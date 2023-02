V USA rozšíříme výrobu munice, říká investiční šéf CSG | e15.cz

Na velké tendry armád a policejních sborů po celém světě se chystá skupina Czechoslovak Group (CSG), nově chce prorazit se střelivem menších ráží. Firma posílila ovládnutím velké italské muniční továrny Fiocchi Munizioni. Ve Spojených státech chystá CSG výstavbu závodu na zápalky. „Půjde o investici za desítky milionů dolarů. Do tří let se postupně rozběhne plná výrobní kapacita, která je plánovaná na jeden a půl miliardy zápalek ročně,“ říká šéf zahraničních investic společnosti David Štěpán.

CSG se stala vlastníkem 70procentního podílu v italské firmě Fiocchi Munizioni, předním světovém výrobci malorážového střeliva. Začnete konkurovat vlašimské muničce Sellier & Bellot?

Ve světě je více výrobců munice, konkurují si velmi tvrdě. Výhodou Fiocchi mimo jiné je, že má dva podniky ve Spojených státech, kde čeští výrobci střeliva tak aktivní nejsou. V USA se tedy budeme střetávat s tamními i zahraničními firmami, každá tam chce uspět a prodávat. Rozvíjet se chystáme také ve Velké Británii, která velkého výrobce střeliva nemá. Co se týče českého civilního trhu, náboje Fiocchi pro sportovce a myslivce se tady už poměrně dlouho prodávají. Společnost je dlouhodobým partnerem italské biatlonové reprezentace, a proto chceme, aby podobně podporovala a spolupracovala i s českými sportovními střelci a biatlonisty. Budeme o tom jednat se sportovními svazy i jednotlivci, máme s nimi naplánované schůzky.

Nepůjde spíše o marketingovou záležitost?

Do jisté míry to tak lze říct. Na druhé straně sportovci velmi dbají na kvalitu munice. Má přímý vliv na jejich výsledky.

Zaměříte se na dodávky pro ozbrojené a bezpečnostních složky?

Armáda nebo policie vypisují tendry na dlouhodobější rámcové smlouvy, například vojsko ji uzavřelo na roky 2022 až 2026. Je dobře, že ji získala česká firma. Vlastníkem Fiocchi jsme se stali teprve loni v listopadu. Do dalších soutěží, kde budeme moci nabídnout naše produkty, ale určitě půjdeme. Nebude se to týkat jen České republiky, sledujeme tato výběrová řízení po celém světě. Samotná Fiocchi na to má separátní týmy v Evropě a USA.

O jaké další firmy se zajímáte?

Díváme se na americký trh, kde je Fiocchi zastoupena, zajímáme se o jistého výrobce a dlouhodobého dodavatele komponentů. Tu diskusi už začalo vedení italské muničky ještě před naším vstupem. I v Evropě sledujeme především vertikální soběstačnost, abychom nemuseli určité věci nakupovat, ale sami byli schopni zajistit celou výrobu začleněním dané firmy do CSG. Ostatně stejně přemýšlí a postupuje i konkurenční brazilská skupina CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos, poz. red), která ovládá Sellier & Bellot.

Proč se nechcete spoléhat na subdodavatele?

Být výrobně zcela nezávislí na subdodavatelích a případně mít vlastní obchodní kanály, například online shopy na civilní munici, je v současnosti celosvětový trend. Aktuálně se díváme na několik různých firem z různých zemí. Pracujeme také na získání chytrých technologií na výrobu zbraní, v tom vidíme do budoucna velký potenciál. Chceme zefektivňovat výrobu a také plánujeme přidávat k tradičním produktům speciální nadhodnoty. Mohou to být třeba senzory.

Bylo jednání s italskými vlastníky Fiocchi obtížné?

