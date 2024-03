Prodeje čistě elektrických vozů rostou pomaleji, než automobilky očekávaly. Čím to je?

Trh v posledních letech rychle rostl. Automobilky většinou uváděly na trh velká a drahá auta. Konkurenční boj samozřejmě ceny těchto vozů snižuje, v loňském roce klesly v průměru z nějakých 45 tisíc eur na 40. Dokud se značkám dařilo přimět loajální zákazníky, aby přecházeli ze spalovacích aut na elektrická a dokud na to zákazníci měli peníze, bylo vše v pořádku.

Trhy v jednotlivých zemích ale pochopitelně narazily na své limity a více či méně zamrzly. Což souvisí také s tím, jak kvalitně státy budují dobíjecí stanice a jakými pobídkami prodej aut podporují - v přístupu se velmi liší, a to je důvod, proč podíl elektromobilů na celkových prodejích tvoří tu tři procenta, tu patnáct procent.

Zodpovídáte za trhy v Česku, Slovensku, Polsku a v baltských státech. Jak se v nich liší situace?

Žádná z těch zemí nevybudovala pořádnou dobíjecí síť. A to je jeden z největších důvodů, proč si elektromobil nepořídit, a tedy i jeden z našich největších problémů. Není to ale jen o velkých dobíjecích hubech. Velkou brzdou přechodu na elektromobily je i fakt, že je v těchto zemích obtížné i pro běžného zákazníka, aby se s partnerem dohodl na instalaci pouhé soukromé dobíječky.

V mnoha zemích navíc nejsou připraveni na vyšší odběr elektřiny v příštích letech. Zajistit více energie bude dost možná v Česku a na Slovensku náročnější, protože z velké míry závisí na tradičních zdrojích elektřiny, které nejsou čisté. Je jasné, že přechod na čisté zdroje si vyžádá masivní investice.

Na druhou stranu EU a některé členské státy dotují nákupy elektrických vozů, čímž vám pomáhají s transformací.

Je to tak, v Česku mají dotace brzy začít, čekáme na ně. Pomohou nám zatraktivnit nabídku pro rodiny, například u nového modelu Scenic E-Tech. Ano, není nejlevnější (v Česku se prodává od necelého 1,1 milionu korun, pozn. red.), ale rodinám poskytne spoustu prostoru a delší kombinovaný dojezd až 625 kilometrů. V Česku ho nabízíme i na výhodný operativní leasing. Nutno dodat, že celý tenhle příběh se dostává do další kapitoly.

Ti nejlepší jezdí zatáčkou Eau Rouge bez myšlení. Mozek bourá, říká hlavní šofér Rolls-Roycu Doprava a logistika

A to?

Na trh nyní začnou ve velkém přicházet levnější elektrické modely. I my na český trh brzy uvedeme Renault 5, menší vůz do města, který bude k dispozici od 25 tisíc eur. Baterie, které tvoří přinejmenším polovinu ceny vozu, jsme dosud nakupovali. Renault ale nyní na severu Francie buduje rozsáhlý systém, úplně novou výrobu baterií, motorů a aut na jednom místě. To nám pomůže stlačit ceny dolů.

Šéf Renaultu Luca de Meo volá po spojení sil se Stellantisem a Volkswagenem ve vývoji elektormobility, tedy po vytvoření „Airbusu mezi auty“. Pokud by se koncerny shodly na společné výrobě malého elektromobilu, jistě by byla zisková a cena vozu zároveň nízká.

Když se chtějí spojovat tradiční evropští rivalové, situace musí být poměrně vážná. Považujete za nebezpečnějšího konkurenta americkou Teslu, nebo čínské značky, které expandují do Evropy, například BYD a další?

Velmi respektuji Teslu. V našem byznysu ale musíte považovat za potenciálně nebezpečného takřka každého konkurenta. Nebýt soutěže, nikam se nepohneme. Ale musíme hrát všichni podle stejných pravidel. A dohlídnout na to, aby měl každý výrobce stejné podmínky. Nejsme si jisti, že je to případ i čínských značek.