnil se systém doručování. Nyní dochází k dalšímu postupu organizační změny. Práce se mění na všech pobočkách.

Náš postoj je samozřejmě odmítavý. Především proto, že už takhle chybí v provozu hodně lidí. Zaměstnavatel nám sdělil svůj záměr na začátku listopadu. Od té doby to projednáváme v regionech, protože reorganizace má celorepublikový dopad.

Na druhou stranu hospodářské výsledky pošty nejsou vůbec dobré, není proto propouštění logické?

Ekonomická situace pošty je, jaká je. Pošta je ve ztrátě. Jednáme především o podmínkách, za jakých by pošťáci měli končit v zaměstnání. Také o tom, aby pracovní, a hlavně mzdové podmínky pro pošťáky, kteří zůstanou, byly přijatelné. S propouštěním nesouhlasíme obzvlášť v této době, kdy se mění situace na trhu práce. Najít nové uplatnění nebude pro propuštěné vůbec snadné.

Vyšší odstupné, než nařizuje zákoník práce, dostanou ti, kteří na poště pracovali delší dobu. Jednáme o sociálním programu pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku. Ti to mají s uplatněním na trhu práce nejtěžší. Také hovoříme o rekvalifikacích. Pošta pozice ruší, ale i nové vytváří – asi šest set. Naším zájmem je, aby byly tyto pozice obsazovány propouštěnými lidmi.

Uvedete příklad nově vytvářených pozic?

Vzniknou například celní deklaranti a související pozice v rámci projektu DPH nula, jelikož už nebude od DPH osvobozeno zboží z Asie. Dalším záměrem je středisko pro domácnosti, kde bude pošta poskytovat další služby. Chceme, aby pracovníci při rekvalifikacích získali řidičská oprávnění. Vzhledem k nárůstu počtu balíkových zásilek jsou potřeba doručovatelé s řidičským průkazem. Snažíme se, aby co nejvíce lidí mohlo v podniku zůstat.