Majitelé, tedy investiční fond Charme a členové rodiny Fiocchi, provedli retrukturalizaci firmy, otevřeli dva podniky v USA, v Little Rocku ve státu Arkansas a ve městě Ozark ve státu Missouri. Dál už ale neviděli příležitosti. Přesvědčili jsme je, že CSG je schopna dostat firmu dál a že není krátkodobý partner na pět let. Ocenili, že CSG usiluje o dlouhodobou, strategickou investici. Rodina Fiocchi i investiční fond Charme, kteří zůstávají po našem vstupu menšinovými akcionáři, značku chtějí dále zhodnocovat. Jsou pragmatičtí, zajímá je výnos dividend.

Je administrativně složité proniknout na americký trh?

Přibližně sedm měsíců trvalo schvalování akvizice americkým státním regulátorem CIFUS, nutný byl souhlas i několika federálních ministerstev včetně financí nebo spravedlnosti. Šlo právě o ony dvě pobočky v Americe. Musely jsme předložit řadu dokumentů. Zkomplikovala to i válka na Ukrajině. Do USA nyní přitéká více investic a ty do obranného průmyslu nyní velmi detailně prověřují. Byla to důkladná prověrka celé skupiny CSG, její výroby i obchodů, přímo americkou vládou.

Rozšíříte produktové portfolio Fiocchi?

Naše dlouhodobá strategie je, že se díváme na produktové rozšíření všech divizí CSG. Z katalogů Fiocchi je zřejmé, že nedělá úplně všechno, byť zahrnuje civilní trh i výrobu pro ozbrojené složky včetně speciálních sil. Také sledujeme možné vertikální rozšíření, tedy integraci. Může to být výrobce komponent, jako jsou například kovová těla nábojů, jehož ovládnutí nám umožní produkovat a nabízet finální výrobek. Takto jsme propojili slovenskou firmu MSM Group se španělskou FMG, aby spolupracovaly na výrobě jednosložkových a dvousložkových střelných prachů. Podobné akvizice máme neustále v hledáčku.

Co konkrétně budete vyrábět?

Zhruba osmdesát procent tržeb Fiocchi přichází z civilního sektoru, dvacet tvoří zakázky pro ozbrojené a bezpečnostní složky. Civilní výrobu budeme držet ve stejném rozsahu, ale mnohem více se zaměříme na zakázky pro armády a policejní sbory. Zároveň budeme rozvíjet produktové portfolio o nové kalibry. Například to bude ráže NATO 5,56 krát 45 milimetrů nebo nové zápalky. Rozvíjet budeme i takzvaný green core, tedy plně recyklovatelné nábojnice. V současnosti toho dokáže CSG prodat více, než kolik toho dokáže vyrobit. Proto musí rozšířit kapacity.

Posílíte kapacity v Itálii i USA?

V Itálii máme dvě lokace, je to mateřský závod v Leccu ležícím v Lombardii. Další je v Boloni, sídlu prémiové muničky Baschieri & Pellagri spadající pod Fiocchi. V obou firmách je možné ještě navyšovat výrobní kapacity. Velké příležitosti vidíme v Americe. Letos začínáme stavět v Little Rocku ve státě Arkansas velký závod, investice už je schválená. Půjde o novou továrnu na zápalky do nábojů s plánovanou kapacitou přes jednu miliardu zápalek ročně. Zápalky Fiocchi mají ve světě velkou reputaci, jednu z největších. Výhodou je, že máme vlastní know- how výroby nejen samotných zápalek, ale i výrobních linek a celého závodu.

Kolik do závodu investujete?

Půjde o desítky milionů dolarů, vytvoříme 120 nových pracovních míst. Do tří let se postupně rozběhne plná výrobní kapacita, která je plánovaná na jeden a půl miliardy zápalek ročně. Nyní probíhá výběr generálního dodavatele stavby.

Zajímáte se o další výrobce malorážové munice?

