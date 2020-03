Aleš Michl: Za slabou korunu může trh | E15.cz

ČNB snížila úrokovou sazbu. Co bylo hlavním důvodem?

Podpořit ekonomiku, aby zůstala silná.

Jaký dopad bude mít změna sazeb na korunu?

Nevím. Kurs koruny je věc trhu a mělo by to tak zůstat.

Kdyby koruna nadále oslabovala, jsou ve hře i intervence?

Nikdy pro ně nebudu hlasovat. Současné velké pohyby kursu jsou i daň za předešlé intervence. Vyprodávají se pozice z té doby.

Hodláte použít i jiná opatření?

Ano. První opatření je snížení sazeb. S tím, že je můžeme snížit i dál. Druhé opatření je umožnit bankám odložení splátek úvěrů o tři měsíce pro lidi a firmy prokazatelně ekonomicky zasažené koronavirem. Třetí opatření, bankám snižujeme proticyklickou kapitálovou rezervu proti tomu, co by musely od půlky roku plnit s cílem nechat jim více likvidity.

Jaký dopad může mít současná situace kolem korunaviru na inflaci v Česku?

Proinflační. Ne hned. V delším výhledu.

Bude ČNB upravovat makroekonomickou prognózu?

Americký Fed to vyřešil selským rozumem. Řekl, že do června všechny predikce, co plodí modely, zastavuje. Makroekonomické prognózy moc nemají smysl. Data jsou zkreslená.

Váš osobní názor - proč akcie padají, i když jsou na trhu aktivní centrální banky s intervenčními kroky?

Protože investoři do akcií žijí ve scénáři Armagedon. Tak je to přece vždycky. Centrální banky za této nálady neovlivní dění na akciích, ale mohou podpořit reálnou ekonomiku. Nálada na akciích se zlepší, až když se ukáže, že je virus pod kontrolou.