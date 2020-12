Roušky už nikdy zcela nezmizí, říká majitel firmy Batist Medical | E15.cz

Jak druhá vlna koronaviru ovlivňuje vaši společnost?

Nastartovala nás. Klesá sice celá řada oborů, ale distribuce zdravotnických prostředků rozhodně neklesla, přestože se snížil objem zdravotní péče, zejména té plánované.

Které výrobky teď firmu táhnou?

Roušky a respirátory. To je důležitá součást letošního byznysu, přestože ještě přede dvěma lety jsme nevyrobili ani jedinou roušku. Nyní vyrábíme nanoroušky i obyčejné roušky. V minulosti jsme si je nechávali vyrábět pod naší značkou.

Jak se zmíněné nastartování firmy odrazí na hospodaření?

Budeme mít dvojnásobný obrat oproti plánu a provozní hospodářský výsledek v řádu stovek milionů korun. Konsolidované tržby budou asi 2,2 miliardy korun a výsledek očekáváme na úrovni 400 milionů korun.

Je to dáno dílem výrobou nanoroušek v České republice, ale také poptávkou po zdravotnických pomůckách v dalších evropských zemích. Působíme napřímo v šesti evropských státech a do dalších exportujeme prostřednictvím partnerských distribučních firem. Takže jsme se dobře zvedli.

Budou se mimořádné výsledky opakovat i v příštím roce?

Bude to pokračovat, ale už ne v takové výši jako letos. Pominou totiž vládní zakázky v celé Evropě a bude to více záviset na volném obchodu. Stále však budeme v EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy – pozn. aut.) na úrovni stovek milionů korun, což je výrazně lepší, než jsme předpokládali loni.

Považujete se za vítěze koronavirové krize?

Jsme jedni z vítězů. Byznysoví vítězové pandemie jsou firmy, které dokázaly rychle zareagovat na měnící se prostředí. Velké nadnárodní podniky, pokud to nejsou zrovna výrobci respirátorů jako 3M, z toho tolik nevytěžily, protože nedokázaly rychle zareagovat. Menší firmy, jako jsme my, z toho byly schopné byznysově těžit a růst. V našem případě se jedná zejména o výrobu roušek. Dnes jsme největším českým výrobcem a za chvíli budeme jedním z největších evropských výrobců.

Bylo hektické sehnat dodávky ochranných pomůcek během první vlny pandemie?

To si pište. Probíhalo to tak, že jsme například objednali zboží u prověřeného dodavatele, kde vztahy fungovaly dobře a dlouho. Zboží nám naložili, ale pak nám z hranic oznámili, že se ho rozhodli odvézt zpátky, protože někdo jiný zaplatil vyšší cenu, a žádné zboží nám proto nedodají. Bylo to vyjednávání jako u hokynářů.

Nebyly smluvní pokuty?

Nikdo nechtěl podepsat nic, kde by byly nějaké pokuty. Všichni chtěli a stále chtějí peníze předem. Všechny dodávky proto platíme dopředu, ale od našich zákazníků čekáme na peníze další měsíc, dva nebo tři.

I v současnosti chtějí platit výrobci předem?

Na trhu je nedostatek ochranných pomůcek. Vyhráli jsme tendr Správy státních hmotných rezerv na dodávku ochranných obleků. Musíme je však zaplatit dopředu, přičemž jde o obchod za zhruba 150 milionů korun. Ty musíme vytáhnout z vlastního, poslat je dodavateli a za tři měsíce to teprve zinkasujeme. Je spousta firem, které by byly schopné něco dodat, ale nemají na to provozní peníze.

Mají výrobci stále navrch?

Většinou musíme platit dopředu asijským výrobcům. Ve výrobě roušek a respirátorů jsme se sice zvedli rychle, ale ostatní pomůcky, jako jsou ochranné obleky, rukavice, operační pláště a podobně, se v Evropě nevyrábějí. Navíc jsou předražené. Například před pandemií jsme byli schopni kupovat roušku za korunu, ale během pandemie už stála patnáct korun. Vstupy základního materiálu se sice zvedly o desítky, ale nikoli o stovky procent.

Je rozdíl mezi první a druhou vlnou pandemie?

Už není takový nedostatek ochranných pomůcek jako v první vlně. Už se neděje, že by zdravotníci museli k pacientům bez nich. Spíš teď ve zdravotnických zařízeních chybí personál. Daleko drsněji ale tato vlna dopadá na veřejnost, na psychiku i kapsy obyvatel. Jestli v první vlně podnikatelé i domácnosti čerpali z rezerv, tak nyní mám pocit, že je vyčerpali. Reálné mzdy letos navíc poklesly, přestože se nezvýšila nezaměstnanost, což bude taky znát v rozpočtech domácností.

Pomůže vám letošní výsledek se splácením úvěru, který jste si přede dvěma roky vzal na odkoupení firmy od švédského koncernu OneMed?

Ano. Komerční bance jsem dokonce nabídl, že bych úvěr rychle splatil, ale moc nechtěla. Část zisku reinvestujeme do výroby roušek a nechceme zůstat jen u toho. Plánuji, že bychom měli být samostatní i v další oblasti. Týká se to ochranných pomůcek, které se v Evropě téměř nevyrábějí. Chtěl bych do nové fabriky na ochranné pomůcky investovat stovky milionů korun.