Na tento segment se CSG dívá už dlouho. Ve stejnou dobu, kdy jsme dostali nabídku koupit Fiocchi, jsme usilovali o švýcarskou muniční firmu Ruag Ammotec. Ve výběrovém řízení byla i česká CZ Colt. Úspěšnější ale nakonec byla italská Beretta, výrobce ručních palných zbraní. Přesto považuji za úspěch, že dvě české zbrojařské firmy soutěžily právě s Berettou a švýcarskou státní společnost. To je zviditelnění v celém světě, které by ještě před několika lety nebylo příliš myslitelná. Ukazuje to, kam se český průmysl posunul.

Neuvažujete v CSG o akvizici firmy vyrábějící pistole a pušky, ať už pro sportovce, lovce nebo pro vojáky a policisty?

Vzhledem k naší pozici na trhu už nechceme kupovat úplně všechno, co je dostupné. Zajímáme se pouze o silné značky s vybudovanou a pevnou pozicí na trhu. Jsme schopni se na budování brandu podílet, ale nechceme to dělat úplně od nuly. Zachraňovat nějakou firmu a vytahovat ji ze dna nahoru nehodláme. V tom se strategie CSG změnila.

Bývalá Česká zbrojovka Uherský Brod předloni získala americký Colt. Poohlížíte se po akvizicích také v USA?

Americký trh je obrovský, příležitosti tam zcela určitě jsou. Třeba u toho, kdo má nějakou malou muničku nebo firmu na výrobu zbraní, snaží se je prodat, zvlášť pokud jde o vlastníka z oblasti private equity. Poptávka je na vrcholu, řada subjektů z ní chce profitovat.

Souvisí to s válkou na Ukrajině, zhoršenou bezpečnostní situací ve světě?

Trh je velice napjatý, poptávka převyšuje nabídku. Zbrojní firmy mají vyprodané kapacity na dva až tři roky dopředu. Oproti tomu trh malých palných zbraní v USA už klesá, na vrcholu byl za covidu. Lidé nemohli cestovat a věnovali se sportovní a lovecké střelbě. V tom je Amerika specifická.

Máte dostatek výbušných látek, takzvaných výmetných složí?

To je nyní úzké hrdlo prakticky všech evropských i mimoevropských muniček a obecně firem obranného průmyslu. Velcí hráči, jako je americký General Dynamics, si mohou dovolit formou předplateb vykoupit obrovské kapacity hlavních dodavatelů. Těm úplně konkurovat nedokážeme. Abychom zajistili výrobu Fiocchi v Itálii a USA, potřebujeme ročně více jak jeden tisíc tun výmetných složí. Samozřejmě máme více dodavatelů, nemůžeme si dovolit být závislí pouze na jednom.

Je to důvod, proč CSG nabídla české vládě investici nebo kapitálový vstup do státní akciové společnosti Explosia?

Jeden z důvodů byl vznik divize Ammo+ v rámci skupiny CSG, kam patří i Fiocchi. Výbušné látky ale potřebujeme i pro divizi Defence, která s Explosií dlouhodobě spolupracuje. Jde o takzvané hnací náplně do velkokalibrových kanónů ráže NATO 155 milimetrů, které se vkládají do hlavně za samotný granát. Vedle pardubické Explosie je Evropě ještě například francouzská firma Eurenco, která tyto hnací náplně vyrábí v potřebné kvalitě.

Hlavním důvodem, proč bychom chtěli se státem intenzivněji spolupracovat, je podpořit větší výrobní dynamiku Explosie. Chápeme, že kapacity nelze skokově navýšit ze dne na den, ale v dohledné budoucnosti bychom to velmi uvítali. V horizontu řady let z toho budou mít prospěch nejen soukromé společnosti, ale i státní firma a česká vláda. V Explosii postrádáme nejen dlouhodobé strategické uvažování, ale právě i dynamiku a zpětnou vazbu.

Na co narážíte?

