ČNB kvůli koronaviru snížila úrokové sazby | E15.cz

ČNB snížila také lombardní sazbu, a to o 0,5 procentního bodu na 2,75 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada snížila o 0,5 procentního bodu na 0,75 procenta.

„Bankovní rada signalizuje i připravenost přikročit k dalším opatřením na základě vývoje situace. Zároveň dala banka najevo, že se nebude zdráhat zasáhnout proti nadměrným výkyvům kurzu české měny, což si lze vykládat jako deklarovanou připravenost použít devizové rezervy proti spekulativním útokům proti koruně, “ konstatuje analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.

ČNB se tak podle něj zřejmě rozhodla bojovat s koronavirem šokovou terapií, což podle nás bude znamenat i další brzké snížení sazeb o dodatečných 50 bazických bodů.

„Snížení sazeb bylo sice překvapivé pokude jde o načasování, nicméně ve světle včerejšího rozhodnutí americké centrální banky FED minimální. Bankovní rada se zřejmě snaží postupovat striktně podle mandátu a současných dat. Jejich inflační model zřejmě neumí pracovat se scénářem, kdy se u nás ekonomika na minimálně 4 týdny zmenší o 60 procent. Proto byly tak málo odvážní a nechali si prostor pro další snižování v dalších dnech. Trh jim jasně ukázal, že měli být agresivnější. I po tomto snížení koruna oslabuje vůči euru nad 27 korun, “ uvedl analytik Radim Dohnal z Capitalinked.com.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Rada ČNB dnes také revidovala dřívější rozhodnutí zvýšit od 1. července rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. proticyklickou kapitálovou rezervu na dvě procenta. Sazba tak zůstane na 1,75 procenta. Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky.