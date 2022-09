Ve Spolu jsou šíbři a kmotři, říká kandidát na primátora Čižinský | E15.cz

V koalici Spolu jsou šíbři a kmotři, myslí si kandidát na primátora hlavního města Jan Čižinský, který věří, že voliči v komunálních volbách rozhodnout tak, aby se k moci dostali poctiví politici. Takoví, jakým je třeba Adam Scheinherr, který před dvěma lety upozornil policii na nekalé praktiky vedení dopravního podniku a nevědomky odstartoval kauzu Dozimetr. Čižinský je přesvědčen, že pokud by se všichni chovali jako jeho stranický kolega z hnutí Praha Sobě, korupce zmizí. Tvrdí, že jemu samotnému se ji během osmiletého starostování na Praze 7 podařilo zničit úplně, teď se stejnou ambicí usiluje o zvolení do čela magistrátu. A taky s tím, že protká metropoli cyklostezkami a zakáže průjezd centrem.

Otázka dopravy bude vždycky kontroverzní, odmítá kandidát na primátora Jan Čižinský obvinění z aktivismu. Současně ale přiznává, že pokud ho chce někdo kritizovat za podporu pěších, má pravdu. „Chodci, to je někdo, kdo si zaslouží v Praze ochranu, prostě proto, že v určitých etapách života je chůze jediná možnost, jak se pohybovat po městě, a nutit chodce chodit zbytečnými podchody, nadchody, nemít přechod tam, kde je potřeba – tak ano, Adam Scheinherr měl tu odvahu a tam, kde 30, 40 let nebyla odvaha udělat přechod a byl tam potřeba, tak tam ty přechody udělal, plus řeší bezbariérovost,“ odkazuje na práci svého kolegy z hnutí Praha Sobě, který ve stávající vládnoucí koalici na pražském magistrátu zodpovídá právě za oblast dopravy.

Žádoucí je podle Čižinského usnadnit pohyb po městě i cyklistům, protože „když někdo jede na kole, nejede autem, nezacpává to město,“ což už si podle něj uvědomuje i spousta automobilistů a celý konflikt mezi motorizovanými a nemotorizovanými účastníky provozu je spíš umělý.

„Cílem je, aby město Praha bylo protkáno cyklostezkami, protože je ještě spousta Pražanů, kteří se bojí na cyklopruhy, a teprve cyklostezky jim umožní používat kolo, jak chtějí. My nejsme žádní sociální inženýři, nechceme nikomu říkat, jak se má po městě pohybovat, ale potřebujeme MHD, která nebude přeplněná, která se nebude zpožďovat, proto třeba taky navrhujeme vizi okružního metra O, které pokud nezačneme připravovat, tak se za 30 let nestane a nebude fungovat pražský skelet. Už teďka se na některých úsecích v některých dobách dne přecpává třeba linka C a právě to metro O je řešením,“ přibližuje některá z 218 zlepšení, s nimiž kandiduje. Součástí vize pohodlné a rychlé dopravy je i omezení aut v centru. Řidičům, kteří do něj zamíří, bude stát v cestě značka průjezd zakázán.

Nařčení, že kampaň hnutí Praha Sobě byla financovaná z peněz strategického partnera Petra Hlubučka, bývalého starosty Lysolají a náměstka pražského primátora obviněného v korupční kauze Dozimetr, pokládá za „snůšku nesmyslů“ a k vrácení milionového sponzorského daru nevidí důvod. „Mně to přijde legrační, protože oni chtěli střílet na nás a ve skutečnosti se trefili sami do nohy,“ říká na konto svého primátorského soka Bohuslava Svobody a radní Hany Marvanové, kteří reprezentují koalici Spolu a kteří s informací přišli.