Potýkali jsme se s kvalitou některých produktů, a přestože jsme na to upozorňovali, reakce byla jiná než od našich komerčních partnerů. Je nám jasné, že vláda chce mít nad firmami, které jsou důležité pro obranu země, kontrolu. Nejen v zahraničí, ale i v Česku je několik dobrých příkladů, kdy soukromý investor dokáže určité procesy rozhýbat. Skupina CSG neusiluje o ovládnutí Explosie, chce se pouze podílet na jejím rozvoji. V příštích deseti letech má tato firma obrovské příležitosti a byla by škoda, kdyby je neužila. V investici do Explosie spatřujeme pro všechny strany jenom benefity.

Máte odezvu od premiéra nebo ministerstev průmyslu a financí, která jste oslovili?

Určitá diskuse probíhá. Vláda i oba úřady vědí, že nejsme jediní, kteří o investici do Expolosie stojí.

Zmínil jste novou divizi Ammo+, která v CSG vznikla. Jaké další skupiny tvoříte?

Czechoslovak Group už zahrnuje pět různých segmentů. Jsou jimi pozemní obrněná technika, automotive, tedy vozy Tatra, letecký průmysl včetně vojenských radarů, systémy pro kolejová vozidla, obchodní zastoupení v cizině a právě malorážová munice v podobě nově vzniklé divize Ammo+. Získali jsme kredit a respekt v zahraničí, různé nabídky na akvizice nám chodí samy. Občas jsou i spamové. Například mě kontaktovalo deset různých výrobců a prodejců dronů. Lze je jednoduše vyfiltrovat: vždy se ptáme na unikátnost produktu, zda je firma vlastníkem know-how a ochranných známek.

Hovoří se o poválečné obnově Ukrajiny, o podílu českých firem na státních zakázkách. Kde vidíte největší příležitosti?

Okamžitě po ukončení válečného konfliktu toho můžeme nabídnout velice mnoho. V případě munice je to její celý životní cyklus od prvovýroby, přes revizíe prodlužování životnosti až po likvidaci. O to bude na Ukrajině zcela jistě zájem, stejně jako o opravy a modernizace vojenské techniky nebo o dodávky například nových vozů Tatra. Nabídnout můžeme také brzdové systémy pro kolejová vozidla z produktového portfolia firmy Dako, případně revize těchto zařízení.

Jaké letos očekáváte hospodářské výsledky?

Rozhodně to není tak, že vyděláváme pouze na zbrojních zakázkách pro Ukrajinu. Ve výsledcích za tento rok se promítne spousta vlivů. Například to budou některé dlouhodobé kontrakty uzavřené před válečným konfliktem, které budou pokračovat i v dalších letech. Zároveň velice rychle roste Tatra Trucks, zmíněné Dako i další firmy CSG. To všechno se na celkových číslech projeví.

Kam letos soustředíte nejvíce investic?

Investice chystáme ve slovenské firmě ZVS, která sídlí v Dubnici nad Váhom a také ve Snině blízko slovensko-ukrajinské hranice. Rozšiřovat kapacity bude i Excalibur Army, chystá ve Šternberku výstavbu dvou nových hal za půl miliardy korun. Za další stamiliony pak nakoupí výrobní zařízení. Vznikne tam okolo dvou set nových pracovních míst.

David Štěpán

Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB na Technické univerzitě Ostrava. Pak osm let pracoval pro auditorskou a poradenskou firmu KPMG, působil i v Austrálii. V roce 2010 nastoupil jako ředitel pro účetnictví a reporting do společnosti Central European Media Enterprises. Podílel se na restrukturalizačním projektu v Rumunsku a tři roky byl CFO největší komerční televize v Bulharsku. V roce 2020 založil vlastní poradenskou firmu, s níž se podílel na restrukturalizačním projektu firmy Đuro Đaković v Chorvatsku. Před nástupem do pozice investičního ředitele Czechoslovak Group pomáhal s oživením aktivit slovenské skupiny MSM, součásti CSG.

